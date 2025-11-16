Лидер венесуэльской оппозиции призвала военных перейти на сторону США

Пентагон начинает операцию «Южное копье» в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльских военных переходить на сторону США, обещая им «свободу».

Министр войны Пит Хегсет, а именно так сейчас называется должность главы Пентагона, пару дней назад объявил о начале операции «Южное копье», которая якобы направлена против венесуэльских наркокартелей. Как будет выглядеть эта операция, пока никто не знает, американцы продолжают хранить молчание, стягивая силы к Венесуэле. Сроки тоже не называются, предположительно, они ждут авианосную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая сейчас идет к берегам Венесуэлы.



На этом фоне активизировалась лидер венесуэльской оппозиции и одновременно лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, призвавшая венесуэльских военных не идти за президентом Мадуро, а встать на «сторону свободы». По ее словам, только с помощью США Венесуэла сможет встать на путь свободы и демократии, а это «неизбежно»:

То, что должно произойти, уже происходит. Решающий час близок. Действуйте сейчас, прямо в этот момент. Опустите оружие, не нападайте на свой народ, примите решение сегодня встать на сторону свободы Венесуэлы, когда наступит точный час.


Ранее Мачадо пообещала Трампу почти всю венесуэльскую нефть, если он поставит ее во главе Венесуэлы. Также она выступает за уменьшение роли государства в политике и экономике.
  1. МЮД Звание
    МЮД
    +16
    Сегодня, 10:47
    Отрабатывать нобилевку как то нужно. Тут нечему удивляться.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +25
      Сегодня, 10:50
      Это не оппозиционер - это предатель своего народа и страны. am
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +10
        Сегодня, 11:04
        Хорошо знакомые всем нам методы... хоть бы методички сменили...

        Ранее Мачадо пообещала Трампу почти всю венесуэльскую нефть, если он поставит ее во главе Венесуэлы.

        Ну кто бы сомневался...
        1. NICK111 Звание
          NICK111
          +6
          Сегодня, 11:31
          Приветствую, Александр. Зачем менять методички, если это все работает как швейцарские часы! На самом деле, подвох видят только наиболее развитые сапиенсы, их не так и много на самом деле, а остальная "масса" "политикой не интересуется". Вот их, к сожалению, большинство.
          1. tihonmarine Звание
            tihonmarine
            +5
            Сегодня, 11:41
            Цитата: NICK111
            а остальная "масса" "политикой не интересуется"

            Их больше кружевные трюселя, да чтобы бесплатные, интересуют.
            1. NICK111 Звание
              NICK111
              +2
              Сегодня, 11:45
              Полностью согласен, Влад. (Короткий комментарий, но добавить нечего)
      2. zloybond Звание
        zloybond
        0
        Сегодня, 12:22
        в каждом конфликте каждая сторона призывает солдат противника изменить присяге,сдаваться и складывать оружие. Это иногда срабатывает.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +13
      Сегодня, 10:58
      там не просто отработка - там продают страну и народ за собственные преференции. и эта ститутка думает что никто ничего кругом не понимает. но всё выглядит очень примитивно и убого - типичный слив страны за бонусы себе.
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        +12
        Сегодня, 11:25
        ститутка
        Проститутка - не ругательство, а вполне себе литературный и юридический термин и к этому экземпляру отношение не имеющий. Одно дело продавать себя, чем и занимаются представители древнейшей профессии, другое продавать Родину не гнушаясь подлым предательством. Это больше диверсия.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 11:30
          здесь Админы и за меньшее и пилюли отвешивали и банили...
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +3
          Сегодня, 11:56
          Цитата: ИВЗ
          Проститутка - не ругательство, а вполне себе литературный и юридический термин и к этому экземпляру отношение не имеющий.

          Очень даже имеющий. Это называется политической проституцией.
          Цитата: ИВЗ
          Одно дело продавать себя, чем и занимаются представители древнейшей профессии, другое продавать Родину не гнушаясь подлым предательством. Это больше диверсия.
          Можно сказать диверсия. Если оценить юридически, то это измена Родине, что вполне себе подпадает под уголовную статью и президент Мадуро, как гарант конституции, обязан принять меры к её аресту и преданию суду, что бы избежать украинизации Венесуэлы т.е. приведения к власти марионеточного режима и передачи контроля над недрами матрасам.
    3. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +11
      Сегодня, 10:59
      Мария Корина Мачадо - такое же тупое улыбающееся существо, как Тихановская, Каллас, премьеры Латвии, Финляндии, Японии, и прочие подобные экземпляры) Присмотритесь, глобальный запад в последнее десятилетие пропихивает женщин во главе своих стран-марионеток. Ими проще манипулировать...
      1. alovrov Звание
        alovrov
        +4
        Сегодня, 11:10
        Третью мировую войну в горячей фазе развяжет баба. Не сомнений.
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:07
      Цитата: МЮД
      Отрабатывать нобелевку как-то нужно. Тут нечему удивляться.
      У нас вон один - целую ГДР со всей Восточной Европой на эту премию променял. Ну и авансом - за полный развал своей великой страны.
      А тут Венесуэла какая-то... Чем Венесуэла-то лучше?
      У власти остаться, несколько лярдов себе на старость хапнуть, а там - гори она синим пламенем, та Венесуэла вместе со своей нефтью! Ей чего, жить, что ли, там?

      И ведь самое интересное - не года-десятилетия, века идут, а и сами ЭТИ остаются такими же, и те, кто их в стране поддерживает. Вторые-то на что рассчитывают? Лярдов и ранчо в Америке на всех не хватит...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:49
    ...а вот это уже - предательство Родины такие призывы то. на расстрел она себе напризывалась....

    зы неужели боливарские военные поведутся? what

    зы2 а если боливарцы не согласятся то США "демократично" их побомбит и поотстреливает.....

    зы3 что ни простиэтосамое - то нобелевский лауреат... как бэ намекает что там за лауреаты собрались...
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +9
      Сегодня, 11:00
      могут и повестись саддамовские повелись и асадовские повелись венесуэльские тож долляри люблять ну спорить не будем до НГ думаю все будет окончено поглядим кто прав окажется
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 11:01
        да чего спорить... ещё одну страну уничтожают амеры. а подстилки всё готовы ради бонусов сделать.... мерзко всё это.

        а амеры который раз используют приём - ишак гружёный золотом может взять даже самую неприступную крепость...
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 12:47
          да это еще римляне использовали сражаться серебряными копьями они и на нас это пробовали прокатило ведь где тот СССР?
      2. AdAstra Звание
        AdAstra
        +2
        Сегодня, 11:46
        Ооооо, доляры, гуд-гуд. yes laughing
        1. Maxim G Звание
          Maxim G
          +1
          Сегодня, 12:34
          Здесь миллион двести
          Патроны тащи все (с)
        2. Mazunga Звание
          Mazunga
          0
          Сегодня, 12:53
          долляри не то шо гуд а даже местами бек яхши )))или зер азе и в принципе ещё просто ораайт
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +10
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Nexcom
      а вот это уже - предательство Родины такие призывы


      У либерасток нет Родины.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 11:04
        ...ааа, ну да - есть территория которую можно подоить ради себя. точно.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Nexcom
      ..а вот это уже - предательство Родины такие призывы то. на расстрел она себе напризывалась....

      Непонятно, почему Мадуро медлит. Раз уж у него "наркокартели", то и их можно было бы сподвигнуть на ее ликвидаию. Впрочем, там и без картелей есть кому разобраться.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:22
        Мне тоже это не понятно, Елена. hi
        ИМХО, он упускает время для действий.
        Потом может быть уже поздно.....
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +5
    Сегодня, 10:52
    Вот и еще одна Иудушка. К сожалению, таких везде хватает...
  4. Yuliy Звание
    Yuliy
    +3
    Сегодня, 10:54
    отдайте лучше эту прости тутку в сша...а Венесуэле держаться вместе...и не складывать оружие...
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:56
    где это падло прячется? в США? почему давно "из окошка не выпала случайно" или "нарушила грубо правила ПДД и разбилась в авто" ?? ну или "фен уронила в ванну с водой когда там сидела"...
  6. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    +2
    Сегодня, 10:59
    Вот почему бы нашем парням не отработать на опережение? Нет говорящей головы - нет проблемы.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 12:54
      а почему бы нашим парням сырского не мочкануть или там подоляка с будановым?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 11:00
    Благодаря китайским инвестициям в нефтедобычу PDSVA отрапортовала в сентябре добыча ,впервые с 2019 г стала более 1млн баррелей,октябрь средняя в день 1млн 132 баррелей.Товарищ Си Цзиньпин будет резко против резких телодвижений против Мадуро.Трамп опять хочет лишиться китайских редкозёмов?
    Сегодня начинаются совместные учения ВС Тринидад и Тобаго с частями 22 дивизии морпехов США.16- 21 ноября .
    Наблюдаем не мешаем ,как будут защищать свою венесульскую корову КНР.Могут быть сюрпризы .10 декабря Мочадо едет получать нобелевку в Осло ,с её безопасностью проблемы . bully
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 11:59
      Да никак не будут китайцы защищать свои инвестиции. Такого и не было никогда.Кишка тонка у них против амеров.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 11:59
      Китай, защищать? Редкоземы аргумент конечно ,но не решающий. Тут нужна реальная военная поддержка. Механизм запущен,его не остановить даже рыжему. Решение принимают дяди посерьёзнее,те кто его в БД ставили. А им нужна Венесуэла.
  8. pexotinec Звание
    pexotinec
    +6
    Сегодня, 11:00
    И она ещё на свободе? Очень странно. Это уже измена и предательство.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 11:09
      Так она за кордоном, родные спецслужбы до нее не могут дотянуться.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 11:32
        ...афроамеров нанять за кокс и прочае - всё сделают в самом отличном виде...
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Metallurg_2
        Так она за кордоном, родные спецслужбы до нее не могут дотянуться.

        Кирпичи в любой стране одинаково летают...
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 11:01
    А что может предложить либераст(ка), кроме предательства своей страны? Вопрос риторический.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:02
    ❝ Лидер венесуэльской оппозиции призвала военных перейти на сторону США ❞ —

    — Так это не военных надо призывать, а наркокартели, Трамп же против них собрался воевать, или они и так на его стороне? ...
  11. бухач Звание
    бухач
    +11
    Сегодня, 11:06
    Как же эта сволочь из разных стран похожа друг на друга!Одни призывают давить Россию,другие Белоруссию(бомбить не комильфо-ядрён батон однако,господин не оценит такой призыв),третьи Иран и Венесуэлу(вот тут и бомбануть вполне можно,батона-то нет) и все вместе вызывают омерзение своими призывами.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 11:07
    лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльских военных переходить на сторону США

    С такими "патриотами" и врагов не надо...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 11:44
      Цитата: sdivt
      С такими "патриотами" и врагов не надо...

      И как не вспомнить здесь Навального и тех кто его поддерживал.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 12:10
        А Леха точно предлагал амерзам сдаться? Прямым текстом? Пробежался по заголовкам,не наткнулся. Ссылочку не скинете?
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 12:12
          Цитата: Essex62
          А Леха точно предлагал амерзам сдаться? Прямым текстом?

          Если бы он это сказал прям текстом, то его бы раньше грохнули.
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            +1
            Сегодня, 12:14
            Ну тогда эта Нобелевская шалава ледоруб заслужила уже вчера.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 11:08
    власовцы в любой стране омерзительны
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -6
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Василенко Владимир
      власовцы в любой стране омерзительны

      С Вашим утверждением не возможно спорить, но скажите к кому Вы в таком случае относите большевиков во главе с Ульяновым?
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +6
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Алексей Зоммер
        С Вашим утверждением не возможно спорить, но скажите к кому Вы в таком случае относите большевиков во главе с Ульяновым?

        Так не большевики сдали февральскую революцию и свергли царя.
        Большевики просто подобрали разложившуюся страну, которая была на грани колонии запада.
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          -5
          Сегодня, 11:50
          Тоже самое можно сказать о лидере Венесуэльской оппозиций.
          Вашем утверждении есть штампы.
          1. tihonmarine Звание
            tihonmarine
            +2
            Сегодня, 12:10
            Цитата: Алексей Зоммер
            Тоже самое можно сказать о лидере Венесуэльской оппозиций.

            Большевики и Ленин не хотели, чтобы в страну пришли англичане, немцы, французы и американцы, а вот Мачадо призывает своих соотечественников переходить на сторону США и свою нефть отдать США, вот в чём разница.
            1. Алексей Зоммер Звание
              Алексей Зоммер
              -2
              Сегодня, 12:11
              Цитата: tihonmarine
              Большевики и Ленин не хотели, чтобы в страну пришли англичане, немцы, французы и американцы

              Но они хотели поражения свой стране а ПМВ. В с этим не согласны?
              1. tihonmarine Звание
                tihonmarine
                +2
                Сегодня, 12:13
                Цитата: Алексей Зоммер
                Но они хотели поражения свой стране а ПМВ. В с этим не согласны?

                Пока монархия существовала, они этого не хотели.
                1. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  0
                  Сегодня, 12:14
                  Ленин называл Первую мировую войну империалистической, несправедливой и чуждой интересам трудящихся. Он считал её «необходимым продуктом капитализма» и выступал за «поражение своего правительства»
        2. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          -3
          Сегодня, 11:56
          Цитата: tihonmarine
          Так не большевики сдали февральскую революцию и свергли царя.
          Большевики просто подобрали разложившуюся страну, которая была на грани колонии запада.

          Простите, но в этом утверждении много стереотипов.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 11:50
        Простиете, а разве это Ульянов сверг Монарха?
        А может это большевики пригласили англичан, американцев, французов и прочих в Россию?!!
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          -4
          Сегодня, 11:54
          А почему именно монарха?
          Т.е. монарха нельзя, а Керенского можно? А брестский мир?
          А почему тогда не восстановили монархию?
          Я просто хочу понять Вашу логику.
          1. tihonmarine Звание
            tihonmarine
            +2
            Сегодня, 12:06
            Цитата: Алексей Зоммер
            А почему тогда не восстановили монархию?

            Монархия сама себя изжила, зачем её восстанавливать. И до сих пор в России никто её восстанавливать не собирается.
            1. Алексей Зоммер Звание
              Алексей Зоммер
              -1
              Сегодня, 12:07
              Цитата: tihonmarine
              Монархия сама себя изжила

              Это очередной штамп. Получается СССР то же себя изжил?
              1. tihonmarine Звание
                tihonmarine
                0
                Сегодня, 12:11
                Цитата: Алексей Зоммер
                Получается СССР то же себя изжил?

                Ну а вы как думаете ?
                1. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  +1
                  Сегодня, 12:12
                  Я думаю, что предательство было и в свержении царя и в развале СССР.
                  п.с. Вот такой парадокс.
                  1. tihonmarine Звание
                    tihonmarine
                    0
                    Сегодня, 12:14
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Я думаю, что предательство было и в свержении царя и в развале СССР.

                    Вот с этим я полностью согласен.
    2. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      -8
      Сегодня, 11:35
      Ваш минус я принял к сведению. А словами отписать его у Вас ума хватит?
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 12:31
        Ленин и большевики желали поражения прогнившему режиму. Сохранение феодального устройства общества вообще не обсуждается,тормоз развития ликвидировали. А вот то,что буржуазия,привыкшая функционировать в условиях этого феодализма не смогла удержаться и стать самостоятельной силой,это ее проблемы. Народ пошел за большевиками и дрался за свою рабоче- крестьянскую власть осознано и яростно. Ну какие штампы? Реальность и объективность. Будете оспаривать? Против фактов попрете?
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          0
          Сегодня, 12:33
          Одни штампы.
          Россия в 1913 году была лидером по экономическому росту в мире.
          Ее старались остановить англичане. И им это удалось.
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            Сегодня, 12:36
            Не была. Вот это как раз штампы,времён перестройки. Не может аграрная страна,с безграмотным,угнетённым населением,с кастовым устройством быть лидером в экономическом росте.
            1. Алексей Зоммер Звание
              Алексей Зоммер
              0
              Сегодня, 12:37
              Вы правы. Россия была одним из лидеров.
              В 1913 году мировыми экономическими лидерами по объему ВВП были Британская империя, США, Российская и Германская империи. При этом США имели более высокий ВВП на душу населения, чем Российская империя, но Россия занимала второе место по темпам промышленного роста, уступая только США. Аргентина в 1913 году была одной из самых богатых стран в мире, опережая по экономическому развитию Францию и Германию.

              На сем, Вас оставляю с наилучшими пожеланиями.. Дела есть.
              До свидания.
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                0
                Сегодня, 12:44
                Написать можно что угодно.Байки и брехня. Не возможно такое в феодальном кастовом обществе. Бриты кстати ,первые сообразили что является тормозом и Карлуше бошку снесли ,вместе с неограниченной властью. И поперли в гору. Используя преимущества капитализма в техническом обеспечении грабежа по всей планете. Не у РИ ,не у РСФСР таких возможностей и главное желания не было. Сами все сами. Но у второй получилось много лучше.
  14. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 11:10
    А потом их будут убивать как "псов режима".....
  15. Livonetc Звание
    Livonetc
    +5
    Сегодня, 11:11
    Повылезали по всему миру светки котлетки, маринки корзинки.
    Не вышли рылом в эскортницы, решили пробить путь в элиту политической проституции.
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 11:13
    -Людк,аЛюдк! Глянь чо деется -то. Это ж она,ах ты-ж. . . Мачадо ты крашенна. . . angry
  17. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +3
    Сегодня, 11:16
    Предателей и иноагентов везде в любой стране навалом, другой вопрос, если с ними государство эффективно борется и противодействует - это хорошо, как например при Сталине!
    У нас сейчас пока ситуация на троечку и то в натяг. Давно пора СМЕРШ создать и дать им полноценные полномочия для выявления и зачистки предательской деятельности агентов внутри страны.
    Хотя вряд ли будет такое решение, иначе по цепочкам следствий могут добраться вверх до высоких чинов в руководстве страны.
  18. мусоргский Звание
    мусоргский
    +2
    Сегодня, 11:21
    Спросить бы этого Мадуро, что это как не измена Родины, или у них этого понятия нет? И почему она не выдворена за пределы!
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 11:45
      Цитата: мусоргский
      Спросить бы этого Мадуро, что это как не измена Родины, или у них этого понятия нет? И почему она не выдворена за пределы!

      За какие это пределы?! belay За хибон и на нары! В женскую тюрьму с лютым беспределом. am
  19. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 11:24
    Сильное государство с решительным руководителем легко разгоняет кодлу предателей, открыто работающую на развал своей страны в интересах другого государства. Недавний пример Януковича - вертел задом на три стула вместо решительных действий в начале смуты. А в итоге миллион трупов бандерогеев.
  20. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 11:26
    Даже оппозиционным политикам иногда лучше молчать, чем говорить.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Fangaro
      Даже оппозиционным политикам иногда лучше молчать, чем говорить.

      Не в этом случае. Овца будет блеять пока её дёргают за хвост. Как надоест - ковбойцы её попросту зарежут...
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:31
    Если Мочадо грохнут ,когда эта шмара будет добираться до Норвегии за премией (10 декабря) в комитете по премии мира вздохнут свободно - не зря присудили премию такой одиозной фигуре как Мочадо.
    Кстати сегодня была очень интересная передача Брилёва о Чили .Чилийцы уже подвывают от 1млн венесуэльцев в стране .Мадуро выдавливает из страны ,преступный элемент.
  22. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 11:38
    Ранее эта овца призывала США бомбить Венесуэлу, теперь призывает армию страны переходить на сторону захватчиков - по законам любого государства она уже наблеяла, как минимум, на пожизненное! am
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 12:17
      Цитата: isv000
      Ранее эта овца призывала США бомбить Венесуэлу, теперь призывает армию страны переходить на сторону захватчиков -

      И всем обещает "свободу" Свободу от чего в ее понимании? В чем ее "свобода" заключается?
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Егоза
        И всем обещает "свободу" Свободу от чего в ее понимании? В чем ее "свобода" заключается?

        В том что оккупанты их не тронут. Так их они и сейчас не трогают, а когда придут... Посмотрите на Ливию, Ирак - далее по списку.
  23. ескела Звание
    ескела
    +3
    Сегодня, 11:43
    Это как же хочется власти что готовы свой народ и ресурсы продать.
  24. yumico Звание
    yumico
    +4
    Сегодня, 11:51
    Вот мы обсуждаем продажную венесуэльскую бл@ь. А сколько в 1993г этих тварей повылезало у нас, Как "эффективно" сдали страну, а сейчас во всю переписывают историю!*?
  25. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 12:01
    Опустите оружие, не нападайте на свой народ

    А если/когда американцы попрут? Они же не "свой народ", их можно будет стрелять?
  26. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 12:05
    Для Венесуэлы это примерно как если бы Шендерович обратился к военным стать на его сторону
    Надеюсь эта шнобелевка не полная дuра и все понимает, но отрабатывать на хозяина конечно надо
  27. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:06
    Почему она не пообещала военным кружевные труселя?
  28. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 12:24
    Плсмотрим найдутся ли в армии Венесуэлы шл.хи способные на это. У таких "маятников" потом на всю жизнь клеймо неблагонадежных. Для всего мира причем они будут не сепаратистами, а светлыми борцами с режимом. Люки так их скайуокеры. Американцы через свою навязанную культуру могут навязывать любой образ мышления. Крутить любую ситуацию в ту или иную сторону в то время как сами не замечают, как превращаются в фашистский режим-надсмотрщика над всем миром.
  29. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:28
    Таких нужно вешать на площади. Предатель Родины, что может быть хуже? Как горбач, продалась за нобелевку.
  30. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:30
    Ранее Мачадо пообещала Трампу почти всю венесуэльскую нефть, если он поставит ее во главе Венесуэлы.

    Премию пусть отдаст, нобелевскую, на фиг та нефть!
  31. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:53
    Ну если США заберет нефть себе из Венесуэлы, то она перекроет нефть из РФ! А так интересно понаблюдать, предадут свой народ Венесуэлы из-за бабла или нет!
  32. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    0
    Сегодня, 13:10
    Цитата: Помеха с права
    Мария Корина Мачадо - такое же тупое улыбающееся существо, как Тихановская, Каллас, премьеры Латвии, Финляндии, Японии, и прочие подобные экземпляры) Присмотритесь, глобальный запад в последнее десятилетие пропихивает женщин во главе своих стран-марионеток. Ими проще манипулировать...

    ну так-, типичные "куклы на руку" feel