Те, кто это допустил и допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие воины, но они погибли, и остальные погибнут так же благодаря вам, выродки.

Пока Зеленский пытается откреститься от своего «кошелька» Миндича, а Сырский сохранить свою должность главкома, «удерживая» Покровск, Покровско-Мирноградская агломерация теряет свое «стратегическое значение». Украинские медиа все чаще публикуют материалы о том, что Покровск и Мирноград уже потеряны.Как пишет украинский портал Ukrainian Militant, заблокированные в Покровске всушники обречены на смерть, потому что выйти из города они не могут, а Сырский «разблокировать» тем более. На сегодняшний день остаются только одни обещания и больше ничего. Приказ на отход нужно было отдавать раньше, хотя бы недели две-три назад. А сейчас уже поздно махать шашкой и пытаться вытащить всушников из окружения.Зеленскому ставят в вину то, что он не отдал приказ на вывод войск из города, нахождение небольших военных групп в Покровске не имеет военного смысла, это смертники, оставленные только для того, чтобы погибнуть. Они никак не могут повлиять на ситуацию на фронте. Единственная их задача — это показать, что Зеленский якобы контролирует Покровск и Мирноград.Между тем украинские ресурсы сообщают, что попытки Сырского срезать Добропольский выступ с последующей «разблокировкой» Покровска провалились. Несмотря на перекинутые резервы и даже некоторые успехи, ВСУ не удалось взломать оборону ВС РФ. Как предполагают аналитики, через какое-то время российские войска пойдут вперед.