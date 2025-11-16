Немецкий аналитик предрёк Украине скорое стратегическое поражение

Немецкий аналитик предрёк Украине скорое стратегическое поражение

Украинский Генштаб продолжает пичкать западные СМИ своими пиар-акциями, но это уже не проходит. Украина стремительно движется к стратегическому поражению. Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке.

Немецкий русофоб, с самого начала российской спецоперации поддерживающий Киев, устал от украинской лжи, заявив, что замалчивать сложившуюся на фронте ситуацию уже невозможно. По его словам, пока украинские генералы рассказывают сказки о «победах», Украина широкими шагами идет к поражению. А попытки Зеленского представить ситуацию как выигрышную вообще смехотворны.



Cитуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее.


По мнению аналитика, Россия имеет колоссальный перевес в беспилотниках, особенно в оптоволоконных. А это сразу ставит крест на любых поставках бронетехники на Украину. По мнению Рёпке, какую бы технику Запад ни поставил, она останется в полях, уничтоженная дронами.

Кроме того, Запад делает ошибку, сделав ставку на дальнобойные БПЛА, которые так пиарит Зеленский. По словам немца, и «нелегитимный», и его спонсоры переоценили эффект от ударов по России. Пока они тратят ресурсы, нанося удары по российским НПЗ и так далее, российская армия идет вперед и с каждым днем забирает все больше территории. А забрать ее обратно не получится.

Как на днях заявил Песков, Киев свернул переговоры с Россией до конца года. Ну что же, следующее предложение будет намного хуже. Для Киева.
    Правдодел
    Сегодня, 12:05
    Наши наступают и освобождают Украину от бандерлогов, и сразу появилась на западе целая армия экспертов-аналитиков = предсказателей скорого уничтожения государства 404. Переобулись на лету. Раньше все хором трубили о поражении и расчленении России, теперь трубят УРА, скоро Россия победит!!! Прямо как в русской пословице: только девица низкой социальной (сами знаете это кто) ответственности загодя вожжей не чувствует... А эти все эксперды-аналитики = предсказатели - не чета таким девицам, сразу все почувствовали...
      Ablet
      Сегодня, 12:41
      Упомянутый в статье рёпке - аналитик заслуживающий внимания, хоть он и ярый русофоб.
      Мысль его в том, что ударами по нашим стратегическим предприятиям, осуществляемыми дальними беспилотниками, украина дала России повод уничтожить украинскую электроэнергетику, что сейчас и происходит. Без электроэнергетики крах экономики неизбежен. Так что есть разумное в его выводах.
      Что касается русофобии то рёпке ненавидит Россию ничуть не меньше чем раньше.
      VictorB
      Сегодня, 12:54
      Этот Рёпке выдает украинскую военную тайну, что для нас не есть хорошо. Лучше бы украинские генералы продолжали успокаивать подчиненных на фронте и тыл. Тогда бы скорее это все рухнуло.
    Владислав_2
    Сегодня, 12:05
    неужели у кому-то мозг "подвезли" laughing ....
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:10
      То турок, то немец...Что-то знают, что-ли?
      Лимон
      Сегодня, 12:16
      Это вряд ли.)) Такова их сущность-переобуваться!))
      Zoldat_A
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Владислав_2
      неужели у кому-то мозг "подвезли" laughing ....
      Этому Рёпке не мозг подвезли, а седалище у него не железное, сжалось - почуял, от кого пинка получит.
      Как скакал, как плясал у карты, рассказывая, как "доблестные защитники Украины теснят русских агрессоров по всем фронтам"!!!! Думал, никто не вспомнит?

      Подождите немного, начнёт рассказывать, как фашистский режим Зе последние дни доживает, как в Киеве, Варшаве и далее с надеждой ждут русского солдата-освободителя. Проходили уже такое... Некоторые из таких потом даже кто в Победители был записан, кто наградами, кто помощью обласканы были.

      Всегда так - самые подлые, самые бесхребетные переобуваются первыми. Почему-то от именно Рёпке я ждал такого...
    Livonetc
    Сегодня, 12:17
    Немецкие аналитики, турецкие аналитики, мелкобритые аналитики аналитики лягушатники....
    Да и наши аналитики, директора всякоразных институтов и центров.
    Развелось не продыхнуть.
    HAM
    Сегодня, 12:25
    Ой,а что случилось,Юля, вы заболевши!?Или обувь жмёт и вы переобуваетесь?....на лету...
      Zoldat_A
      Сегодня, 12:49
      Цитата: HAM
      Ой,а что случилось,Юля, вы заболевши!?Или обувь жмёт и вы переобуваетесь?....на лету...
      У этого блудливого кота расчёт простой - первым будет кричать о победе русских - заметят, оценят, пригреют...

      Забыл, в каком советском фильме (а фильм-то из великих!) предатель бежал за убегающими немцами: "А как же я? Я ж ваш! Я ж с вами!" А немцы отмахнулись от него, как от надоедливой мухи. Пулей отмахнулись.

      Пы.Сы. Личные такие выкрутасы памяти - завтра вспомню и сам поражусь, как мог забыть!
    Товарищ Берия
    Сегодня, 12:25
    Репортаж с фронта. Война, как она есть, без прикрас.

    Егоза
    Сегодня, 12:27
    российская армия идет вперед и с каждым днем забирает все больше территории. А забрать ее обратно не получится.

    Правильно, правильно. "Вся восточная и центральная украина будет под Россией", как и было сказано мольфаром Нечаем еще в 2009 году.
      Mouse
      Сегодня, 12:33
      .будет под Россией"

      Извините, Елена... love я бы сказал.... С Россией!
      Это Россия!!!
        Егоза
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Mouse
        я бы сказал.... С Россией!

        Ну, так я же цитату привожу. Вот как он сказал, так и пишу. А вот вся западенщина достанется Польше, Венгрии, Румынии и чехам. Вот пусть они с ними и разбираются. tongue
          Mouse
          Сегодня, 12:44
          Мелют, что помело.... wink .............
            Егоза
            Сегодня, 12:50
            Цитата: Mouse
            Мелют, что помело....

            О! Это еще цветочки! А вот один депутат в Молдавии, выступая в парламенте, заявил, что геи в Молдавии появились после того, как туда приехал А.С. Пушкин! Видно хотел доказать вредоносность русской культуры!! laughing
    silberwolf88
    Сегодня, 12:54
    На пятые сутки зоркий сокол заметил что стены в тюрьме нет …
    А вот если серьёзно все эти аналитико/дауны всерьёз думали что любая из стран мира может противостоять ВС РФ … шумеры просто расходник (они русские по национальности но шкуры по идеологии бандеровщины) … нет армий не в эуропе ни в Мире в целом способные противостоять нам … весь вопрос в наших интересах борьбы … и это наше внутреннее дело