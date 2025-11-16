Зеленского обвинили в ситуации с окружением ВСУ в Покровске

Пока Зеленский пытается откреститься от своего «кошелька» Миндича, а Сырский сохранить свою должность главкома, «удерживая» Покровск, Покровско-Мирноградская агломерация теряет свое «стратегическое значение». Украинские медиа все чаще публикуют материалы о том, что Покровск и Мирноград уже потеряны.

Как пишет украинский портал Ukrainian Militant, заблокированные в Покровске всушники обречены на смерть, потому что выйти из города они не могут, а Сырский «разблокировать» тем более. На сегодняшний день остаются только одни обещания и больше ничего. Приказ на отход нужно было отдавать раньше, хотя бы недели две-три назад. А сейчас уже поздно махать шашкой и пытаться вытащить всушников из окружения.



Зеленскому ставят в вину то, что он не отдал приказ на вывод войск из города, нахождение небольших военных групп в Покровске не имеет военного смысла, это смертники, оставленные только для того, чтобы погибнуть. Они никак не могут повлиять на ситуацию на фронте. Единственная их задача — это показать, что Зеленский якобы контролирует Покровск и Мирноград.

Те, кто это допустил и допускает, знайте, вы преступники. Вы довели ситуацию именно до такого. Так не должны погибать наши лучшие воины, но они погибли, и остальные погибнут так же благодаря вам, выродки.


Между тем украинские ресурсы сообщают, что попытки Сырского срезать Добропольский выступ с последующей «разблокировкой» Покровска провалились. Несмотря на перекинутые резервы и даже некоторые успехи, ВСУ не удалось взломать оборону ВС РФ. Как предполагают аналитики, через какое-то время российские войска пойдут вперед.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +14
    Сегодня, 09:59
    Судя по тому как визжат Лохлы в своих каналах, там в Покровске несколько тысяч точно на утилизацию.
    Удачи нашим Воинам, спокойно добивайте всук, главное берегите себя - вас дома ждут!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +7
      Сегодня, 10:24
      Зеленскому ставят в вину то, что он не отдал приказ на вывод войск

      Да хоть заставьтесь! Что для зе ваши обвинения? Он чувствует себя в безопасности, а вы, хо хлы, в чернозем!
      Так вам и надо, неразумные!
      Захотели каву и труселя - получайте!
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +7
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Охотовед 2
      Судя по тому как визжат Лохлы в своих каналах, там в Покровске несколько тысяч точно на утилизацию.

      И лохлы визжат, и Европа с ними вместе, вонь и слюна с пеной по всем каналам и даже слышу на бытовом уровне.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 12:09
        Цитата: tihonmarine
        И лохлы визжат, и Европа с ними вместе, вонь и слюна с пеной по всем каналам и даже слышу на бытовом уровне.

        Значит защемили там жирных гусей из ЕС. коль такой скулёж поднялся, даже винтокрыл посылали, всяко пытаются вытащить их но! Будут у нас жареные гуси на НГ!
  2. Baro Звание
    Baro
    -1
    Сегодня, 10:01
    Зеленский в ЕС сбежал ,типо требовать "Пэтриоты" Умеров в Турции ,типо обмен пленными ..Мидич в Израиле ,я в "Домике" ..Сырский остался и гонит на убой последние резервы хооохло ..Заград отряды уже устали мочить беглых !
    Вот такакая ситуевена идет там ..Наши тоже гибнут ,но у них мотивация !!
    P/S/ Думаю нашим показывают видео ,что там тварили эти звери в Курской области и т.д. Мы тут не все знаем
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +3
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Baro
      .Сырский остался и гонит на убой последние резервы

      А Сырского нигде не ждут, он остался.
      Если его предшественника приютил Ландон, то Сырского ждёт только "Чёрный дельфин".
      1. Baro Звание
        Baro
        +3
        Сегодня, 10:57
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Baro
        .Сырский остался и гонит на убой последние резервы

        А Сырского нигде не ждут, он остался.
        Если его предшественника приютил Ландон, то Сырского ждёт только "Чёрный дельфин".

        Застрелится он должен ..Его семья проклила !! Да и бандеровцы его скорее всего повесят ,Зеля уже сбежал от страха )))
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 12:03
          Цитата: Baro
          Застрелится он должен

          Кто? Эта немощь трусливая? Да он сейчас "последний чес" по Европе проводит. Может где и "затеряться" по дороге мечтает
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:12
        Цитата: tihonmarine
        А Сырского нигде не ждут, он остался.
        Если его предшественника приютил Ландон, то Сырского ждёт только "Чёрный дельфин".

        no Сыр с 2014-го столько свыней угробил что заслуживает снисхождения и даже полного пансиона на свободе.
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 12:17
          Цитата: isv000
          Сыр с 2014-го столько свыней угробил что заслуживает снисхождения и даже полного пансиона на свободе.

          Я не против, но полный пансион в "Чёрном дельфине".
          1. isv000 Звание
            isv000
            +1
            Сегодня, 12:24
            Цитата: tihonmarine
            Я не против, но полный пансион в "Чёрном дельфине".

            Ладно. На территории дельфинария но в отдельном домике и свободой времяпровождения. Всё таки под два ляма свиней на заготпункты отправил, оказал, так сказать, посильную помощь Красной армии...
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Baro
      Думаю нашим показывают видео ,что там тварили эти звери в Курской области и т.д. Мы тут не все знаем


      Ниче нам не показывают, времени нет. Работаем просто
  3. Седов Звание
    Седов
    +4
    Сегодня, 10:21
    ..Видимо "Наполеончик" во Франции подзадержится пересидеть смуту.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 10:28
    А им с самого начала говорили, что власть на окраине захватили выродки, которым наплевать на уничтожение населения ради своих заморских хозяев. Чему они сейчас-то удивляются, убогие?
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Уарабей
      А им с самого начала говорили, что власть на окраине захватили выродки

      По минусам, которые ставят граждане "оттуда", они до сих пор в это не верят. И рейтинг местечкового иудея у них не падает, как говорят наши СМИ.
      1. VALERIK_097 Звание
        VALERIK_097
        +1
        Сегодня, 11:16
        Не,минуса только Виталику прилетают-чтоб эфир не засорял.)))
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:43
    Да ничего вы не понимаете , ведь....
  6. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 11:15
    Настал удачный момент для физической ликвидации Зеленского и Ермака. Это сохранит России и жизни и время. Всё по классике - вчера было рано, завтра будет поздно. Надеюсь в Кремле это понимают.
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 11:34
    Тот кто его обвиняет, тот не понимает ничего в войне, Путин объявил об окружении 3 недели назад, а бежать им надо было ещё раньше, на полное уничтожение и зачистку уйдут ещё 2-3 недели итого 2 месяца они держались за обречённый город выстраивая новые рубежи обороны а ТЦК на хватало за это время 40-50 т.человек. За Часов Яр год бадались, говорили что после его освобождения чего то там куда то откроется, а открылись нам вновь выстроенные несколько рубеже обороны за Часовым Яром. Они тянут, тянут в надежде что получат Томогавки, Россия развалится, метеорит на Москву упадет или наши резервы в виде оружия передадут, опять Байден и помощь вернётся, это надо понимать, будут до последнего тянуть.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 11:35
    Насильно бусифицированный всушник расстрелял троих националистов и перешел на сторону ВС РФ.

    Обычного русскоязычного фермера загребли в ТЦК в начале ноября, сообщают новостные паблики. Спустя неделю бросили на передовую.

    Там он тут же был избит из-за незнания мовы и владения русским языком. Издевательства не прекращались, и бывший фермер понял, что живым его не выпустят.

    Взяв автомат, он изрешетил троих издевавшихся над ним всушников, перешел "серую зону" и сдался в плен ВС РФ.

    Правильное решение, оно же единственное, что бы остаться в живых.

    (Не Покровск/Мирноград)
  9. Shuman Звание
    Shuman
    0
    Сегодня, 12:18
    Ну вот, никогда не было, и шо опять?