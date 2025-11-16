Две пусковые установки ПКР и одну РСЗО ВСУ накрыли российские «Искандеры»
Сразу три украинские пусковые установки поразили наши бойцы ударами ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Ну и спасибо здесь нужно сказать оператору разведывательного беспилотника, который обнаружил позиции.
Как сообщает российское Минобороны, в прошедшие сутки наши накрыли сразу три пусковые установки ВСУ в Днепропетровской области. Согласно представленным данным, в районе Васильевское Днепропетровской области ракетным ударом с добавлением дронами-камикадзе были накрыты две пусковые установки противокорабельных ракет «Нептун», а также одна пусковая установка РСЗО HIMARS американского производства.
Подробности военные традиционно не предоставляют, известно, что на позиции украинских комплексов вышел наш разведывательный дрон. Он отследил все три установки, после чего передал координаты в штаб, заодно выступив в качестве средства объективного контроля, зафиксировавшего попадание.
Расчеты ОТРК «Искандер-М» и беспилотных летательных аппаратов поразили позиции ВСУ с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Васильевское в Днепропетровской области.
