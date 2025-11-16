Глава МИД Турции: Российско-украинский конфликт близок к точке завершения

Глава МИД Турции: Российско-украинский конфликт близок к точке завершения

Турция с начала специальной военной операции последовательно выступает за мирное прекращение конфликта. Именно в Стамбуле весной 2022 года было почти заключено соглашение между Москвой и Киевом на вполне приемлемых для Украины условиях мира. Как известно, в последний момент Зеленский от него отказался по наущению тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона.

Впоследствии Анкара неоднократно выступала посредником, в частности, при заключении так называемой зерновой сделки. В Турции заключаслись договоренности по обмену пленными и телами погибших украинских и российских военных. Последние переговоры также прошили в Стамбуле.

Однако теперь МИД Украины отказывается от их возобновления, обвиняя главу нашей делегации Владимира Мединского в «нарочитом оскорблении» украинских переговорщиков. Что не помешало главе СНБО Украины Рустему Умерову, бывшему министру обороны, в самом начале коррупционного скандала срочно вылететь в Турцию якобы для переговоров по поводу нового обмена пленными.

Между тем, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинский конфликт близок к точке завершения. Правда, речь вновь идет всего лишь о перемирии, которое совершенно не устраивает Москву, чего не скажешь о Киеве, которому срочно необходима передышка с учетом нарастающих проблем для ВСУ на всем фронте.

Глава МИД Турции заявил в эфире телеканала A Haber:

На мой взгляд, этот конфликт сейчас ближе всего к тому, чтобы завершиться.

По словам Фидана, европейские лидеры, в частности, посетившие Анкару британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, тоже придерживаются этого мнения. Однако это не мешает им проводить очередные заседания «коалиции желающих» и выделять все новые средства на оказание военно-финансовой поддержки режима Зеленского.

Европейские политики обсуждали этот вопрос с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил Фидан. Глава МИД Турции объяснил скорое прекращение конфликта тем, что сейчас «самый мрачный момент», когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. По его словам, есть все предпосылки для возобновления российско-украинских переговоров.

Осталось только убедить или заставить так считать Зеленского, который отправился в новое европейское турне, дабы выпросить поставки вооружений и, конечно, деньги. С последним могут возникнуть серьезные проблемы на фоне разрастающегося коррупционного скандала.

Аналогичного мнения придерживается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, правда, с существенной оговркой. Он считает, что Москва и Киев «очень близки к достижению мира». В в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer венгерский премьер заявил, что главное условие для достижения мира — это единая позиция Запада.

И здесь мнения Анкары и Будапешта расходятся. Орбан считает, что европейцы не хотели бы мира прямо сейчас, они хотели бы продолжения конфликта, ожидая, что ситуация на линии фронта улучшится для Киева и появятся более выгодные условия для заключения мира.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 11:48
    Всезнайка. smile
    Неужели будет обрезана всякая военная и финансовая помощь режиму Зеленского?

    Кошка бросила котят - пусть ***** как хотят. lol

    Только это сомнительно.

    ***** - играют laughing
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      -1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Товарищ Берия
      Неужели будет обрезана всякая военная и финансовая помощь режиму Зеленского?

      Пока хоть один украинец будет на ЛБС, помощь запада не иссякнет. Помощь прекратится при капитуляции Украины, или подписании мирного договора. Вот тогда ни доллара, ни евро они не получат.получат.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:29
        ещё как получат. а "на що працувать и восстанавливать клятыми москалями побытое - грошей то нэма" (с) ??? там просто тема сменится. а выпрашивать продолжат. wassat
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:01
      Товарищ Берия
      Сегодня, 11:48Всезнайка. smile
      Неужели будет обрезана всякая военная и финансовая помощь режиму Зеленского?

      hi Фидан - экс-глава службы безопасности и один из преемников султана озвучивает хотелки мелко бритов и всего лженедоЗапада.
      Анкара, обзываясь нейтральной, снабжает бандеронацистов вооружениями, а на базах янычар, якобы не связанных с государственными структурами, проходят обучение будущие террористы, при всём этом имеющая свой гешефт от энергоресурсов РФ и будущим запуском АЭС Аккую.
  2. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 11:56
    Вообще то кому кому, а турку можно болтать на эту комфортную для него тему о чем угодно
    И выглядеть при этом весьма респектабельно если не вдаваться в подробности
    Турция наживается на этой войне и конечно меньше всех заинтересована в окончании конфликта
    У них все там хорошо ,только Пашинян иногда взбрыкивает какими то дикими заявами что Синюкский коридор это исконные земли Армении и он ни за что и никогда итд и тп
    Ну ничо, они там ему быстро мозги вправят и растолкуют в каком месте турецкой камеры у него шконка
  3. savenkovyra Звание
    savenkovyra
    +2
    Сегодня, 12:07
    Помню раньше слышали от чеченских гадалок, что вот вот скоро кончится сие, да да не сегодня завтра... Только было это в 2023 году... Про цели этой спецоперации народы уже догадываются...
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:09
    Глава МИД Турции: Российско-украинский конфликт близок к точке завершения

    Ещщщще один эксперддд предсказатель... Что-то слишком много таких экспердддов развелось. Видать, прям дела у бандерлогов плохие..
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:12
    Парадоксальная ситуация : все,кто больше всего "печётся" и болтает о мире (США,Турция,Эвропа),делают по максимуму всё,чтобы этот мир не наступил....постоянно подпитывают оружием и деньгами,в это же время трепятся о мире...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: HAM
      Парадоксальная ситуация : все,кто больше всего "печётся" и болтает о мире (США,Турция,Эвропа),делают по максимуму всё,чтобы этот мир не наступил...

      Неужели тоже на Нобелевку нацелились? wassat
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 13:04
    «Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь». (с)

    Мне можно. laughing
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 13:10
    Забудьте обо всех этих историях. Продолжайте освобождать квадратные километры и, прежде всего, принимайте дополнительные меры по диверсификации экономики и ее защите с помощью существующих и новых партнеров, которых удастся привлечь.