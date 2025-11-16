ВС РФ продолжают заходить в тыл Гуляйполю, освободив и зачистив Ровнополье

Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в Запорожской области, вслед за Яблоково под контроль наших бойцов перешло и Ровнополье. Об этом сообщает канал «Воин DV».

Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» взяли под контроль Ровнополье, зачистив населенный пункт от противника. Противник потерял порядка двух взводов пехоты и около 10 единиц техники. Как отмечает канал, взять Ровнополье нашим помог рывок, который они сделали сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового. Противник не ожидал этого, думая, что нашим нужно будет собраться и отдохнуть. Но вместо этого рывок и заход в населенный пункт, бои и взятие его под контроль.



Успех приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям, позволившим сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового сделать рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков противника.



Как подчеркивает канал, Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, освобожденным за эту неделю бойцами 114-го мотострелкового полка, а также шестым в Запорожье, освобожденным подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с начала ноября.

Освобождение Ровнополья и Яблоково открывает нашим войскам дорогу на Гуляйполе, до которого осталось не больше 6 километров, и это без учета серой зоны. Украинские ресурсы чуть ли не в один голос говорят, что город падет даже быстрей, чем Покровск. Но спешить не будем, посмотрим, что предпримет враг.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 16:35
    Зато наблюдается перемога на кошачьем направлении. По информации ТГ-канала "Украина.ру", на западенщине доказали, что их коты мяукают на мове, в отличие от москальских. Укронацизм крепчает laughing
    Львовский шизофреник со стажем Игорь Лемко утверждает, что местные коты разговаривают на украинском кошачьем, в отличие от русских котов, владеющих другим диалектом

    Сбежавшего из психушки Лемко довела до белого каления вполне себе украиноязычная реклама во львовском трамвае, которая утверждала, что первое слово кота – «Мяу!»

    В ответ на это Игорь Лемко вспылил и написал в своей статье, что украинские коты говорят не «Мяу», а «Няв»! Видимо это, по мнению Лемко, ставит их на более высокую ступень развития во всемирной иерархии котов.

    Необходимую консультацию «Украина.ру» получила в консульстве Котов и Кошек в России, где нам сказали, что, когда коту нечего делать, он предпочитает совершать гигиенические процедуры, и порекомендовали Игорю Лемко и другим бандеровцам сосредоточиться именно на этом занятии.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +4
      Сегодня, 16:42
      И ведь не отпускает их от дури...штырит всё больше и больше.)))
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        0
        Сегодня, 17:08
        Работают "Законы Дарвина" в реальном времени
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:07
    Это прям слон с шипами...