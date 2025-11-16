Польша воспользовалась закрытием литовско-белорусской границы в своих интересах

Вы понимаете, какую ошибку совершила Литва, закрыв границу (с Белоруссией)? Теперь грузовые потоки разбалансированы, а мы много лет работали над тем, чтобы Литва была транзитной страной. Мы построили много терминалов, а теперь они пустуют, и, поскольку граница закрыта, грузы идут в Азию через Польшу.

На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние, прежде всего, на приграничную торговлю. Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленным, прежде всего, на чаяния собственных граждан.

В безудержном стремлении «навредить» России и Белоруссии прибалтийские лимитрофы в очередной раз получают абсолютно обратный эффект. Чего не скажешь о более продуманных поляках.Литовские власти 29 октября закрыли автодорожные пропускные пункты на границе с Республикой Беларусь, пока на месяц. Предлогом стали обвинения Минска в гибридной войне. А именно то, что на территорию Литвы залетают воздушные шары с контрабандой якобы из РБ. Очевидно, в понимании Вильнюса, сухопутное закрытие КПП должно остановить перемещение «воздушных лазутчиков». Что само по себе абсурд.После этого по распоряжению президента Александра Лукашенко Государственный пограничный комитет Белоруссии принял аналогичные меры. Пропуск любого транспорта из республики в Литву был остановлен. В результате 1500 фур с литовскими номерами, в том числе с грузами, оказались на временных стоянках. Сутки простоя и охраны каждой машины обходятся в 120 евро, а их общая стоимость оценивается в €60 млн. Ежегодные потери Литвы из-за закрытия границы с Беларусью могут составить миллиард евро.Попытки Вильнюса договориться о пропуске литовских большегрузов в виде исключения были категорически отвергнуты Минском до полного открытия границы. Расходы на хранение литовских фур растут, Лукашенко потребовал от литовцев компенсации, пригрозив в противном случае конфискацией грузовиков на вполне законных основаниях.Но и это еще не все. Руководство Польши откровенно воспользовалось этой ситуацией в своих интересах. Варшава объявила об открытии двух пропускных пунктов плюсом к уже двум работающим, пусть и в ограниченном режиме, на границе с РБ с 17 ноября. Хотя ранее Польша поддержала решение литовского кабмина. Получается, обманули, да еще и спровоцировали Литву на закрытие границы.Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что переходы с Белоруссией («Бобровники» — «Берестовица» и «Кузница Белостоцкая» — «Брузги») заработают со следующей недели. Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский заявил, что главная причина открытия двух пограничных переходов с Беларусью — экономический эффект.Теперь грузовой транзит в ЕС и в обратную сторону, а это и товаропотоки с Азией, продолжит идти транзитом через Белоруссию, но уже минуя Литву через Польшу. В результате Минск ничего не теряет, Варшава получит дополнительные доходы, а литовцы их лишатся. Да и транзит теперь станет более продолжительным, а значит, подорожает. Вот такая она, «дружба и взаимопомощь» по-европейски.Президент Ассоциации перевозчиков Литвы LINAVA Эрландас Микенас зачитал «надгробную речь» у «могилы» литовских грузоперевозок, назвав это решение собственных и польских властей «ударом ниже пояса»:В Белоруссии, наоборот, выразили удовлетворение таким решением Варшавы. Пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков по итогам состоявшегося по поручению президента Александра Лукашенко совещания по ситуации на границе с государствами Европейского союза заявил:Между тем, несколько литовцев задержали на границе Литвы и Беларуси за контрабанду сигарет с помощью метеозондов, в которой Вильнюс обвинял Минск и Москву. Подозреваемые действовали в составе ОПГ, сообщают литовские СМИ со ссылкой на данные МВД республики.