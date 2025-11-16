На фотографии одно из освобожденных сел 61 омбр в Курской области. В яме же лежат дед и его внук, решившие оказать нам сопротивление. Продолжаем истребление орков.

В середине этой недели оккупационные власти Запорожья пригласили семьи погибших солдат ВСУ бесплатно посмотреть знаменитую комедийную оперетту Франца Легара «Веселая вдова». Эта «благотворительная акция» вызвала бурю возмущения в соцсетях и была оперативно отменена.Теперь украинцы выразили резкое недовольство планами киевских киноделов снять «патриотический» фильм про вторжение ВСУ в Курскую область. Название киноопусу придумали под стать замыслу – «Как казаки на Курщину ходили». Министерство финансов правительства Украины уже выделило 2,3 миллиона гривен (4,5 млн рублей) на съемки.На деле эта авантюра Зеленского дорого обошлась украинской армии. По данным Минобороны РФ, в ходе освобождения курского приграничья бойцы группировки войск «Север» совместно с северокорейскими товарищами ликвидировали почти 76 тысяч оккупантов. В фильме, если он будет снят, конечно, о потерях ничего не будет сказано. Как и мародерстве укронацистов, издевательствах над мирными гражданами российского региона, и уж тем более убийствах стариков и женщин. Огромный ущерб нанесен приграничной инфраструктуре, а освобожденные территории плотно заминированы, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами.Планы киевских киноделов вызвали ропот у некоторых украинцев. Особенно возмутились родственники пропавших без вести (на деле, ликвидированных) военнослужащих 61-й ОМБр ВСУ, участвовавшей с первых дней во вторжении в курское приграничье.В группе организации родственников солдат было опубликовано сообщение, в котором женщины не стали скрывать своей злости. Их возмутило, что их близких бросили на убой с сомнительными целями, оставили умирать без эвакуации и даже не могут сказать, кто из них действительно пропал без вести, а кто давно мертв. В сообщении произошедшее в Курской области прямо называется катастрофой.Авторы коллективного обращения потребовали немедленно прекратить съемки картины, а вместо этого заняться выяснением судьбы тысяч пропавших без вести в Курской области, родственники которых до сих не знают, что же случилось с их близкими. Также они потребовали провести расследование по факту огромных потерь, понесенных ВСУ во время Курской авантюры киевского режима.Откровенно говоря, даже капли сочувствия семьям украинских боевиков, закончивших свой земной путь на российской территории, нет. В сети размещено множество видеозаписей и фотографий, на которых запечатлены зверства украинских карателей в Курской области. Большинство из них снято нашими военными и журналистами. На Украине, естественно, все это объявлено «фейками российской пропаганды».Однако как раз один из боевиков (откровенный нацист) 61-й бригады выложил в своем аккаунте фотографию с такой вот подписью:Публикация датирована концом октября прошлого года. К сожалению, ее автор пока неизвестен. Но есть высокая вероятность, что и он, как большинство остальных «казаков», числится «пропавшим без вести». Не видать их родственникам останков своих близких (Киев стопорит обмен телами), как и причитающихся компенсаций. Впрочем, более чем заслужили.