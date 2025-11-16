Две пусковые установки ПКР и одну РСЗО ВСУ накрыли российские «Искандеры»

Сразу три украинские пусковые установки поразили наши бойцы ударами ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Ну и спасибо здесь нужно сказать оператору разведывательного беспилотника, который обнаружил позиции.

Как сообщает российское Минобороны, в прошедшие сутки наши накрыли сразу три пусковые установки ВСУ в Днепропетровской области. Согласно представленным данным, в районе Васильевское Днепропетровской области ракетным ударом с добавлением дронами-камикадзе были накрыты две пусковые установки противокорабельных ракет «Нептун», а также одна пусковая установка РСЗО HIMARS американского производства.



Подробности военные традиционно не предоставляют, известно, что на позиции украинских комплексов вышел наш разведывательный дрон. Он отследил все три установки, после чего передал координаты в штаб, заодно выступив в качестве средства объективного контроля, зафиксировавшего попадание.

Расчеты ОТРК «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов поразили позиции ВСУ с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Васильевское в Днепропетровской области.


  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +8
    Сегодня, 15:08
    Две пусковые установки ПКР и одну РСЗО ВСУ накрыли российские «Искандеры»

    Отлично, Григорий!
    Нормально, Константин!
    Таких бы праздников побольше, до полного обнуления бандеронацистов с галичиной.
    Победы нашим ВС РФ в СВО, светлая память погибшим.
    1. kromer Звание
      kromer
      -7
      Сегодня, 15:18
      Цитата: ZovSailor
      Таких бы праздников побольше, до полного обнуления бандеронацистов с галичиной.


      А Вам не кажется что праздники должны быть как минимум масштабней? Все таки 2 ПУ и 1 РЗСО в масштабах войны это ниочем. Да и далеко не каждый день такое бывает. Наши в основном занимаются уничтожением живой силы противника. Сокращая мобрезерв противника. Тактика конечно верная, но долгая.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +3
        Сегодня, 15:32
        kromer
        Сегодня, 15:18
        А Вам не кажется что праздники должны быть как минимум масштабней? Все таки 2 ПУ и 1 РЗСО в масштабах войны это ниочем.

        hi Несомненно, чем больше таких побед с уничтожением, тем лучше.
        Уважуха нашей разведке и оперативному реагированию, вместе с тем отметим, что у бандеронацистов ПКР и РСЗО становится меньше.
        А с уничтожением живой силы согласится фон Мольтке Старший - Главным объектом операций должна являться не территория, а армия противника.
        Кончится армия, территории придут сами собой.
        1. kromer Звание
          kromer
          -5
          Сегодня, 15:40
          Цитата: ZovSailor
          что у бандеронацистов ПКР и РСЗО становится меньше.


          Вот тут позвольте с Вами не согласится. Наши уже четвертый год её уничтожают, но меньше у противника её не становится. Скорее просто наше не дают увеличить количество.

          Цитата: ZovSailor
          А с уничтожением живой силы согласится фон Мольтке Старший - Главным объектом операций должна являться не территория, а армия противника.
          Кончится армия, территории придут сами собой.


          Ну собственно все верно за исключением Мольтке. В научный теоретический труд это оформил ещё Клаузевиц. А на практике это применяли ещё до Клаузевица. Хотя бы наш Кутузов в 1812 году.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 15:17
    ,,Искандеры,, своё дело знают! Молодцы все причастные!
  3. Злoй Звание
    Злoй
    +1
    Сегодня, 15:41
    Это была славная охота, для многих х... она будет последней
  4. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 15:47
    На 29 секунде взрыв похож на огненную птицу, которая улетает со своей добычей. laughing
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 15:51
      Какое великолепное воображение...
      laughing
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Десница ока
        Какое великолепное воображение...
        laughing

        Ну, не Сальвадор в дали конечно, да и такое как он не потребляю, но всё-таки... laughing laughing laughing
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 15:49
    Цитата: kromer
    Цитата: ZovSailor
    Таких бы праздников побольше, до полного обнуления бандеронацистов с галичиной.


    А Вам не кажется что праздники должны быть как минимум масштабней? Все таки 2 ПУ и 1 РЗСО в масштабах войны это ниочем. Да и далеко не каждый день такое бывает. Наши в основном занимаются уничтожением живой силы противника. Сокращая мобрезерв противника. Тактика конечно верная, но долгая.

    Если бы у нас ПУ Искандер в таких количествах выбивали, тут бы истерика стояла.
  6. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 17:18
    Цитата: kromer
    Наши уже четвертый год её уничтожают, но меньше у противника её не становится. Скорее просто наше не дают увеличить количество.

    А тут позвольте не согласиться с вами. Раньше они из Хаймерсов лупили направо и налево, а теперь слышно про их удары только изредка. Понимаю, что нам не отчитываются о каждом таком ударе, но в целом картина прозрачная. Поэтому уничтожение каждой установки это маленькая победа, это жизни наших солдат и мирных в тылу. Их не так и много им поставили, потеря каждой существенна. Да и стоимость их очень высока, Европа и США уже задумываются стоит ли, может для себя приберечь.