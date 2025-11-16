США сняли оружейное эмбарго с Камбоджи, требуя прекратить военные контакты с КНР

США сняли оружейное эмбарго с Камбоджи. Запрет на поставки американского оружия в эту страну Юго-Восточной Азии был введён в 2021 году, во время президентства Джо Байдена. В качестве причин при введении эмбарго администрация Байдена использовала привычный штамп о «нарушении прав человека», присовокупив к нему «военное сближение Пномпеня в Пекином». Сближение это на 2021 год состояло в финансировании Китаем расширения военно-морской базы Реам в Камбодже.

Теперь же Вашингтон решает, что эмбарго было недальновидным и лишь углубило сотрудничество Китая и Камбоджи в военной сфере. В связи с этим Госдеп США официально снял все ограничения на продажу оружия Пномпеню. И новшество уже вступило в силу.

В администрации Трампа заявили, что намерены «оторвать Камбоджу от Китая», хотя независимые эксперты полагают, что это уже невыполнимо. Как говорят у нас в России, «поезд ушёл».

Во время саммите АСЕАН в Малайзии Дональд Трамп встречался с камбоджийским премьером Хун Манетом. И тогда же заявил главе правительства Камбоджи, что ограничения намерен снять, добавив, что после этого «Пномпень должен свернуть военные и военно-техническое контакты с Китаем». Что Трампу ответил премьер Камбоджи, не сообщается. Но велика вероятность того, что сотрудничество с Китаем сворачиваться не будет, даже ввиду непостоянства США, которые легко свои санкции могут вернуть обратно, причём в любой момент.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 16:05
    Логика просто "умопомрачительная" мы сняли ограничения а вы ДОЛЖНЫ перестать сотрудничествовать с Китаем. Да с какой радости то ?! С вашим ветренным характером сегодня сняли завтра в десять раз больше введёте,все таки как мне кажется пуля не только ухо у Трампа задела.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 16:15
      пномпеньцы лучше с Китаем продолжат хороводить чем с амерами. что им амеры поставят? опять своё старье за большие деньги? а расходники-запчасти?? если пномпеньцы не глупые - не станут они с амерами связываться...

      зы болгары уже связались, денег отвалили, им поставки задержали, а как приехало - ещё и неисправное - теперь запчасти ожидают пока им Хозяин соизволит прислать. оно такое надо??
      (а как понтовались то, даже тут на сайте некоторые из них.... а оно вон как вышло то.)
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:35
      Цитата: Ропот 55
      Логика просто "умопомрачительная" мы сняли ограничения а вы ДОЛЖНЫ перестать сотрудничествовать с Китаем.
      Я, почему-то, всё чаще вспоминаю, как сладко наши либералы 90-х пели про "свободную мировую торговлю"...
      "Иных уж нет, а те далече"... А то попросить бы - пусть ещё споют. Для души. Трампу.
    3. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 17:08
      Ну, значит, есть у США рычаги давления на Камбоджу.
  2. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    +1
    Сегодня, 16:17
    На какие шиши они будут жить, если отморозятся от Китая? Оружием питаться или им же напасть на китайцев?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:20
      вот о том и речь - нет у них много шишей за амерское платить. а амеры если на своё подсадят - вообще беда им будет. и в любой момент могут кран прикрутить. пномпеньцам такое надо?
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        0
        Сегодня, 17:03
        Цитата: Nexcom
        пномпеньцам такое надо?

        А филиппинцам? Или они в разы богаче?
        Вспомним Дутерте и его слова
        Возможно, я съезжу и в Россию, чтобы сказать Путину, что отныне мы втроём — Китай, Филиппины и Россия — против остального мира. Другого пути нет.

        И посмотрим на сегодняшние Филиппины с их "лобзаниями" с всеядемократорами, военные договоры и т.д. Времена меняются, и только "под лежачий камень вода не течет..."
  3. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 16:19
    Зачем вообще Камбодже оружие из США? С Таиландом воевать? Так Китай вполне даст всю нужную номенклатуру. И даже сверх того.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 16:30
      Так они всегда зависили от Китая. Можно сказать повязаны.
      1. VictorB Звание
        VictorB
        +2
        Сегодня, 16:30
        Стоит взглянуть на карту.
  4. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 16:23
    Сомнительное предложение. Предоставить право покупать гораздо более дорогое американское оружие за отказ покупать китайское. Запрет на приобретение кем либо американской продукции уже не действует так эффективно , как когда то , с тех пор , как американцы из глобального производителя стали превращаться в глобального потребителя. Самое эффективное санкционное оружие США теперь - заставить ДРУГИЕ страны отказываться от сотрудничества с подвергаемой санкциям под угрозой отказа самих США ПОКУПАТЬ у них.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:29
    Ну да, Трамп же помирил Кампучию с Абубуджаном, теперь нет поводов для беспокойства.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 16:32
    Интересно, а на заднем плане тип стоит, лыба как у черепахи - это американец или камбоджиец?
    Он видимо, не знает, чем заканчивается "американская любовь"...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:39
    ❝ В администрации Трампа заявили, что намерены «оторвать Камбоджу от Китая»❞ —

    — Когда будете «отрывать», сами не надорвитесь ...
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:55
    в администрации Трампа заявили, что намерены «оторвать Камбоджу от Китая»,

    Камбоджу не порвите... wassat
  9. wku Звание
    wku
    -1
    Сегодня, 16:58
    Камбоджу (Камипучию) в своё время запахали танки Вьетнама, освободив её народ от бесовского режима Пол Пота Красных Кхмеров, у Вьетнама сейчас не плохие отношения с США, а с Китаем у них всегда были проблемы, можно вспомнить "вторую социалистическую" войну Китая и Вьетнама (первая это СССР и Китай) думается это нормально, даже для интересов России, чтобы Китай очень не озорничал.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:03
    В администрации Трампа заявили, что намерены «оторвать Камбоджу от Китая»

    Видимо в администрации Трампа плохо представляют что из себя представляет Камбоджа и где она географически находится.
  11. Руссобел Звание
    Руссобел
    0
    Сегодня, 17:10
    Америкосов отбривают. Как бальзам на душу...