Зеленский объявил о соглашении по транзиту на Украину газа через Грецию
Украина намеревается закупать газ транзитом из Греции. О подготовке соглашения с Афинами по импорту голубого топлива, дабы хоть как-то пережить наступающую зиму, торжественно написал в своем телеграм-канале глава киевского режима.
Сегодня Зеленский прибыл в греческую столицу, где будет просить у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2. Запланирована встреча и с президентом Греции Константиносом Тасуласом.
Скорее всего, греки ничего не дадут киевскому попрошайке, уж очень они боятся турок, хотя обе страны являются членами НАТО. Однако могут «помочь» в поставках газа, что с помой анонсирует Зеленский, аккуратно умалчивая о военной помощи.
Впрочем, украинцам по этому повод радоваться точно не стоит. Если соглашение будет подписано, то получать газ из Греции Украина будет транзитом. Это будет очень дорогой СПГ из США. Оплачивать все это будет не только Киев, но и Евросоюз, некоторое финансирование пообещали Штаты и Норвегия. Правда, в виде кредитов под гарантии Еврокомиссии.
Зеленский написал в своем телеграм-канале, забыв добавить, что американский СПГ будет закупаться за счет роста цен для украинских потребителей:
На данный момент из-за массированных ударов ВС РФ по газодобывающей и газораспределительной инфраструктуре украинский «Нафтогаз» потерял 60% своих мощностей. Впрочем, режим Зеленского сам инициировал эту проблему.
До нынешнего года ВС РФ практически не трогали газовую инфраструктуру Украины. Все изменилось после того, как по решению Зеленского «Нафтогаз» с 1 января 2025 года прекратил транзит российского голубого топлива в ЕС по формальной причине окончания контракта с ПАО «Газпром». Минэнерго страны оценило это как «историческое событие» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.
Ну нет, так нет. Помимо всего прочего, Киев лишился немалых денег за оплату транзита — минимум семь миллиардов долларов в год (зависит от объема прокачки). Кроме того, у ВС РФ не стало причин, чтобы не трогать газовую инфраструктуру на территории врага.
Под удары попали не только газодобыча, газораспределение, но и места хранения запасов голубого топлива. В частности, удары наносились неоднократно по крупнейшему в Европе Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) недалеко от города Стрый во Львовской области. Это крупнейший (17 млрд кубометров) газовый хаб на Украине и второй в Европе. В нем хранят газ не только для украинских потребителей, но и европейские трейдеры. И этот источник доходов Киева нивелируется ВС РФ.
Еще раньше Украина сама получала дешевый трубопроводный газ из РФ. Ну и подворовывала прямо из трубы. Теперь этой «халяве» пришел конец. Грядущая зима, без преувеличения, станет самой сложной для оставшихся в стране украинцев еще и с учетом дальнейшего разрушения энергосистемы.
Достаточно посмотреть на спутниковый снимок в ночное время. На нем темное пятно Украины не сильно отличается от акватории Черного моря. Снимок публикуют сами украинцы, наверняка сравнивая малозаметную точку Киева с огнями городов Крыма, Белгородом и уж тем более с огромным «московским солнцем» в правом верхнем углу.
Информация