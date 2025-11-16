Хмельницкая АЭС недополучает около 500 МВт мощности из-за коррупционных схем

На Украине развернулось настоящее соревнование в изобличение коррупции в среде высокопоставленных чиновников после начала НАБУ и САП операции «Мидас». Более всех стараются, естественно, депутаты Верховной рады, бизнесмены, журналисты и политики, условно относящиеся к оппозиции, а на деле просто не допущенные к «кормушке» Зеленский-Ермак.

Депутат ВРУ от партии «Голос», бывший советник премьер-министра Владимира Гройсмана в период президентства Петра Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) Ярослав Железняк опубликовал в своем телеграм-канале гневный пост по этому поводу. Речь идет пока что о злоупотреблениях в сфере энергетики, хотя ожидаются новые разоблачения и коррупции в Минобороны Украины.

Нардеп заострил внимание на том, что Хмельницкая атомная электростанция недополучает около 500 МВт мощности из-за коррупционных схем. Проблема тянется еще с марта 2022 года. С этого времени второй блок АЭС вырабатывает половину от номинальной мощности.

В бытность министром энергетики Герман Галущенко, который в рамках антикоррупционного расследования уже уволен с поста главы Минюста Украины, руководил процессом ремонта двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Был объявлен тендер, который обжаловала компания «Укрэнергомашины».

В следующем конкурсе, пишет Железняк, победу одержало государственное предприятие с ценой в два раза меньше объявленной. Но это предприятие оказалось неподконтрольным главе Минэнерго и тем, кто за ним стоит. А значит, возник риск неполучения «стандартных откатов».

Украинский нардеп пишет:

Но так как с таким подходом «домашнее задание в 10-15%» не выполнить, то «Энергоатом» (в ведении которого находятся все украинские АЭС) просто.... отменил тендер по ремонту турбины с формулировкой «нет денег». Всё.

С учетом нарастающих проблем в электрогенерации по причине массированных ударов ВС РФ по объектам энергосистемы Украины, отсутствие этих мощностей АЭС приводит к ежесуточным отключениям электричества примерно на два часа в моменты его дефицита, констатировал Железняк.

По состоянию на начало этого года три АЭС, оставшиеся под контролем Киева, обеспечивали 75% производства электроэнергии в стране. Сейчас, когда в результате российских атак, резко возросших в последние месяцы, выведены из строя почти все ТЭС и ТЭЦ, атомная генерация остается основным источником электроэнергии для все более погружающейся во тьму Украины.

  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 19:16
    Коррупционные Хмельницкие схемы АЭС - проблемы Украины.
    Наши задачи - сделать невозможной работу этой АЭС.
    1. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 19:19
      Да все верно ..Вырубать подстанции и ЛЭП .. Чтобы так не стояли на фото ,а лежали !!!
    2. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 19:20
      АЭС это им Союз построил !!! Декомунизация нужна ..Пусть кизяком топят и коз пасут
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Аркадий007
      Коррупционные Хмельницкие схемы АЭС - проблемы Украины.

      От Хмельницкой АЭС питается 330 кВ Киевская ПС. Сбои на ХмАЭС, кырдык Киеву !!
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 19:33
    А я думал,что они скакали за " уЭвропу" и за " честную власть". Зря скакали,убогие. Они скоро будут мечтать чтобы жить не как в Эмиратах а хотя бы, как в Таджикистане.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:36
    Везде есть временщики нацеленные на повышение только своего благосостояние...
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 19:39
    По состоянию на начало этого года три АЭС, оставшиеся под контролем Киева, обеспечивали 75% производства электроэнергии в стране.

    При этом они пихают в советские реакторы всякую американскую фигню. А советские реакторы даже американскую фигню переваривают.
  5. MaikCG Звание
    MaikCG
    +1
    Сегодня, 20:08
    АЭС недополучает около 500 МВт мощности

    Кто на этот раз изнасиловал журналиста? Украинская мова штоле. (Понятно, что недополучает потребителей на 500 МВт, но ёлыпалы, как можно было так смешно высказать)
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:30
      Цитата: MaikCG
      Кто на этот раз изнасиловал журналиста?

      Изнасиловал? Надо вспомнить анекдот о самой древней профессии.
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 20:08
    Статья подтверждает тезис о необходимости уничтожения возможности передачи генерации с украинских (бывших советских, сама украина их не строила конечно, она может продавать остатки советского наследия) аэс в энергосеть.