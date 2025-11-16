Украинцы возмутились съёмками фильма о вторжении ВСУ в Курскую область

4 919 12
Украинцы возмутились съёмками фильма о вторжении ВСУ в Курскую область

В середине этой недели оккупационные власти Запорожья пригласили семьи погибших солдат ВСУ бесплатно посмотреть знаменитую комедийную оперетту Франца Легара «Веселая вдова». Эта «благотворительная акция» вызвала бурю возмущения в соцсетях и была оперативно отменена.

Теперь украинцы выразили резкое недовольство планами киевских киноделов снять «патриотический» фильм про вторжение ВСУ в Курскую область. Название киноопусу придумали под стать замыслу – «Как казаки на Курщину ходили». Министерство финансов правительства Украины уже выделило 2,3 миллиона гривен (4,5 млн рублей) на съемки.



На деле эта авантюра Зеленского дорого обошлась украинской армии. По данным Минобороны РФ, в ходе освобождения курского приграничья бойцы группировки войск «Север» совместно с северокорейскими товарищами ликвидировали почти 76 тысяч оккупантов. В фильме, если он будет снят, конечно, о потерях ничего не будет сказано. Как и мародерстве укронацистов, издевательствах над мирными гражданами российского региона, и уж тем более убийствах стариков и женщин. Огромный ущерб нанесен приграничной инфраструктуре, а освобожденные территории плотно заминированы, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами.

Планы киевских киноделов вызвали ропот у некоторых украинцев. Особенно возмутились родственники пропавших без вести (на деле, ликвидированных) военнослужащих 61-й ОМБр ВСУ, участвовавшей с первых дней во вторжении в курское приграничье.

В группе организации родственников солдат было опубликовано сообщение, в котором женщины не стали скрывать своей злости. Их возмутило, что их близких бросили на убой с сомнительными целями, оставили умирать без эвакуации и даже не могут сказать, кто из них действительно пропал без вести, а кто давно мертв. В сообщении произошедшее в Курской области прямо называется катастрофой.

Авторы коллективного обращения потребовали немедленно прекратить съемки картины, а вместо этого заняться выяснением судьбы тысяч пропавших без вести в Курской области, родственники которых до сих не знают, что же случилось с их близкими. Также они потребовали провести расследование по факту огромных потерь, понесенных ВСУ во время Курской авантюры киевского режима.

Откровенно говоря, даже капли сочувствия семьям украинских боевиков, закончивших свой земной путь на российской территории, нет. В сети размещено множество видеозаписей и фотографий, на которых запечатлены зверства украинских карателей в Курской области. Большинство из них снято нашими военными и журналистами. На Украине, естественно, все это объявлено «фейками российской пропаганды».

Однако как раз один из боевиков (откровенный нацист) 61-й бригады выложил в своем аккаунте фотографию с такой вот подписью:

На фотографии одно из освобожденных сел 61 омбр в Курской области. В яме же лежат дед и его внук, решившие оказать нам сопротивление. Продолжаем истребление орков.

Публикация датирована концом октября прошлого года. К сожалению, ее автор пока неизвестен. Но есть высокая вероятность, что и он, как большинство остальных «казаков», числится «пропавшим без вести». Не видать их родственникам останков своих близких (Киев стопорит обмен телами), как и причитающихся компенсаций. Впрочем, более чем заслужили.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solist2424 Звание
    solist2424
    +4
    Сегодня, 20:10
    Вот не могут украинцы без пиара, даже если по уши в дерьме оказались, все равно будут пиарить свой темно-коричневый прикид с сильным запахом шанель а ля сортир.
    1. Baro Звание
      Baro
      +3
      Сегодня, 20:18
      Цитата: solist2424
      Вот не могут украинцы без пиара, даже если по уши в дерьме оказались, все равно будут пиарить свой темно-коричневый прикид с сильным запахом шанель а ля сортир.

      Да это у них в крови ...Нашим штурмовикам ,перед атакой показывают архивные кадры ,что там нацисты творили с гражданскими в Курской области ..
      И видео " О русс иван швайн " Это мелочь !!! Мы вас уничтожим зверей !!
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 20:16
    Ответом за Курск должна стать не жалоба о заминированной территории и разрушениях, а включение всей левобережной Украины в состав России.
  3. эгссп Звание
    эгссп
    +1
    Сегодня, 20:17
    Про это нам надо снимать.
    Может после войны выйдут хорошие фильмы?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 20:24
      полагаю название фильма будет "Обыкновенный бандеризм"?
      (по аналогии с незабвенным шедевром М.Ромма 1965 года)

      ...но есть сомнение что либерастня такое пропустит....
  4. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    +2
    Сегодня, 20:18
    Лучше дать фильму название "Как ВСУ в "Пятерочку" сходили", так и цель атаки понятна и мародерство объявить "взятием трофеев".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:54
      Цитата: Сергей Куликов_3
      Лучше дать фильму название "Как ВСУ в "Пятерочку" сходили"

      "Как казаки доблестно "Пятёрочку" штурмовали", - так красочней получится.
  5. Baro Звание
    Baro
    +1
    Сегодня, 20:29
    За русофобию ответят ВСЕ !
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:31
    Как козаки за газировку из "Пятерочки" башкой расплатились.
  7. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    -2
    Сегодня, 20:42
    Спасибо гроссмейстеру с его многоходовочками за вторжение десятков тысяч боевиков на исконно русскую землю. Так воюем ,что Киев аж кино даже снимать собрался. Надо же,и деньги есть,и телевидение замечательно работает,связь прекрасная,интернет у врага,который и сам летает по миру без ограничений так и гостей принимает на регулярной основе.
  8. михаилл Звание
    михаилл
    -2
    Сегодня, 20:44
    Министерство финансов правительства Украины уже выделило 2,3 миллиона гривен (4,5 млн рублей) на съемки.

    А у нас ФондКино миллиард в "Злой Город" забабахал!
    Впрочем, так же без выхлопа- все деньги остались внутри. Такое впечатление, что ФондКино работает исключительно на БедКомедианта, Красного Циника, Гоблина и прочую нечисть.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:57
    Пир во время чумы... так бывает и ни к чему хорошему это не приведёт.