Глава Минобороны Израиля заявил, что Палестинского государства не будет

Очередное перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС после двух лет войны в секторе Газа, уже неоднократно нарушалось ЦАХАЛ. Президент США Дональд Трамп, объявивший себя «великим миротворцем», более всего гордится именно этим соглашением.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Днем ранее Трамп объявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод сил ЦАХАЛ на согласованные позиции.

На деле ни один из пунктов мирного договора между ХАМАС и Израилем полностью до сих пор не выполнен. Правительство Нетаньяху не намерено выводить войска из сектора Газа, они лишь отошли на новые линии, оставшись в анклаве. Стороны периодически выступают со взаимными обвинениями по поводу задержек с поиском и выдачей тел погибших заложников.

Не собирается нынешнее руководство еврейского государства и выполнять резолюцию Совбеза ООН в части создания суверенного государства Палестина, на чем настаивает даже большинство западных государств, включая США. В начале ноября Трамп выразил уверенность, что сможет убедить Нетаньяху пойти на признание палестинского государства. Хотя немногим ранее глава Белого дома на совместной пресс-конференции с главой израильского кабмина заявил, что считает «глупостью» признание Палестины рядом государств.

По этому поводу в очередной раз в своем аккаунте американской соцсети категорично высказался министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а радикальное движение ХАМАС в обязательном порядке разоружено на «желтой стороне» (контролируемая палестинскими радикалами территория анклава).

Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Сектор Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами армии обороны Израиля.

Ранее, 19 октября, министр национальной безопасности и лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновить военные действия в секторе Газа. Поводом стало нападение боевиков ХАМАС на израильские силы в Рафахе, которое политик назвал нарушением режима прекращения огня. Удары ЦАХАЛ по анклаву, в результате которых продолжают гибнуть мирные палестинцы, в понимании Бен-Гвира нарушением договоренностей о прекращении боевых действий не считаются.
    Алексей_12
    Сегодня, 13:52
    Гдеж наш рыжий миротворец? Намиртворил и в кусты? lol
      Uncle Lee
      Сегодня, 14:09
      Ну евреи дают ! am
        Zoldat_A
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Uncle Lee
        Ну евреи дают ! am
        Евреям пофигу, кто там и чего думает. Кто такая ООН? Она Израиль разбомбить может? А нет - так шла бы лесом. Американская дипломатия в квадрате.

        Только я тут вот о чём подумал. Если к Израилю применить любимый американцами метод воспитания, то уже не только бульдозеры, а и асфальтовые катки по Израилю уже запустили бы - бомбить было бы уже нечего.
    Вадим С
    Сегодня, 14:06
    Ну разве кто то сомневался что будет по-другому? У них давно это была болевая точка, они её и устраняют
      Алексей_12
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Вадим С
      У них давно это была болевая точка

      Что то у них вокруг одни точки G. Парадокс. Совпадение? (с) no
      А что ту не напишешь, тут же вояка ух как из шкатулки, что наши поезда еврейские самые самые(с) ТО у него все томагавки в сирии долетели, то +- другие вещи из параллельной реальности. Что меркавы самые меркавистые и 200 новых они не заказывали и т.д.
      Скобаристан
      Сегодня, 14:15
      Только , на мой взгляд, на длинной дистанции это ошибочно. Полностью они не смогут , как вы сказали, устранить болевую точку, таким методом. Да и больше это похоже на сиюминутное решение Нетаньяху, война позволяет ему оставаться на свободе. Прослеживается параллель с Зеленским.
    silberwolf88
    Сегодня, 14:31
    Конечно не будет … некому вписаться за противостояние Израилю … Египет бы или Кэмп-Девидом и внутренними договорняками … Арафата чем-то купили и собственно единый фронт Палестины перестал существовать как политическая сила … вывели из игры Сирию и собственно отодвину ли Иран от своих границ … Иордания и Ливан даавно легли под сговор
    Так что более палестинского государства не будет (на решение какого-то там оон плевать и забыть)
    rocket757
    Сегодня, 14:31
    Ладно, такого государства не было никогда и не будет...
    А вот то, что мира, спокойствия там не будет, это очевидно...
    Больше всего пострадают мирные люди, со всех сторон... хотя, Израиль Яне мирные, понятие очень условное, впрочем и с противоположной стороны, мирным назвать кого то, очень не просто, опять, скорее условно...
    Десница ока
    Сегодня, 15:23
    Естественно, никакого гос-ва палестинского сионо-англосакское зверье там создавать не будут.... Не для того, сионисты озверело ровняли с землей газу и уничтожали тысячами невинных жителей, а западный кагал им в этом усердно помогал, что бы создать там после, палестинское гос-во.
    Сионистские элиты правят сша, Западом.... В их интересах ( больных мозгах религиозных фанатиков расистов, "духовных" водителей избранной нации) - создание на территории не только Палестины, но и некоторых других ближневосточных стран - "Великого Израиля" и поэтому, что запад, сша, что сами сионистские израилевские верха будут делать все для этого.., как бы лживый дьяволеныш Трамп, не трубил о своем миротворчестве, желании создать палестинское гос-во и тп. Все дела лукавого - свидетельствуют об обратном и его истиной сущности...
    И, приписывание себе в заслугу установление какого-то мира там - откровенная ложь. Это не достижение мира, посредством примирения сторон, подписания настоящих, стоящих договоров о долгосрочном мире, устранение причин конфликта, учет интересов обеих сторон и тп.( как это бывает при заключении мира, настоящими посредниками миротворцами). Вообще далеко, никакого миротворчества штаты в лице сша там не творили, наоборот. По сути - такие же агрессоры, как и их пособники израильтяне. Посредством своей абсолютной поддержки сионской кровожадной братии ( и вооружением и одобрением их агрессии, и ультиматумами в адрес ХАМАС, что те обязаны капитулировать и тп), вскладчину эти человекоубийцы нелюди, просто заставили, а не примирили по средствам переговоров, мирных соглашений и тп., чем хвалится Трамп, пойти хамас на все условия пришедших истреблять их народ и отбирать исконные земли извергов. И, что оставалась много более слабым защитникам Палестины? - правильно, просто признать поражение и пойти на выдвинутые агрессорами условия.., что они в принципе и сделали... Но, поскольку сионистскому кагалу и само собой правящей Западом, той же сионистской верхушки этого не нать, а нужны чужие земли и реки крови невинных ( приносимые в жертву сионскому хозяину "дьяволу"), после пиара ТРампа на акции мира, демоны продолжили творить задуманное, осуществлять давно и изначально поставленные цели....
    В общем, не будет там никакого палестинского гос-ва создано, а Израиль будет расширяться только, как страшная раковая опухоль, сеящая смерть и разрушение везде, до куда способна дотянуться, своей ядовитой природой. И западные ( сионистские по сути) элиты, страны им в этом помогать будут усиленно, хотя и с трибун - лживо заявлять о своих миротворческих усилиях.
    И, так будет продолжаться до тех пор, пока в мире, не падет власть гегемона, дьявола... Потом, Израиль просто снесут и растерзают любого пособника дьявола, до которого смогут дотянуться те, чьи народы долгие годы, подвергались истреблению, грабежу и хаосу, от рук кровожадных человекоубийц.... Справедливость таки опять восторжествует ( в свое время) и страшного возмездия демонам во плоти не избежать. А, евреям, даже тем кто не причастен, не поддерживал своих озверелых, бесчеловечных сородичей, увы, но тоже не поздоровится.... Ибо ненависть, то к одним народам, то к другим периодически вскипает в мире, в зависимости от текущих обстоятельств, войн, противостояний и тп. А вот к представителям этого рода, в веках вскипала ненависть, у представителей практически всех, других народов...
    Пленник
    Сегодня, 15:40
    Нацисты. Что с них взять? Палестину не победить!
    Metallurg_2
    Сегодня, 16:35
    Если бы все арабы объединились - то израиловке пришлось бы посторониться. Беда в том, что в арабском мире нет единства, чем и пользуется сионо-фашистский кагал.
    Alex20042004
    Сегодня, 17:12
    Наследники холокоста устроили холокост !?