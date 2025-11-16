С этого направления через день мне пишут разные отчаявшиеся командиры (ВСУ). Прекратите контратаковать везде, где нужно, и – нет. Встаньте уже хоть где-нибудь в оборону. Если еще можем, конечно.

Похоже, украинское общество даже в самой его «патриотичной» части начинает понемногу мигрировать в сторону объективной реальности по текущей ситуации на фронте и перпсективах. Многие помнят, как вражеские паблики вещали об удержании Соледара и Бахмута (теперь вновь Артемовск) еще почти месяц после их полной зачистки. Теперь о неизбежной «зраде» и неминуемом падении очередной фортеции начинают причитать заранее.Украинская журналистка Анна Калюжная пишет, что фронт у Гуляйполя (Ореховское направление Запорожской области) рухнул из-за бездумных штурмов ВСУ. Виноватым в критическом состоянии украинской обороны на этом участке она считает командира управления штурмовых войск украинской армии Валентина Манько.В ее публикации, основанной на информации от военных, описывается обвал обороны ВСУ в районе Гуляйполя. После череды кровопролитных и безрезультатных контрударов, на которые их толкало командование, бригады понесли тяжелые потери и более не могут удерживать позиции. Это позволило ВС РФ углубиться в украинскую оборону.Украинская журналистка:Калюжная констатирует учащение прорывов российских штурмовиков в последние месяцы и на других участках фронта. Командиры жалуются на полное истощение подразделений и призывают прекратить гибельные контратаки, перейдя к обороне.Между тем, местные чиновники уже давно по-тихому сбежали из Гуляйполя. Накануне поступила информация, что главком Сырский отдал приказ эвакуировать из города военную технику и вообще все, что представляет ценность для ВСУ. Наверняка то самое высшее командование, которое ругает Калюжная, уже далеко от близкого к полуокружению Гуляйполя.По данным российских источников, после взятия Яблоково наши с северного фланга уже зашли на окраины Затишья. От этого села до окраин Гуляйполя около четырех километров по прямой. Штурмовые подразделения 114-й мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» ВС РФ освободили и Ровнополье Запорожской области. В ходе боев противник потерял до двух взводов живой силы и более 10 единиц техники.Освобождение Гуляйполя позволит зайти в тыл украинской группировки в Орехове в обход ее основных укрепрайонов. Это грозит ВСУ обвалом обороны в Запорожской области и дальнейшим выходом к областному центру. Напрасно Зеленский несколько дней тому назад сделал селфи напротив стелы с названием города Запорожье.