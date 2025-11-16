Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере, в этом году. До весны мирные переговоры по Украине маловероятны.

В этом году завершения конфликта не будет, самый вероятный вариант — это весна следующего года, когда, возможно, возобновятся переговоры. С таким заявлением выступил президент Финляндии Алесандр Стубб.По мнению финского политика, не верящего в окончание конфликта, на сегодняшний день возобновление переговоров между Россией и Украиной маловероятно, слишком много разногласий. Возможные контакты начнутся не ранее весны следующего года, но до того времени Европе необходимо поддерживать киевский режим, даже несмотря на коррупционный скандал.Стубб уверен, что переговоры с Россией Евросоюз не потянет, поэтому с Путиным должен разговаривать президент США Дональд Трамп. Он единственный, кто способен вести диалог с российским лидером. Кандидатура Зеленского даже не рассматривается. Сам Стубб готов выступить посредником.Как считает финн, на сегодняшний день Европа не готова к переговорам. Во-первых, до сих пор не разработаны гарантии безопасности для Украины, нет плана ее послевоенного восстановления. А самое главное, у Европы нет понимания по территориальным претензиям России. Здесь кто в лес, кто по дрова.Между тем в Кремле прокомментировали отказ Украины от переговоров с Россией. Как заявил Песков, своих задач Москва добьется в любом случае, а новые требования Киеву точно не понравятся, они будут намного жестче.