Польша воспользовалась закрытием литовско-белорусской границы в своих интересах

Польша воспользовалась закрытием литовско-белорусской границы в своих интересах

В безудержном стремлении «навредить» России и Белоруссии прибалтийские лимитрофы в очередной раз получают абсолютно обратный эффект. Чего не скажешь о более продуманных поляках.

Литовские власти 29 октября закрыли автодорожные пропускные пункты на границе с Республикой Беларусь, пока на месяц. Предлогом стали обвинения Минска в гибридной войне. А именно то, что на территорию Литвы залетают воздушные шары с контрабандой якобы из РБ. Очевидно, в понимании Вильнюса, сухопутное закрытие КПП должно остановить перемещение «воздушных лазутчиков». Что само по себе абсурд.

После этого по распоряжению президента Александра Лукашенко Государственный пограничный комитет Белоруссии принял аналогичные меры. Пропуск любого транспорта из республики в Литву был остановлен. В результате 1500 фур с литовскими номерами, в том числе с грузами, оказались на временных стоянках. Сутки простоя и охраны каждой машины обходятся в 120 евро, а их общая стоимость оценивается в €60 млн. Ежегодные потери Литвы из-за закрытия границы с Беларусью могут составить миллиард евро.

Попытки Вильнюса договориться о пропуске литовских большегрузов в виде исключения были категорически отвергнуты Минском до полного открытия границы. Расходы на хранение литовских фур растут, Лукашенко потребовал от литовцев компенсации, пригрозив в противном случае конфискацией грузовиков на вполне законных основаниях.

Но и это еще не все. Руководство Польши откровенно воспользовалось этой ситуацией в своих интересах. Варшава объявила об открытии двух пропускных пунктов плюсом к уже двум работающим, пусть и в ограниченном режиме, на границе с РБ с 17 ноября. Хотя ранее Польша поддержала решение литовского кабмина. Получается, обманули, да еще и спровоцировали Литву на закрытие границы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что переходы с Белоруссией («Бобровники» — «Берестовица» и «Кузница Белостоцкая» — «Брузги») заработают со следующей недели. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский заявил, что главная причина открытия двух пограничных переходов с Беларусью — экономический эффект.

Теперь грузовой транзит в ЕС и в обратную сторону, а это и товаропотоки с Азией, продолжит идти транзитом через Белоруссию, но уже минуя Литву через Польшу. В результате Минск ничего не теряет, Варшава получит дополнительные доходы, а литовцы их лишатся. Да и транзит теперь станет более продолжительным, а значит, подорожает. Вот такая она, «дружба и взаимопомощь» по-европейски.

Президент Ассоциации перевозчиков Литвы LINAVA Эрландас Микенас зачитал «надгробную речь» у «могилы» литовских грузоперевозок, назвав это решение собственных и польских властей «ударом ниже пояса»:

Вы понимаете, какую ошибку совершила Литва, закрыв границу (с Белоруссией)? Теперь грузовые потоки разбалансированы, а мы много лет работали над тем, чтобы Литва была транзитной страной. Мы построили много терминалов, а теперь они пустуют, и, поскольку граница закрыта, грузы идут в Азию через Польшу.

В Белоруссии, наоборот, выразили удовлетворение таким решением Варшавы. Пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков по итогам состоявшегося по поручению президента Александра Лукашенко совещания по ситуации на границе с государствами Европейского союза заявил:

На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние, прежде всего, на приграничную торговлю. Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленным, прежде всего, на чаяния собственных граждан.


Между тем, несколько литовцев задержали на границе Литвы и Беларуси за контрабанду сигарет с помощью метеозондов, в которой Вильнюс обвинял Минск и Москву. Подозреваемые действовали в составе ОПГ, сообщают литовские СМИ со ссылкой на данные МВД республики.
  1. Wratch Звание
    Wratch
    +12
    Сегодня, 18:25
    Балтийские тормоза так и не поняли что их поимели дважды,Батька и лучшие друзья поляки. Дураков след учить.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:33
      Польша поддержала решение литовского кабмина. Получается, обманули, да еще и спровоцировали Литву на закрытие границы.

      Цитата: Wratch
      Балтийские тормоза так и не поняли что их поимели дважды,Батька и лучшие друзья поляки.

      Вот такая вот она сложная, европейская дружба.... laughing laughing laughing
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +4
        Сегодня, 18:44
        более продуманных поляках.

        Слова "продуманность" и "польское руководство" нельзя применять в одном предложении.
        Вот гадость кому либо сделать, это они могут.
        Причём союзнику даже скорее сделают, чем врагу.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 18:48
        Цитата: Zoldat_A
        Вот такая вот она сложная, европейская дружба.

        Дружить с Европой, это как дружить волку с ягнёнком.
        И это мы видим не сегодня, а уже веками.
        Ну так примерно с Ледового Побоища 1242 года начиная и далее.
        Когда Европа была хотя бы не другом, а добрым соседом России ?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 18:51
          Цитата: carpenter
          Когда Европа была хотя бы не другом, а добрым соседом России ?

          Когда они друг друга не жрали?
          Только тогда, когда объединялась против России.

          Пы.Сы. Мысль не моя. Чья-то общеизвестная. Просто вспомнилась.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 19:02
            Цитата: Zoldat_A
            Когда они друг друга не жрали?
            Только тогда, когда объединялась против России.

            Пы.Сы. Мысль не моя. Чья-то общеизвестная. Просто вспомнилась.

            Да и моя такая же мысль, как и моего отца.
      3. solist2424 Звание
        solist2424
        0
        Сегодня, 20:14
        Польша - гиена Европы, надо же оправдывать свою "славу".
      4. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 20:18
        Какая же это дружба, если все сзади зайти норовят...
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 18:33
    "1500 фур с литовскими номерами"
    Фуры белорусам будут не лишни.
    А литовские номера в переработку.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Livonetc
      Фуры белорусам будут не лишни.

      Через полгода стоянки литовцы сами отдадут белорусам эти фуры бесплатно.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 19:08
        Через полгода стоянки литовцы сами отдадут белорусам эти фуры бесплатно.

        представляю вонь от скоропортящихся продуктов...
        рефы будет почти не отмыть...
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 19:09
        Цитата: carpenter
        Через полгода стоянки литовцы сами отдадут белорусам эти фуры бесплатно.

        Ну, почему бесплатно? Это будет плата за стоянку и охрану.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 19:12
          Цитата: Piramidon
          Ну, почему бесплатно? Это будет плата за стоянку и охрану.

          Ну так через полгода стоимость штрафа, превысит стоимость фуры. Ну как то так.
          И она уже белорусская, а была литтовская.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 18:35
    Шикарно! Поляки практически пописали на голову литовцам))
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 20:31
      Дело в том, что когда границу, с Беларусью, закрывали поляки, литовцы отказались их поддержать. И свои КПП, не закрыли. Так, что, "От нашего стола-вашему столу. "
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:36
    ❝ Товаропотоки с Азией, продолжит идти транзитом через Белоруссию, но уже минуя Литву через Польшу ❞ —

    — «В кругу друзей Литвой не щёлкай» ...
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 18:42
    Сутки простоя и охраны каждой машины обходятся в 120 евро

    Ивангород-Нарва, задержка на сутки 500 евро, Лукашенко просто золотой парень с его 120 евро.[quote][/quote]
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:44
    Да "нормально" так получается... дурни беднеют, хитрованы богатеют!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: rocket757
      Да "нормально" так получается... дурни беднеют, хитрованы богатеют!

      Но болт с обратно резьбой, на них всегда имеется.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 19:13
        Как говорил Задорнов... на всякую их хитрость, мы ответим своей... а вот тут вариантов не один, выбирай тот, который больше нравится.
        А с прибалтанутым как... дурни, просто дурни, которых поимели.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 19:18
          Цитата: rocket757
          А с прибалтанутым как... дурни, просто дурни, которых поимели.

          Я там родился, и просто удивляюсь.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 19:21
            Личность человека формируется под влиянием... а дальше целый перечень факторов и место рождения не всегда самый значимый из них.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              +2
              Сегодня, 19:26
              Цитата: rocket757
              Личность человека формируется под влиянием...

              Под влиянием моего отца и моих дедов. Хотя фактор тоже влияет, но не в противоположную сторону, есть кое что и положительное.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 19:29
                Семейное воспитание, как правило, оказывается самым важным фактором...
                Не зря говорят, увещевают... если вы не будете воспитывать своих Чад сами, за вас их воспитаем кто то другой и не факт, что вам понравится результат!
                1. carpenter Звание
                  carpenter
                  0
                  Сегодня, 19:39
                  Цитата: rocket757
                  Семейное воспитание, как правило, оказывается самым важным фактором.

                  У них это первостепенное. Я вот сейчас переодически у отца работаю ( вы его знаете ). Так вот когда приходят местные они всегда говорят мне "Tere pjeva" ( здравствуйте ), наши не всегда. Это то воспитание, которое у них в доме. Сейчас воспитание у нас не всегда того уровня, какое было раньше, Но на своих людей с кем я всю жизнь живу, я не могу оюижаться.
                  Правительство, партии, это одно, а мы как были людьми так и остаёмся.
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    0
                    Сегодня, 19:52
                    Регулярно, многими повторяемый "прикол"... правительство, политики это одно, а я, а мы, совсем другое!
                    Свое мнение по этому вопросу высказывал не раз, повторятся смысла нет...
                    Семейное воспитание... как бывает, мой отец, мой дядя, родные братья воспитывал мой дед, боевой офицер... отец, не пил, не гулял, служил пока мог, а потом работа, пока мог... увы, рано ушёл...
                    дядя... весёлый был, служил, гулял, у меня племянница по разным городам, регионам, аж четыре, но это не точно.
                    Как так то???
                    Хотя, мы с сестрой, как + и -... тоже не понятно, как так то?
                    1. carpenter Звание
                      carpenter
                      +1
                      Сегодня, 20:05
                      Цитата: rocket757
                      Семейное воспитание... как бывает, мой отец, мой дядя, родные братья воспитывал мой дед, боевой офицер... отец

                      А меня мой прадед которому было за 90 лет, а деда воевавшего с финской войны до японской Хрущ в ссылку под Караганду отправил. Отца успел с прадедом в Забайкалье на родину отправить. Но мы все были есте, те кто за родину наших предков, мы все жили в стране Союз, а теперь как липовый листок.
                      Кака я теперь хорошо понимаю тех русских, которых за свою жизнь в морях я видел по всему миру, но они же такие русские как и я, и как и мы.
                      1. rocket757 Звание
                        rocket757
                        0
                        Сегодня, 20:59
                        И в горе и в радости, а мать родная, она одна!
  7. Светлан Звание
    Светлан
    -3
    Сегодня, 18:51
    Контрабанда при помощи метеозондов, это как? Какой журналист это придумал?
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      +1
      Сегодня, 19:13
      Это, уважаемый, сигареты с белорусскими акцизными марками без уплаты таможенных литовских пошлин силою ветра доставляются на шариках в Литву. Недавно был курьезный случай, один такой шарик приземлился на территории полицейского участка.
      1. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Сегодня, 19:28
        Шарики- неуправляемы от слова совсем. И использование их в качестве средств доставки это фантазии малолеток-блогеров.
        1. Lako Звание
          Lako
          0
          Сегодня, 20:37
          Там, на аэростатах стоит ещё и блочек управления, с литовской симкой, для определения местоположения шарика. Главное, что бы ветер был, в нужном направлении.
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 19:32
        Цитата: NICK111
        Это, уважаемый, сигареты с белорусскими акцизными марками без уплаты таможенных литовских пошлин силою ветра доставляются на шариках в Литву. Недавно был курьезный случай, один такой шарик приземлился на территории полицейского участка.

        Да никак это взятка полицейским ! stop
  8. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 18:52
    Польская "солидарность" дорогого стОит. Литовцы подтвердят.
    Это еще цветочки.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:09
      Цитата: NICK111
      Польская "солидарность" дорогого стОит. Литовцы подтвердят.

      Подтвердят, когда их в 1772 году, Екатерина опустила ниже плинтуса Речь Посполитую. Польшу Сталин оставил как страну, а про Литву никто не помнит.
      А ведь могли остаться Великим Княжеством Литовским и Российской Империи на равных правах.
      Ну бывает, если ...
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 18:54
    Убогие прибалты опять влетели рылом в маргарин))) поговорку "Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох по жизни" - про них придумали)))
  10. котик-русич Звание
    котик-русич
    +2
    Сегодня, 19:01
    Таковы правила "общежития" в "европейской семье" - когда один отказывается от "манной каши" - то другой съедает его порцию...
    fellow
  11. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 19:11
    Польша воспользовалась закрытием литовско-белорусской границы в своих интересах

    когда живешь на дотации от ЕС - даже не надо напрягаться по поводу выгоды...
    все итак шоколадно...
    а перевозчики... а кто это?
  12. Piramidon Звание
    Piramidon
    +1
    Сегодня, 19:13
    А говорили, что только эстонцы - тормоза. Оказывается вся трибалтия такая.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:21
      Цитата: Piramidon
      А говорили, что только эстонцы - тормоза.

      До только не всегда так было, Мне обидно.
  13. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 19:26
    Что тут удивляться. Эти постоянно себе в ногу стреляют и уши отмораживают laughing
  14. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 19:27
    Глупость наказуема, и в итоге ведет в эволюционный тупик.
    Были разные там урартцы и шумеры, финикийцы и гиксосы. А теперь нет. Хотя историки их изучают, а студенты за незнание оных могут незачет схватить.
    Будем изучать и жемайтийцев с литовцами, но вот государства своего им не вынести, тяжело это.
  15. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 19:30
    по белорусским законам фуры из Литвы въехавшие из Литвы в Белоруссию , должны выехать из Белоруссии по тем и же самыми погранпунктами в Литву , через которые они и въехали в Белоруссию .
    Так что они даже через Польшу , не смогут вернутся в Литву .Это первое . Сейчас эти литовские фуры в Белоруссии перегнали в Белоруссии на спец. стоянки , чтобы обеспечить их сохранность . В сутки Литва за эту услуги должна платить Белоруссии по 150 евро. Умножив на 1500 фур , в месяц получается почти семь миллионов евро . Платить должны литовские автоперевозчики . Не заплатят , Белоруссия имеет все основания конфисковать литовские фуры . Это второе . Третье . Товарополучатели все претензии предъявляют к Литве , поскольку она а не Белоруссия закрыла границу , перед тем не побеспокоившись вернут все свои фуры в Литву , до закрытия Литвой границы с Белоруссией . Четвёртое , уже в интернете было сообщение , что представители Белого дома всё тоже самое , тоже "объяснили" и Литве и рекомендовали как можно быстрей Литве открыть границу с Белоруссией . Если почитать статьи в литовских новостных сайтах на литовском языке , то в Литве сейчас паника и истерия , плевки на друг друга во власти ... а штраф то за не оплаченный каждый день за эти фуры на спец. стоянках в Белоруссии ,капает почти по полмиллиона евро в Сутки .... А где ещё потеря репутации литовскими перевозчиками , ведь получатели и отправители товара то разобрались , по вине кого всё это происходят. И вовсе не по вине Белоруссии . Польша тоже это поняла и быстро предложила услугу через Польско-Белорусскую границу.
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:45
    Три прибалтийских тигра и пшекская гиена. . .Их обычаи и нравы. . . hi
  17. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 20:44
    даже если ЕС не развалится а станет союзом с приоритетом интересов национальных государств , а не приоритетом ЕС для "объединённой " Европы декларирующей чуждые национальным интересам каждого его государства, притом никем не избираемыми в каждой из стран руководителями и верхушкой сегодняшнего ЕС сидящими в Брюсселе , то , по моему мнению , таких "приключений" как сегодня между Литвой и Польшей по поводу открытия границы между Польшей и Белоруссией , когда Литва такую границу закрыла , похожих приключений будут сотни в день , и не только по поводу транзита грузов . Польша в действительности имеет виды на Литву , Вильно-Вильнюс и Виленский край ещё больше чем на Лемберг -Львов на Украине. А действительно недальновидные литовцы сегодня заявляют , что Россия Литве должна отдать -Калининград-Караляучюс . Господи , что за непонимающая нация , ведь в случае , если только Евросоюзный Брюссель отпустят повода всем членам ЕС постись в первую очередь в своих национальных интересах а США откажется пасти безопасность ЕС внутри самого ЕС через НАТО , то Польша к Литве предъявит такие претензии , что Литва на коленях будет умолять Россию , что Россия имея сильнейший свой военный контингент в Калининградской области , не позволила бы Польше поглотит или проглотить или сожрать Литву . Ну нет уж , умерла так умерла ... Но это только по моему личному мнению ...