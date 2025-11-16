Украинская журналистка: Фронт у Гуляйполя рухнул из-за бездумных штурмов ВСУ

Похоже, украинское общество даже в самой его «патриотичной» части начинает понемногу мигрировать в сторону объективной реальности по текущей ситуации на фронте и перпсективах. Многие помнят, как вражеские паблики вещали об удержании Соледара и Бахмута (теперь вновь Артемовск) еще почти месяц после их полной зачистки. Теперь о неизбежной «зраде» и неминуемом падении очередной фортеции начинают причитать заранее.

Украинская журналистка Анна Калюжная пишет, что фронт у Гуляйполя (Ореховское направление Запорожской области) рухнул из-за бездумных штурмов ВСУ. Виноватым в критическом состоянии украинской обороны на этом участке она считает командира управления штурмовых войск украинской армии Валентина Манько.

В ее публикации, основанной на информации от военных, описывается обвал обороны ВСУ в районе Гуляйполя. После череды кровопролитных и безрезультатных контрударов, на которые их толкало командование, бригады понесли тяжелые потери и более не могут удерживать позиции. Это позволило ВС РФ углубиться в украинскую оборону.

Украинская журналистка:

С этого направления через день мне пишут разные отчаявшиеся командиры (ВСУ). Прекратите контратаковать везде, где нужно, и – нет. Встаньте уже хоть где-нибудь в оборону. Если еще можем, конечно.

Калюжная констатирует учащение прорывов российских штурмовиков в последние месяцы и на других участках фронта. Командиры жалуются на полное истощение подразделений и призывают прекратить гибельные контратаки, перейдя к обороне.

Между тем, местные чиновники уже давно по-тихому сбежали из Гуляйполя. Накануне поступила информация, что главком Сырский отдал приказ эвакуировать из города военную технику и вообще все, что представляет ценность для ВСУ. Наверняка то самое высшее командование, которое ругает Калюжная, уже далеко от близкого к полуокружению Гуляйполя.



По данным российских источников, после взятия Яблоково наши с северного фланга уже зашли на окраины Затишья. От этого села до окраин Гуляйполя около четырех километров по прямой. Штурмовые подразделения 114-й мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» ВС РФ освободили и Ровнополье Запорожской области. В ходе боев противник потерял до двух взводов живой силы и более 10 единиц техники.

Освобождение Гуляйполя позволит зайти в тыл украинской группировки в Орехове в обход ее основных укрепрайонов. Это грозит ВСУ обвалом обороны в Запорожской области и дальнейшим выходом к областному центру. Напрасно Зеленский несколько дней тому назад сделал селфи напротив стелы с названием города Запорожье.

    Сегодня, 12:45
    По данным российских источников, после взятия Яблоково наши с северного фланга уже зашли на окраины Затишья.


    Только не так, как изображено на карте в статье. Не со стороны нп Яблоково, а со стороны Весёлое.
    В исторической ретроспективе взятие Гуляйполя символично.
    Но до победы еще ой как далеко.
      VictorB(Victor), вы случаем не буддист? Уж очень похожа на мантру ваша комментария... Хотел сначала распознать в ней смысл написания, но потом вспомнил таблицу Брадиса и желание отпало...Разве можно, а главное нужно ли с ней спорить? Лучше поставлю свой плюсик... похоже цель именно в этом, а мне не жалко. request
    Обременённая думками журналистка о бездумности...
    Скаклы всё саачут в своих думках в прекрасное гейропейское будущее.
    В морг и только в морг.
      Цитата: Livonetc
      Обременённая думками журналистка о бездумности...

      А по-моему старается себе на будущее "соломки подстелить". Видит, что все поиграно, вот и пошло "мне пишут", "мне говорят". Потом будет что предъявить как "честность и неподкупность". Да и не одна она такая, судя п укропрессе.
    Взгляд блогерки на войну на грани истерики при ПМС
    А если по делу … война на истощение навязанная ВС РФ оказалась не под силу квази государству основанному на ненависти и пролюбившему весь (надо сказать просто огромный ракетостроение самолётостроение машиностроение системы управления космическими объектами и прочее) потенциал в договорняках и распродажах национального
    Всё как из анекдота … а кто тату и маму за грошик продаст … пауза … зато мы Гарно спиваем
    Скачки продолжаются … а ВС РФ они про другое … вперёд братья только вперёд … возвращаем своё исконное по недоразумению доставшееся кому попало (хрущ вообще )
      Войну на истощение Украина проиграла в июне 22-ого. Три года спустя войну на истощение уже проигрывает ЕС. США (Трамп) сумели соскочить в предпоследний момент и теперь судорожно восстановить бесславно пролюбленное при Байдене.
    Напрасно Зеленский несколько дней тому назад сделал селфи напротив стелы с названием города Запорожье.

    Судя по истории этой войны не напрасно. Все селфи наркета приводят к закономерному итогу.