❝ Лидер венесуэльской оппозиции призвала военных перейти на сторону США ❞

Пентагон начинает операцию «Южное копье» в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльских военных переходить на сторону США, обещая им «свободу».Министр войны Пит Хегсет, а именно так сейчас называется должность главы Пентагона, пару дней назад объявил о начале операции «Южное копье», которая якобы направлена против венесуэльских наркокартелей. Как будет выглядеть эта операция, пока никто не знает, американцы продолжают хранить молчание, стягивая силы к Венесуэле. Сроки тоже не называются, предположительно, они ждут авианосную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая сейчас идет к берегам Венесуэлы.На этом фоне активизировалась лидер венесуэльской оппозиции и одновременно лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, призвавшая венесуэльских военных не идти за президентом Мадуро, а встать на «сторону свободы». По ее словам, только с помощью США Венесуэла сможет встать на путь свободы и демократии, а это «неизбежно»:Ранее Мачадо пообещала Трампу почти всю венесуэльскую нефть, если он поставит ее во главе Венесуэлы. Также она выступает за уменьшение роли государства в политике и экономике.

