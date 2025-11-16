Хмельницкая АЭС недополучает около 500 МВт мощности из-за коррупционных схем

Но так как с таким подходом «домашнее задание в 10-15%» не выполнить, то «Энергоатом» (в ведении которого находятся все украинские АЭС) просто.... отменил тендер по ремонту турбины с формулировкой «нет денег». Всё.

На Украине развернулось настоящее соревнование в изобличение коррупции в среде высокопоставленных чиновников после начала НАБУ и САП операции «Мидас». Более всех стараются, естественно, депутаты Верховной рады, бизнесмены, журналисты и политики, условно относящиеся к оппозиции, а на деле просто не допущенные к «кормушке» Зеленский-Ермак.Депутат ВРУ от партии «Голос», бывший советник премьер-министра Владимира Гройсмана в период президентства Петра Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) Ярослав Железняк опубликовал в своем телеграм-канале гневный пост по этому поводу. Речь идет пока что о злоупотреблениях в сфере энергетики, хотя ожидаются новые разоблачения и коррупции в Минобороны Украины.Нардеп заострил внимание на том, что Хмельницкая атомная электростанция недополучает около 500 МВт мощности из-за коррупционных схем. Проблема тянется еще с марта 2022 года. С этого времени второй блок АЭС вырабатывает половину от номинальной мощности.В бытность министром энергетики Герман Галущенко, который в рамках антикоррупционного расследования уже уволен с поста главы Минюста Украины, руководил процессом ремонта двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Был объявлен тендер, который обжаловала компания «Укрэнергомашины».В следующем конкурсе, пишет Железняк, победу одержало государственное предприятие с ценой в два раза меньше объявленной. Но это предприятие оказалось неподконтрольным главе Минэнерго и тем, кто за ним стоит. А значит, возник риск неполучения «стандартных откатов».Украинский нардеп пишет:С учетом нарастающих проблем в электрогенерации по причине массированных ударов ВС РФ по объектам энергосистемы Украины, отсутствие этих мощностей АЭС приводит к ежесуточным отключениям электричества примерно на два часа в моменты его дефицита, констатировал Железняк.По состоянию на начало этого года три АЭС, оставшиеся под контролем Киева, обеспечивали 75% производства электроэнергии в стране. Сейчас, когда в результате российских атак, резко возросших в последние месяцы, выведены из строя почти все ТЭС и ТЭЦ, атомная генерация остается основным источником электроэнергии для все более погружающейся во тьму Украины.