Зеленский пытается включить «антикриз», перебив коррупционный скандал по «делу Миндича» любой «победой» на фронте. Как сообщают российские и украинские ресурсы, с этой целью Сырскому поставлена задача одержать хоть одну победу. Среди приоритетов — Покровск, Константиновка и Купянск.Ситуация сложная во всех трех локациях, противник пытается перебросить дополнительные резервы, но где будет нанесен основной удар, пока неизвестно. На Покровском направлении противник все-таки смог занять Сухецкое и сейчас пытается прорваться в Родинском. Но, несмотря на частичные успехи в северной части города, дальше ему пройти не дают. Наши уперлись и не пускают. Бои ожесточенные, если бы не запрещенный в России и признанный террористической организацией «Азов»*, противник давно бы слился. Впрочем, и националисты уже на последнем издыхании. Командир корпуса Билецкий* (внесен в списки экстремистов и террористов) уже несколько раз пытался вывести своих штурмовиков в тыл. Но пока Сырский «Азов»* удерживает, видимо, обещанием каких-то «плюшек».По Константиновке что-то прогнозировать сложно, это направление и так не сильно освещается, оно скрыто так называемым «туманом войны». Однако противник уже третьи или четвертые сутки пытается атаковать в направлении Ступочек и Предтечино с задачей обрезать снабжение подразделений ВС РФ, заходящих в Константиновку с юга. Пробить нашу оборону враг не может, хотя очень старается.По Купянску ситуация тоже сложная. Несмотря на то, что вся восточная часть уже под нашим контролем, в западной все еще идут бои. Кроме того, противник продолжает удерживать Купянск-Узловой, а это то место, через которое он перебрасывает в район Петропавловки резервы и вооружения. Сейчас ВСУ пытаются срезать выступ в направлении Садовое, чтобы обезопасить свои войска. Основные бои идут в районе Купянск-Узловой, если мы его возьмем, то на группировке ВСУ можно ставить крест. Если нет, то бои продолжатся.В общем, ситуация сложная, но не критическая. Противник в ближайшие дни попытается «победить», чтобы впечатлить своих западных партнеров.