Красноармейский участок фронта. ВС РФ ведут бои в селе Ровном, а также заняли две промзоны к северу от Красноармейска.

Российские войска продвинулись в Покровске, взяв под контроль две промзоны, выбив оттуда противника. Об этом сообщают российские ресурсы.Штурмовые группы 2-й армии группировки войск «Центр» продолжают зачищать от противника западную часть города, северо-западные и восточные кварталы Центрального района, а также территорию западной промзоны. Также идут бои в селе Ровное между Покровском и Мирноградом, идет зачистка. Кроме того, наши бойцы продвинулись вперед от северных окраин Покровска, взяв под контроль две промзоны.В самом Покровске украинских военных практически не осталось, если только небольшие группы, не успевшие выйти. У них всего два выхода — плен или ликвидация. Пытаются выйти в ночное время, но в основном сидят и ждут, когда Сырский прорвется и разблокирует город. Атаки идут со стороны Гришино, оттуда активно штурмует 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ. Но безуспешно. В Родинском идут ожесточенные бои, противник пытается закрепиться в северной части города.В Мирнограде под наш контроль перешла вся южная часть города, это подтверждают украинские ресурсы. По их сведениям, украинские формирования покинули южную часть, не в силах оборонять ее.