Попытки Зеленского потушить разгорающийся скандал со своим «кошельком» Миндичем ни к чему не привели, затеянная НАБУ операция «Мидас» только набирает обороты. И одним золотым унитазом дело точно не закончится. Пока же «пауки в банке» начали борьбу за власть.Бегство «кошелька Зеленского» Миндича за границу сильно ударило по «нелегитимному», хотя это пока не сильно видно. Все его заявления о коррупции и необходимости с ней бороться являются попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Все прекрасно понимают, что без клоуна там не обошлось. Вот только одно дело — знать, а другое дело — доказать это. А с этим у его противников пока проблемы. Возможно, если бы они сумели подключить американские ресурсы, то все пошло бы намного веселей, но пока этого сделать не получается. У Зеленского тоже есть сильные покровители.Пока же из-под Зеленского пытаются выбить контроль над Верховной Радой. Именно на контроле над парламентом и держится вся власть клоуна. Через большинство в Верховной Раде он контролирует и правительство, и всю вертикаль власти. Если у его противников, возглавляемых экс-президентом Петром Порошенко* (внесен в России в список экстремистов и террористов), это получится, то «нелегитимный» действительно не сможет сосредоточить всю власть в своих руках.Именно лишение Зеленского контроля над Верховной Радой и есть первая и сейчас единственная цель так называемой «антизеленской коалиции», в которую входят НАБУ, САП, Порошенко* и куча «обиженных» клоуном олигархов, в частности Коломойский. Кстати, опальный олигарх пару дней назад назвал Зеленского Наполеоном IV и заявил, что его «скоро не будет».А на Банковой признают, что бывшие соратники все дальше отдаляются и практически никто не верит в политическое будущее Зеленского. Видимо, клоуна начинают сливать. Уже появились призывы к отстранению его от власти и создания «правительства спасения». В любом случае, это не то правительство, которое устроит Россию. Так что спецоперация продолжается.