Финский лидер не верит в окончание конфликта на Украине в этом году
В этом году завершения конфликта не будет, самый вероятный вариант — это весна следующего года, когда, возможно, возобновятся переговоры. С таким заявлением выступил президент Финляндии Алесандр Стубб.
По мнению финского политика, не верящего в окончание конфликта, на сегодняшний день возобновление переговоров между Россией и Украиной маловероятно, слишком много разногласий. Возможные контакты начнутся не ранее весны следующего года, но до того времени Европе необходимо поддерживать киевский режим, даже несмотря на коррупционный скандал.
Стубб уверен, что переговоры с Россией Евросоюз не потянет, поэтому с Путиным должен разговаривать президент США Дональд Трамп. Он единственный, кто способен вести диалог с российским лидером. Кандидатура Зеленского даже не рассматривается. Сам Стубб готов выступить посредником.
Как считает финн, на сегодняшний день Европа не готова к переговорам. Во-первых, до сих пор не разработаны гарантии безопасности для Украины, нет плана ее послевоенного восстановления. А самое главное, у Европы нет понимания по территориальным претензиям России. Здесь кто в лес, кто по дрова.
Между тем в Кремле прокомментировали отказ Украины от переговоров с Россией. Как заявил Песков, своих задач Москва добьется в любом случае, а новые требования Киеву точно не понравятся, они будут намного жестче.
Информация