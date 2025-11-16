На мой взгляд, этот конфликт сейчас ближе всего к тому, чтобы завершиться.

Турция с начала специальной военной операции последовательно выступает за мирное прекращение конфликта. Именно в Стамбуле весной 2022 года было почти заключено соглашение между Москвой и Киевом на вполне приемлемых для Украины условиях мира. Как известно, в последний момент Зеленский от него отказался по наущению тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона.Впоследствии Анкара неоднократно выступала посредником, в частности, при заключении так называемой зерновой сделки. В Турции заключаслись договоренности по обмену пленными и телами погибших украинских и российских военных. Последние переговоры также прошили в Стамбуле.Однако теперь МИД Украины отказывается от их возобновления, обвиняя главу нашей делегации Владимира Мединского в «нарочитом оскорблении» украинских переговорщиков. Что не помешало главе СНБО Украины Рустему Умерову, бывшему министру обороны, в самом начале коррупционного скандала срочно вылететь в Турцию якобы для переговоров по поводу нового обмена пленными.Между тем, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинский конфликт близок к точке завершения. Правда, речь вновь идет всего лишь о перемирии, которое совершенно не устраивает Москву, чего не скажешь о Киеве, которому срочно необходима передышка с учетом нарастающих проблем для ВСУ на всем фронте.Глава МИД Турции заявил в эфире телеканала A Haber:По словам Фидана, европейские лидеры, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, тоже придерживаются этого мнения. Однако это не мешает им проводить очередные заседания «коалиции желающих» и выделять все новые средства на оказание военно-финансовой поддержки режима Зеленского.Европейские политики обсуждали этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил Фидан. Глава МИД Турции объяснил скорое прекращение конфликта тем, что сейчас «самый мрачный момент», когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. По его словам, есть все предпосылки для возобновления российско-украинских переговоров.Осталось только убедить или заставить так считать Зеленского, который отправился в новое европейское турне, дабы выпросить поставки вооружений и, конечно, деньги. С последним могут возникнуть серьезные проблемы на фоне разрастающегося коррупционного скандала.Аналогичного мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, правда, с существенной оговркой. Он считает, что Москва и Киев «очень близки к достижению мира». В в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer венгерский премьер заявил, что главное условие для достижения мира — это единая позиция Запада.И здесь мнения Анкары и Будапешта расходятся. Орбан считает, что европейцы не хотели бы мира прямо сейчас, они хотели бы продолжения конфликта, ожидая, что ситуация на линии фронта улучшится для Киева и появятся более выгодные условия для заключения мира.