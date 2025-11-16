Успех приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям, позволившим сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового сделать рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков противника.

Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в Запорожской области, вслед за Яблоково под контроль наших бойцов перешло и Ровнополье. Об этом сообщает канал «Воин DV».Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» взяли под контроль Ровнополье, зачистив населенный пункт от противника. Противник потерял порядка двух взводов пехоты и около 10 единиц техники. Как отмечает канал, взять Ровнополье нашим помог рывок, который они сделали сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового. Противник не ожидал этого, думая, что нашим нужно будет собраться и отдохнуть. Но вместо этого рывок и заход в населенный пункт, бои и взятие его под контроль.Как подчеркивает канал, Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, освобожденным за эту неделю бойцами 114-го мотострелкового полка, а также шестым в Запорожье, освобожденным подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с начала ноября.Освобождение Ровнополья и Яблоково открывает нашим войскам дорогу на Гуляйполе, до которого осталось не больше 6 километров, и это без учета серой зоны. Украинские ресурсы чуть ли не в один голос говорят, что город падет даже быстрей, чем Покровск. Но спешить не будем, посмотрим, что предпримет враг.