Зеленский объявил о соглашении по транзиту на Украину газа через Грецию

3 196 15
Зеленский объявил о соглашении по транзиту на Украину газа через Грецию

Украина намеревается закупать газ транзитом из Греции. О подготовке соглашения с Афинами по импорту голубого топлива, дабы хоть как-то пережить наступающую зиму, торжественно написал в своем телеграм-канале глава киевского режима.

Сегодня Зеленский прибыл в греческую столицу, где будет просить у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2. Запланирована встреча и с президентом Греции Константиносом Тасуласом.

Скорее всего, греки ничего не дадут киевскому попрошайке, уж очень они боятся турок, хотя обе страны являются членами НАТО. Однако могут «помочь» в поставках газа, что с помой анонсирует Зеленский, аккуратно умалчивая о военной помощи.

Впрочем, украинцам по этому повод радоваться точно не стоит. Если соглашение будет подписано, то получать газ из Греции Украина будет транзитом. Это будет очень дорогой СПГ из США. Оплачивать все это будет не только Киев, но и Евросоюз, некоторое финансирование пообещали Штаты и Норвегия. Правда, в виде кредитов под гарантии Еврокомиссии.

Зеленский написал в своем телеграм-канале, забыв добавить, что американский СПГ будет закупаться за счет роста цен для украинских потребителей:

Это будет еще один маршрут поставки газа, чтобы максимально обезопасить маршруты импорта газа для Украины на зиму. У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в €2 млрд.

На данный момент из-за массированных ударов ВС РФ по газодобывающей и газораспределительной инфраструктуре украинский «Нафтогаз» потерял 60% своих мощностей. Впрочем, режим Зеленского сам инициировал эту проблему.

До нынешнего года ВС РФ практически не трогали газовую инфраструктуру Украины. Все изменилось после того, как по решению Зеленского «Нафтогаз» с 1 января 2025 года прекратил транзит российского голубого топлива в ЕС по формальной причине окончания контракта с ПАО «Газпром». Минэнерго страны оценило это как «историческое событие» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.

Ну нет, так нет. Помимо всего прочего, Киев лишился немалых денег за оплату транзита — минимум семь миллиардов долларов в год (зависит от объема прокачки). Кроме того, у ВС РФ не стало причин, чтобы не трогать газовую инфраструктуру на территории врага.

Под удары попали не только газодобыча, газораспределение, но и места хранения запасов голубого топлива. В частности, удары наносились неоднократно по крупнейшему в Европе Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) недалеко от города Стрый во Львовской области. Это крупнейший (17 млрд кубометров) газовый хаб на Украине и второй в Европе. В нем хранят газ не только для украинских потребителей, но и европейские трейдеры. И этот источник доходов Киева нивелируется ВС РФ.

Еще раньше Украина сама получала дешевый трубопроводный газ из РФ. Ну и подворовывала прямо из трубы. Теперь этой «халяве» пришел конец. Грядущая зима, без преувеличения, станет самой сложной для оставшихся в стране украинцев еще и с учетом дальнейшего разрушения энергосистемы.

Достаточно посмотреть на спутниковый снимок в ночное время. На нем темное пятно Украины не сильно отличается от акватории Черного моря. Снимок публикуют сами украинцы, наверняка сравнивая малозаметную точку Киева с огнями городов Крыма, Белгородом и уж тем более с огромным «московским солнцем» в правом верхнем углу.

15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 15:50
    " патриотичней " и " самостийней" газа,не бывает. Наскакали, свиньи тупоголовые.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 15:59
      темное пятно Украины не сильно отличается от акватории Черного моря.

      Это у хо хлов светомаскировка. laughing
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 16:27
        Мне одному кажется, что на западе of Ukraine все же слишком светло?
      2. Помеха с права Звание
        Помеха с права
        0
        Сегодня, 16:32
        Это у хо хлов светомаскировка.

        Черная дыра))) Во всех смыслах...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 15:55
    У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в €2 млрд.

    Договоренности то есть, а вот газа пока нет. И неизвестно еще будет ли. Финансирование пока только на словах
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:09
      интересно, сколько греки за транзит запросили себе? ну не за спасибо же будут транзит то обеспечивать? what
      и во сколько это всё щирым обойдётся?
      ну не зельц же из своего кармана станет всё оплачивать...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 16:51
        Цитата: Nexcom
        интересно, сколько греки за транзит запросили себе? ну не за спасибо же будут транзит то обеспечивать?
        А что Греция уже с Украиной граничит? А вообще есть Европейский стандарт стоимости транзита газа. Но это их проблемы.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 16:15
      Цитата: Егоза
      У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в €2 млрд.

      Договоренности то есть, а вот газа пока нет. И неизвестно еще будет ли. Финансирование пока только на словах
      А "потребности в €2 млрд" - это в процентах от сущестующей потребности в кубометрах сколько?

      Разговор, конечно, пустой, но у меня дух захватывает от перспектив, открывшихся перед Украиной в 1991-м.
      А надо-то было всего - не кусать дающую руку России и самим вешать националистов, а не возводить их в герои. Имели бы и с нас, как "братская республика", и с Европы, как "мостик" между ей и нами.
      В 70-х и начале 80-х как вспомню - всё ж было, куда лучше жили, чем огромная часть России.
      Чего не хватало? На Майдане попрыгать? Ну, попрыгали... Вернее, допрыгались... Что дальше - даже сами себя уже не спрашивают... Знают.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 16:57
        Цитата: Zoldat_A
        А надо-то было всего - не кусать дающую руку России и самим
        Для начала надо иметь независимость, что бы самим решать что им лучше. Сейчас же они представляют интересы США. А США хотели заполучить ЕСовский газовый рынок, и они его получали. При том что теперь газ в США стоит 110-120$, а в ЕС +- 375$. Как говорится надо просто создать конкурентное преимущество.
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 16:05
    Это будет еще один маршрут поставки газа, чтобы максимально обезопасить маршруты импорта газа для Украины на зиму.

    А вот ФИГ ВАМ ! Кто сказал, что этот маршрут будет для газа безопасным ?
    Баба Ванга или ещё Нострадамус ?
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:10
    Штаты потребуют за СПГ деньги вперед. Неважно чьи - украинские или европейские, но вперед.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 16:42
      А если денег не получат, тогда газ - в зад? Есть варианты добычи газа?
  5. Комментарий был удален.
  6. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    0
    Сегодня, 16:27
    Вот работа для нашего СВР, чтобы этой трубы не было. Надеюсь намёк понятен
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:36
    Зеленский прибыл в греческую столицу, где будет просить у премьер-министра страны
    Вот это словосочетание, будет просить, меня всегда веселит wink
  8. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 17:12
    Не удивлюсь, если газ окажется в итоге российским. Как уголек из России по схеме Роттердам+ при Порошенко.