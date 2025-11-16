ВС РФ продолжают зачищать Покровск, взяв под контроль ещё две промзоны

Российские войска продвинулись в Покровске, взяв под контроль две промзоны, выбив оттуда противника. Об этом сообщают российские ресурсы.

Штурмовые группы 2-й армии группировки войск «Центр» продолжают зачищать от противника западную часть города, северо-западные и восточные кварталы Центрального района, а также территорию западной промзоны. Также идут бои в селе Ровное между Покровском и Мирноградом, идет зачистка. Кроме того, наши бойцы продвинулись вперед от северных окраин Покровска, взяв под контроль две промзоны.



Красноармейский участок фронта. ВС РФ ведут бои в селе Ровном, а также заняли две промзоны к северу от Красноармейска.



В самом Покровске украинских военных практически не осталось, если только небольшие группы, не успевшие выйти. У них всего два выхода — плен или ликвидация. Пытаются выйти в ночное время, но в основном сидят и ждут, когда Сырский прорвется и разблокирует город. Атаки идут со стороны Гришино, оттуда активно штурмует 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ. Но безуспешно. В Родинском идут ожесточенные бои, противник пытается закрепиться в северной части города.

В Мирнограде под наш контроль перешла вся южная часть города, это подтверждают украинские ресурсы. По их сведениям, украинские формирования покинули южную часть, не в силах оборонять ее.
  Baro
    Baro
    +5
    Сегодня, 19:34
    Работайте мужики ..! И в плен не брать ,помните Мариуполь и азовцев ..Допросили и в расход ..!!! Жестоко ,ну а что делать ? Враг не сдается и его нужно уничтожать жестко
  faterdom
    faterdom
    +3
    Сегодня, 19:55
    Все, Димитров в полном котле. Это конец, и никто их там не спасет, еще и уголовную Скалу еще раз уполовинят.