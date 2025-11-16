Глава Минобороны Израиля заявил, что Палестинского государства не будет

Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Сектор Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами армии обороны Израиля.

Очередное перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС после двух лет войны в секторе Газа, уже неоднократно нарушалось ЦАХАЛ. Президент США Дональд Трамп, объявивший себя «великим миротворцем», более всего гордится именно этим соглашением.Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Днем ранее Трамп объявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод сил ЦАХАЛ на согласованные позиции.На деле ни один из пунктов мирного договора между ХАМАС и Израилем полностью до сих пор не выполнен. Правительство Нетаньяху не намерено выводить войска из сектора Газа, они лишь отошли на новые линии, оставшись в анклаве. Стороны периодически выступают со взаимными обвинениями по поводу задержек с поиском и выдачей тел погибших заложников.Не собирается нынешнее руководство еврейского государства и выполнять резолюцию Совбеза ООН в части создания суверенного государства Палестина, на чем настаивает даже большинство западных государств, включая США. В начале ноября Трамп выразил уверенность, что сможет убедить Нетаньяху пойти на признание палестинского государства. Хотя немногим ранее глава Белого дома на совместной пресс-конференции с главой израильского кабмина заявил, что считает «глупостью» признание Палестины рядом государств.По этому поводу в очередной раз в своем аккаунте американской соцсети категорично высказался министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное движение ХАМАС в обязательном порядке разоружено на «желтой стороне» (контролируемая палестинскими радикалами территория анклава).Глава Минобороны Израиля:Ранее, 19 октября, министр национальной безопасности и лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновить военные действия в секторе Газа. Поводом стало нападение боевиков ХАМАС на израильские силы в Рафахе, которое политик назвал нарушением режима прекращения огня. Удары ЦАХАЛ по анклаву, в результате которых продолжают гибнуть мирные палестинцы, в понимании Бен-Гвира нарушением договоренностей о прекращении боевых действий не считаются.