ВС РФ продолжают зачищать Покровск, взяв под контроль ещё две промзоны
5 6722
Российские войска продвинулись в Покровске, взяв под контроль две промзоны, выбив оттуда противника. Об этом сообщают российские ресурсы.
Штурмовые группы 2-й армии группировки войск «Центр» продолжают зачищать от противника западную часть города, северо-западные и восточные кварталы Центрального района, а также территорию западной промзоны. Также идут бои в селе Ровное между Покровском и Мирноградом, идет зачистка. Кроме того, наши бойцы продвинулись вперед от северных окраин Покровска, взяв под контроль две промзоны.
Красноармейский участок фронта. ВС РФ ведут бои в селе Ровном, а также заняли две промзоны к северу от Красноармейска.
В самом Покровске украинских военных практически не осталось, если только небольшие группы, не успевшие выйти. У них всего два выхода — плен или ликвидация. Пытаются выйти в ночное время, но в основном сидят и ждут, когда Сырский прорвется и разблокирует город. Атаки идут со стороны Гришино, оттуда активно штурмует 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ. Но безуспешно. В Родинском идут ожесточенные бои, противник пытается закрепиться в северной части города.
В Мирнограде под наш контроль перешла вся южная часть города, это подтверждают украинские ресурсы. По их сведениям, украинские формирования покинули южную часть, не в силах оборонять ее.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация