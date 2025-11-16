ВС РФ вышли к Орехово с юга, взяв и зачистив Малую Токмачку Запорожской области

Совершенный в 20-х числах октября прорыв российских войск в Малую Токмачку на Запорожском направлении обернулся полным контролем за данным населенным пунктом. Как сообщает Минобороны, село полностью перешло под контроль ВС РФ.Штурмовые подразделения группировки «Днепр» полностью зачистили от противника довольно крупное село Малая Токмачка, окраины которого выходят практически на Орехов, превращенный противником в мощный укрепрайон. Бои за данное село шли довольно длительное время, командование ВСУ выстроило здесь мощную линию обороны, пытаясь остановить продвижение российских войск. Однако 21 октября пришла информация, что наши сумели прорваться в населенный пункт, а потом еще и отбили несколько контратак формирований ВСУ, попытавшихся выбить наших штурмовиков из села.Таким образом, нашим понадобилось больше трех недель, чтобы окончательно завладеть селом, выбив оттуда остатки противника. Ну и заодно окончательно зачистить его от врага. Официальное сообщение Минобороны об освобождении Малой Токмачки говорит о том, что наши продвинулись вперед, обезопасив село от повторного захвата всушниками.карта с линиями обороны ВСУСтоит отметить, что пока наши бойцы взламывают оборону ВСУ у Орехова, западнее у Степногорска и Приморского десантники пытаются пройти вперед и зайти ореховской группировке в тыл. Не стоит забывать и о группировке «Восток», которая идет с восточного направления. Конечно, ей еще нужно взять Гуляйполе, а только потом идти к Орехову. Будем надеяться, что наш Генштаб все продумал.

