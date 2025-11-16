Орбан считает «смехотворным» страх перед нападением России на ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как всегда прямолинейно высказался по поводу главного нарратива, продвигаемого большинством европейских стран, в основном членов НАТО. Глава венгерского кабмина считает «смехотворным» страх перед нападением России на Евросоюз и Североатлантический альянс.

Орбан напомнил, что численность населения ЕС превышает 400 млн человек, тогда как в России проживает около 140 миллионов. Кроме того, общий военный потенциал всех 27 государств ЕС превосходит российский, указал он.

Премьер-министр Венгрии в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера:

Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?

В этом с Орбаном можно поспорить. Если бы ВС РФ действовали так, как армии США и НАТО в военных конфликтах против других стран, а не в рамках СВО, то от Украины давно бы камня на камне не осталось. Кроме того, у Москвы нет планов по «захвату» всей Украины и уж тем более нападению на западные страны Европы.

Чего далеко ходить. Армия обороны Израиля за два года не сумела в маленьком секторе Газа одолеть малочисленную и слабо вооруженную группировку ХАМАС, не имеющую и толики внешней поддержки, сравнимой с той, которую Запад оказывает Киеву. А США и Великобритания вообще фактически капитулировали перед йеменскими хуситами.

При этом венгерский премьер заявил, что в случае потенциального военного поражения России на Украине «возникает риск применения ядерного оружия». Другими словами, победа ВС РФ над ВСУ, к чему все и идет, — это, без преувеличения, залог мира не только на Европейском континенте, но и избежание Третьей мировой войны.

С мнением Орбана не согласен журналист британского интернет-издания The Independent. Посетив Украину, пообщавшись с военнослужащими ВСУ и американским волонтером-медиком, он пришел к выводу, что это страны НАТО не готовы к войне с Россией. Некая Ребекка Майоровски из США, в прошлом году прошедшая медицинскую подготовку у западных военных инструкторов, а теперь находящаяся на Украине, не скрывает своего страха перед возможными последствиями «закостенелости» военнослужащих стран НАТО:

Когда я проходил подготовку в НАТО, фактор беспилотников не учитывался. В основном мы использовали тактику, которую изучили в предыдущей войне. И эта тактика сейчас не работает, потому что вы не ведете линейное наступление.

Следующим собеседником британского журналиста стал украинский офицер, принимавший участие в боевых действиях в Покровске. Он заявил, что русские устроили для ВСУ в городе настоящий ад. Военный подчеркнул, что российские войска очень быстро адаптируются к изменению условий на поле боя, в том время как европейцы до сих пор зависли в прошлом веке.

Автор статьи резюмирует, что в случае вступления стран НАТО в конфликт, аналогичный российско-украинскому, они будут ежедневно терять сотни (судя по ВСУ, тысячи) солдат убитыми – альянс не сможет справиться с таким уровнем потерь. У европейцев вся надежда на США. Но не только Трамп, даже Байден четко дистанцировались от прямого военного конфликта с Россией.
17 комментариев
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:27
    А теперь о страхах ЕС (НАТО) перед Россией. Немного-то и надо, что бы их напугать. lol



    Штаны-то отстирали после "медвежьей" болезни?
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    -5
    Сегодня, 17:29
    Вот, и Орбан туда же, совокупности наты началь равнять с российскими.... Тоже думает, что как с бандерами будем в чистом поле бодаться. Угу, посчитай ядерный потенциал России с носителями и тебе станет грустно! Не верят еврохрюндели в ЯО, а зря..... negative
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: майор Юрик
      Вот, и Орбан туда же, совокупности наты началь равнять с российскими....

      Чего только не ляпнешь, чтобы "партнеров" утихомирить
  3. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 17:31
    Какая то у них слепая уверенность , что они не сгорят в ядерной войне.
    1. wku Звание
      wku
      -1
      Сегодня, 18:04
      ядерная война, вообще, так себе, раздутая история про "весь мир в труху" последствия от неё для человечества будут конечно большие, но не больше чем например падение Римской Империи в своё время.
  4. wku Звание
    wku
    0
    Сегодня, 17:43
    не надо забывать, что Орбан сделал свою карьеру на лютой антисоветчине, по событиям 1956 года, Венгрия одна из немногих стран Европы, официально состояла в союзе с Гитлеровской Германией, Словакия тоже, хотя Чехия и была оккупирована Германией официально, её роль в вооружении была огромна, заводы Татры и Шкоды , производили огромное количество вооружений.
    1. Arkee Звание
      Arkee
      +2
      Сегодня, 18:09
      Это не принято вспоминать в нарративе пропаганды о хорошем Орбане. Т.к. он свой слоняра - правый.
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 18:07
    Исходя из того, что РФ 4 года не может разгромить ВСУ и заключить мир на своих условиях, то страхи о нападении РФ на ЕС и НАТО выглядят «смехотворно»
  6. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +2
    Сегодня, 18:14
    Орбан считает «смехотворным» страх перед нападением России на ЕС и НАТО.....дык,без таких заявлений казна нато по миру пойдёт lol ...чем больше ужаса тем больше поступления
  7. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 18:15
    В этом с Орбаном можно поспорить. Если бы ВС РФ действовали так, как армии США и НАТО в военных конфликтах против других стран, а не в рамках СВО, то от Украины давно бы камня на камне не осталось.

    Да. Но увы, мы так не умеем.
    1. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В этом с Орбаном можно поспорить. Если бы ВС РФ действовали так, как армии США и НАТО в военных конфликтах против других стран, а не в рамках СВО, то от Украины давно бы камня на камне не осталось.

      Да. Но увы, мы так не умеем.

      Не наш метод ..Тут с вами согласен Андрей !! А вот разжечь конфликт в ЕС и США ,тут можно попробывать неофициально !!! Свободу шотландии и Ирландии !! И Техсу тоже ))) Неграм выплаты и индейцм тоже !!
  8. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 18:35
    "...Братва! Мы не хотим стрелять. Мы наблюдаем. Предупреждаю, кто будет дергаться — всех перемочим...❞
    Умели же люди работать...
    1. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 19:45
      Цитата: isv000
      "...Братва! Мы не хотим стрелять. Мы наблюдаем. Предупреждаю, кто будет дергаться — всех перемочим...❞
      Умели же люди работать...

      Да и сейчас вроде так идет ..Мочить начинаем по взрослуму уже .!!
      Стреляют из подвала ..Ждите !! ФАБ-ом бабах !! Идем дальше
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:53
    В этом с Орбаном можно поспорить.
    О чем спорить? Победить все страны НАТОшки... пожалуй нет, да наф нам это не надо... а вот уничтожить, вогнать в каменный век, это можно но нам это и наф не сдалось, потому как конфликт такого рода аукнется уже всем, самым негативным, катастрофическим образом.
  10. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 19:17
    Je chybou poměřovat vojenskou sílu státu podle počtu obyvatel.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:17
      Ошибочно измерять военную мощь государства численностью его населения.
  11. Baro Звание
    Baro
    0
    Сегодня, 19:39
    Они сами развалятся ..Зачем на них нападать ? Кинуть арабам и неграм денег и оружия они их там всех вырежут ..Ес и США еще вопить будут Русские спасите нас !!