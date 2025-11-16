Зеленский пытается перебить коррупционный скандал «победой» на фронте

Зеленский пытается включить «антикриз», перебив коррупционный скандал по «делу Миндича» любой «победой» на фронте. Как сообщают российские и украинские ресурсы, с этой целью Сырскому поставлена задача одержать хоть одну победу. Среди приоритетов — Покровск, Константиновка и Купянск.

Ситуация сложная во всех трех локациях, противник пытается перебросить дополнительные резервы, но где будет нанесен основной удар, пока неизвестно. На Покровском направлении противник все-таки смог занять Сухецкое и сейчас пытается прорваться в Родинском. Но, несмотря на частичные успехи в северной части города, дальше ему пройти не дают. Наши уперлись и не пускают. Бои ожесточенные, если бы не запрещенный в России и признанный террористической организацией «Азов»*, противник давно бы слился. Впрочем, и националисты уже на последнем издыхании. Командир корпуса Билецкий* (внесен в списки экстремистов и террористов) уже несколько раз пытался вывести своих штурмовиков в тыл. Но пока Сырский «Азов»* удерживает, видимо, обещанием каких-то «плюшек».



По Константиновке что-то прогнозировать сложно, это направление и так не сильно освещается, оно скрыто так называемым «туманом войны». Однако противник уже третьи или четвертые сутки пытается атаковать в направлении Ступочек и Предтечино с задачей обрезать снабжение подразделений ВС РФ, заходящих в Константиновку с юга. Пробить нашу оборону враг не может, хотя очень старается.


По Купянску ситуация тоже сложная. Несмотря на то, что вся восточная часть уже под нашим контролем, в западной все еще идут бои. Кроме того, противник продолжает удерживать Купянск-Узловой, а это то место, через которое он перебрасывает в район Петропавловки резервы и вооружения. Сейчас ВСУ пытаются срезать выступ в направлении Садовое, чтобы обезопасить свои войска. Основные бои идут в районе Купянск-Узловой, если мы его возьмем, то на группировке ВСУ можно ставить крест. Если нет, то бои продолжатся.

В общем, ситуация сложная, но не критическая. Противник в ближайшие дни попытается «победить», чтобы впечатлить своих западных партнеров.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 14:11
    Значит будет убито еще больше украинцев. Но кто их за людей считает?

    Купянск • Боевой агломерат большого Купянска

    Сегодня ночью ВС РФ была отбита одна из самых мощных контратак ВСУ на наши позиции со стороны трассы на Харьков и из внутренней части полукотла, с целью срезать выступ в северной части города
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +6
      Сегодня, 14:42
      Картинки с фронта. Уничтожение гаубицы "Богдана-Б" вместе с расчетом, что вдвойне приятнее.

  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 14:12
    Когда клоун начинает командовать войсками и планировать операции, получается Цирк!
    Жги Зеля, так успешно утилизировать лохлов можешь лишь ты…
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 14:20
    В понедельник поедет к жабоедам. Что еще можно выпросить у Микрона?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:46
      Цитата: ТермиНахТер
      Что еще можно выпросить у Микрона?

      Бомбоубежище...и желательно поближе к Парижу. laughing Вроде во Франции он еще ничего прикупить не успел. laughing
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 16:54
        Не известно, может чего и купил.
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 16:46
      Что еще можно выпросить у Микрона?
      Может быть - Бриджит? Если он, Бриджит, будет не против... wassat
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 14:22
    Задача она ведь не нефритовый стержень бога … стоит себе и стоит
    А мы агностики понимаем что стратегическая инициатива за ВС РФ … давить по всей линии соприкосновения прорывая там где слабеет … манёвр войсками и оружием у шумерии почти исчерпан …
    Мобилизация от 18 уже не спасёт … нет времени на подготовку резерва … просто мясо на убой … плюс некоторое время на завершение задачи освобождения российских территорий по недоразумению оказавшихся в стане шумерии
  5. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +10
    Сегодня, 14:30
    В общем, истощенный, измотанный, деморализованный, дезертирующий, сдающийся в плен враг опять контратакует сразу по нескольким направлениям и ситуация тяжелая - это при том, что основной удар враг еще не нанес.
    Никогда такого не было - и вот опять...
    Успехов нашим. И потерь как можно меньше.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +4
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В общем, истощенный, измотанный, деморализованный, дезертирующий, сдающийся в плен враг опять контратакует сразу по нескольким направлениям

      И в плен сдаются только единицы. Вот такова она "деморализация". Давить ннадо.
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      -2
      Сегодня, 15:00
      А ещё у них острая нехватка личного состава...И оружие вот-вот закончится и вообще там воевать некому.
    3. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 16:42
      Противник добился тактического успеха, но дальше у него ничего не получается. Наши стоят. Бац, они уже в Родинском. То есть, получается? В Покровске несколько тысяч ВСУшников. В Покровске за ВСУ осталось несколько многоэтажек на окраине. Эти несколько тысяч в этих многоэтажках сидят? Какой-то информационный понос...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:41
    По моему личному мнению,ВСУ отчитаются что сорван морской десант на Одессу ВО РФ.С Лукойлом и Роснефтью вчера я не угодал ,на анализе западных СМИ там вообще дурдом - сомневаюсь что мастер сделок с Европой и Украиной ,он сам с собой .Ждём понедельника ,вторника - что происходит ?Сделка на наших условиях ? Мы американцам отдаём европейский премиум рынок ,за Украину ,во общем-то с Европой как-то ерунда происходит по энерго ресурсам .Не удивлюсь что наша нефть и газ вдруг станет конечному потребителю американскими ,особенно газ .
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:42
    Можно порассуждать, у кого что получается/не получается... но в общем и целом, противник отступает, наши воины освобождают все больше территории, которая была занята противником...
    Что будет происходить в дальнейшем... а посмотрим, тогда можно будет опять поспорить, кто кого, когда и зачем? soldier
  8. Misza1963 Звание
    Misza1963
    -2
    Сегодня, 15:13
    Kiedy wojnę robi się dla osiągnięcia celów zupełnie nie mających związku z nią lub inaczej:
    Kiedy wojna ma służyć odwracaniu uwagi od procederu, który ta wojna napędza, czyli tu korupcji bez precedensu, to już nie jest wojna.
    To przedstawienie.
    A jeśli jeszcze aktywną rolę spełniają w tym wojskowi, to przedstawienie komiczne. Komedia.
    Krwawa.
    Gdyby Ukraińcom udało się osiągnąć teraz taktyczny sukces, to co z tego?
    Niemcy też telalie osiągali, np.pod Charkowem, ale czemu to służyło?
    Niczemu. Precyzyjnie mówiąc.
    Z wojna jest ten problem, że można by ją zastąpić zwykłym porównaniem sił.
    Księgowością.
    My i oni.
    I tyle.
    Kto myślący poważnie na Ukrainie może sądzić, że Ukraina odzyska to, co straciła, głównie z własnej winy?
    Zapytać by można tych ich wodzów o to, co jest ich celem w tej wojnie. Ciekawe, co by powiedzieli.
    Odzyskać Krasnoarmiejsk?
    Donieck? Krym? Pokonać Moskwę?
    Nie dać się zabić? Zrobić karierę? Wzbogacić?
    To są ludzie szaleni, ogłupieni, nienormalni po prostu. Zachód ich napędza i kieruje nimi. Więc będą dopóty kontynuować, dopóki płyną pieniądze i rozkazy.
    I co jakiś czas odzyskiwać trochę świętej ziemi ukraińskiej, aby za chwilę stracić i ja, i jeszcze więcej.
    To jest wojna, a nie film amerykański. Dlatego nawet może lepiej byłoby im oddać coś. Aby tym bardziej później było widać, że to tylko złudzenie. Miraż. Albo Mirage.
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 15:15
    Зеленский пытается перебить коррупционный скандал «победой» на фронте

    Не он первый так делает, да и не он последний так будет делать. Ни у кого из его предшественников не получилось, не получится и у него и у тех кто попытается выйти из подобной ситуации таким способом тоже ни хрена путного не выйдет.
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 15:35
    Так это хорошо. Значит в суматохе будут делать серьезные ошибки. sad
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 15:38
    Цитата: Андрей из Челябинска
    В общем, истощенный, измотанный, деморализованный, дезертирующий, сдающийся в плен враг опять контратакует сразу по нескольким направлениям и ситуация тяжелая - это при том, что основной удар враг еще не нанес.
    Никогда такого не было - и вот опять...
    Успехов нашим. И потерь как можно меньше.

    А разумно ли это, атаковать противника, имеющего большой перевес в людях, все мы знаем чем это закончится, небольшим тактическим успехом с очередным обвалом фронта на одном из участков. Ни один из городов своими контратаками они спасти не смогли.
  12. wku Звание
    wku
    0
    Сегодня, 17:09
    пофиг, что там Зеленский хочет, лишь бы наше наступление не было таким провальным , как под Харьковом, сначала взяли большой кровью Изюм , а потом неожиданная перегруппировка.