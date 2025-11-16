Лидер венесуэльской оппозиции призвала военных перейти на сторону США
6 14490
Пентагон начинает операцию «Южное копье» в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала венесуэльских военных переходить на сторону США, обещая им «свободу».
Министр войны Пит Хегсет, а именно так сейчас называется должность главы Пентагона, пару дней назад объявил о начале операции «Южное копье», которая якобы направлена против венесуэльских наркокартелей. Как будет выглядеть эта операция, пока никто не знает, американцы продолжают хранить молчание, стягивая силы к Венесуэле. Сроки тоже не называются, предположительно, они ждут авианосную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая сейчас идет к берегам Венесуэлы.
На этом фоне активизировалась лидер венесуэльской оппозиции и одновременно лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, призвавшая венесуэльских военных не идти за президентом Мадуро, а встать на «сторону свободы». По ее словам, только с помощью США Венесуэла сможет встать на путь свободы и демократии, а это «неизбежно»:
То, что должно произойти, уже происходит. Решающий час близок. Действуйте сейчас, прямо в этот момент. Опустите оружие, не нападайте на свой народ, примите решение сегодня встать на сторону свободы Венесуэлы, когда наступит точный час.
Ранее Мачадо пообещала Трампу почти всю венесуэльскую нефть, если он поставит ее во главе Венесуэлы. Также она выступает за уменьшение роли государства в политике и экономике.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация