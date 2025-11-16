Немецкое правительство пока продолжает финансирование украинских беженцев, в то время как другие страны, включая соседнюю Польшу, начинают отказываться от такой практики. В итоге ФРГ со щедрой системой социального обеспечения, хочет она того или нет, прекращается в магнит для вторичной миграции.

Ситуацию на фронте активно комментируют зарубежные эксперты. В немецкой прессе внимание обращают на то, что сообщения о переходе под контроль армии России населённых пунктов стали ежедневными. Небезызвестный Ю.Рёпке озабочен тем, что ВСУ этому ничего не могут противопоставить и что в Киеве уже даже не поднимают вопрос о контрнаступлении.Также обсуждается с тем, что украинское военно-политическое руководство оказалось в ситуации, когда не способно найти смелость и признать фактическую потерю Покровска, а также близящуюся потерю Купянска, и при этом попытка замолчать проблемы приводят только к нарастанию этих проблем.Немецкий репортёр Х.Нойбер пишет, что уже сама Европа оказалась на пороге разрыва. С одной стороны некая догма о том, что Украине нужно непременно помогать «для того, чтобы Россия не победила», с другой – миллионы украинских беженцев в Европе, которые откровенно дают понять: воевать за Украину они не готовы и не собираются.Нойбер:Обозреватель пишет, что в этом случае украинские беженцы из Польши, Чехии и других стран начинают кочевать в Германию, перегружая ту самую социальную систему. При этом на фронт не хочет никто. Да и на фронте ситуация такова, что число желающих воевать на самой Украине (из числа оставшихся), как отмечается, в разы упало с 2023 года, когда ВСУ ещё демонстрировали определённые успехи.