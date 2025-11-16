Финский лидер не верит в окончание конфликта на Украине в этом году

Финский лидер не верит в окончание конфликта на Украине в этом году

В этом году завершения конфликта не будет, самый вероятный вариант — это весна следующего года, когда, возможно, возобновятся переговоры. С таким заявлением выступил президент Финляндии Алесандр Стубб.

По мнению финского политика, не верящего в окончание конфликта, на сегодняшний день возобновление переговоров между Россией и Украиной маловероятно, слишком много разногласий. Возможные контакты начнутся не ранее весны следующего года, но до того времени Европе необходимо поддерживать киевский режим, даже несмотря на коррупционный скандал.



Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере, в этом году. До весны мирные переговоры по Украине маловероятны.


Стубб уверен, что переговоры с Россией Евросоюз не потянет, поэтому с Путиным должен разговаривать президент США Дональд Трамп. Он единственный, кто способен вести диалог с российским лидером. Кандидатура Зеленского даже не рассматривается. Сам Стубб готов выступить посредником.

Как считает финн, на сегодняшний день Европа не готова к переговорам. Во-первых, до сих пор не разработаны гарантии безопасности для Украины, нет плана ее послевоенного восстановления. А самое главное, у Европы нет понимания по территориальным претензиям России. Здесь кто в лес, кто по дрова.

Между тем в Кремле прокомментировали отказ Украины от переговоров с Россией. Как заявил Песков, своих задач Москва добьется в любом случае, а новые требования Киеву точно не понравятся, они будут намного жестче.
  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +2
    Сегодня, 18:04
    вы лучьше своими праблами займитесь и не нужно совать нос туда-куда пёсель не суёт yes
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:15
      С таким заявлением выступил президент Финляндии Алесандр Стубб.

      Стубб, зачем ты, мелкая , лезешь в разговор взрослых? Твою словесную вонь может с интересом слушать только твоя секретутка в соседней комнате.
      1. Baro Звание
        Baro
        +2
        Сегодня, 19:09
        Цитата: Теренин
        С таким заявлением выступил президент Финляндии Алесандр Стубб.

        Стубб, зачем ты, мелкая , лезешь в разговор взрослых? Твою словесную вонь может с интересом слушать только твоя секретутка в соседней комнате.

        Зеля опять бегает ))) А фины нам еще за Ленинград не ответили !! Сталин добрый был ..Но мы все помним !!
    2. wku Звание
      wku
      -1
      Сегодня, 18:55
      это вроде как их проблемы? мы ведь не с Украиной , а с Натой воюем , как по телеку говорят
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 19:22
        Цитата: wku
        это вроде как их проблемы? мы ведь не с Украиной , а с Натой воюем , как по телеку говорят

        А, сами, без телека, не разберётесь с кем мы воюем?
        1. Baro Звание
          Baro
          +1
          Сегодня, 19:56
          Цитата: Теренин
          Цитата: wku
          это вроде как их проблемы? мы ведь не с Украиной , а с Натой воюем , как по телеку говорят

          А, сами, без телека, не разберётесь с кем мы воюем?

          Генадий не обращай на таких внимание..Провоцируют постоянно чертилы !! bully
          Я их кортавых слушаю по радио "Свобода" Визжат ))) Ждут смерти ВВП ..Ну так другой придет и уже без "Леопольда " Как зачистит вас всех в России и мире !!!!!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:05
    ❝ В этом году завершения конфликта не будет, самый вероятный вариант - это весна следующего года, когда, возможно, возобновятся переговоры ❞ —

    — Вас уже предупреждали, что переговоры - не повод для остановки боевых действий ...
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 18:12
    Сам Стубб готов выступить посредником.

    Как они все в посредники лезут! И , кстати, а чего это Белый дом молчит по поводу коррупционного скандала? Вот как там определятся, там и посмотрим. Нам чужого не надо Мы свое вернуть хотим.
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +1
      Сегодня, 18:19
      Сербия дала неделю РФ для принятия решения по российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Как заявил президент страны Александр Вучич, он хочет любой ценой избежать национализации компании. Недавно США потребовали полного выхода РФ из сербской NIS для отмены санкций. Вучич же готов выкупить у Москвы всю долю в «Нефтяной индустрии».

      «Хочу, чтобы мы избежали любой ценой конфискации, национализации, отъема имущества. Хочу, чтобы граждане этой страны и каждый человек в мире видел, что мы не хотим отнимать ничего ни у кого. Это не наше большей частью, это большей частью российское, они имеют право об этом принимать решения, но мы имеем право жить», — сказал он на заседании правительства (цитата по РИА «Новости»).

      По его словам, решение российская сторона и другие заинтересованные возможные партнеры должны принять в ближайшие 7 дней.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 18:26
      Как они все в посредники лезут!

      Ну дык, если не полноправный участник, так хоть посредник.))
    3. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 19:11
      Цитата: Егоза
      Сам Стубб готов выступить посредником.

      Как они все в посредники лезут! И , кстати, а чего это Белый дом молчит по поводу коррупционного скандала? Вот как там определятся, там и посмотрим. Нам чужого не надо Мы свое вернуть хотим.

      Белый дом это все и замутил !!! Чтобы жиденок знал свое место ..Пусть боится ВСЕХ !!
      Чую отберут у него ВСЕ ,что нажито на крови славян ..! Понакпла всего во всем мире и дмает никто не знает ..На какие денбги это все куплено Ну ну ..Ледоруб по нему плачет !!
  4. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 18:13
    Дак и никто не верит что война может закончиться в 25 годе. ЕС планирукт финансировать ВСУ украденными у РФ деньгами ещё как минимум 2-3 года. Вся надёжа на Трампу - разрулил отношения Армении с Азербайджаном, может и тут разрулит.
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 18:25
    А самое главное, у Европы нет понимания по территориальным претензиям России. Здесь кто в лес, кто по дрова.
    В Европе "в лес" - это "Россия захватит Финляндию и Трибалтику", а "по дрова" - это "русские опять возьмут Берлин". Есть ещё "за каким-то огородным хреном" - это если "русские уничтожат Британию и опять придут в Париж".

    Они своими писюлишными расстояниями и мозгами не понимают, что МЫ ВОЮЕМ НЕ ЗА ТЕРРИТОРИЮ. Я в Германии не видел места, где горизонт был бы на четыре стороны. Обязательно хотя бы с одной стороны какие-то дома.
    Они не понимают наших степей, нашей Сибири, где "посёлок рядом" - это 150 километров по зимнику. Красноярский край - три Франции и ещё на кого-то из их европигмеев место остаётся.
    Наши расстояния не укладываются в их убогие черепа.
    Поэтому они всю свою историю воюют за территорию и ресурсы, а мы за жизнь своей страны. Потому что территорию и ресурсы нам бы эти переварить.

    Территориальные, блин... Претензии, блин... fool
    Заяц зайчиху к слону приревновал - та же история о размерах.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:38
      Цитата: Zoldat_A
      Они своими писюлишными расстояниями и мозгами не понимают, что МЫ ВОЮЕМ НЕ ЗА ТЕРРИТОРИЮ.

      Вот они этого не понимают, в "методичке" НАТО записано другое.Если бы хотела Россия захватить Финляндию, она бы это сделала ещё в 1944 году, но даже Порккала она вернула финнам.
      Где логика и здравый смысл ?
      А может Швеции вернуть её колонию ?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 18:49
        Цитата: carpenter
        Если бы хотела Россия захватить Финляндию, она бы это сделала ещё в 1944 году,
        Думаю, что ещё раньше. Ленин бы изыскал возможность не отпускать фиников в свободное плаванье. Которое, кстати, нам второй раз за 100 лет боком выходит.
        А не допускает Ступп мысли, что России может поднадоесть быть доброй? И вопрос тут не о территории, а о плацдарме - то есть, опять о нашей безопасности.
        Они в 20-е приятно для себя патриархально жили, пока с Гитлером не подружились.
        Они после войны хорошо жили при нейтралитете.
        Чем отплатили?
        А в третий раз может случиться российская провинциальная глухомань?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 19:01
          Цитата: Zoldat_A
          А не допускает Ступп мысли, что России может поднадоесть быть доброй?

          Ленин был очень добрый, отпустил Финляндию в "дальнее плавание", в итоге ВОВ показала финскую доброту, а мы её не забыли. Благодаря линии Паасикиви-Кекконена, Суоми выжила и процветала.
          Пришёл Стубб - что делать с Суоми ???
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 19:08
            Цитата: carpenter
            Пришёл Стубб - что делать с Суоми ???
            Вот я и говорю, что третьего раза "простить и понять" для Финляндии может и не быть.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 19:10
              Цитата: Zoldat_A
              Вот я и говорю, что третьего раза "простить и понять" для Финляндии может и не быть.

              Третий раз и по морде не бьют, а просто ....
            2. Карельский Звание
              Карельский
              0
              Сегодня, 19:30
              Так как и Финляндии может и не быть.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:31
    Сам Стубб готов выступить посредником.

    Вступив в НАТО, Финляндия уже не посредник, а участник блока НАТО.
    Этим всё сказано.
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 18:37
    "выступил президент Финляндии "
    Сплошные перзеденты комедианты выступают.
    Самый же великий и выдающийся среди них - Донни Фредович.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:47
    Да пофиг, чего там всякие мелкие "думают"...
    Так то большой брат их всех по имеет и этого им избежать не получится.
  9. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 19:28
    Не слишком ли много,в последнее время стало финского президента?Так и макрона с мерцем забудем.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 20:10
    Сам Стубб готов выступить посредником.

    Исключено, ибо "горячий финский крендель" представитель заинтересованной стороны.
  11. Комментарий был удален.