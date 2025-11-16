Немецкие эксперты: в Киеве уже перестали говорить о контрнаступлении

Ситуацию на фронте активно комментируют зарубежные эксперты. В немецкой прессе внимание обращают на то, что сообщения о переходе под контроль армии России населённых пунктов стали ежедневными. Небезызвестный Ю.Рёпке озабочен тем, что ВСУ этому ничего не могут противопоставить и что в Киеве уже даже не поднимают вопрос о контрнаступлении.

Также обсуждается с тем, что украинское военно-политическое руководство оказалось в ситуации, когда не способно найти смелость и признать фактическую потерю Покровска, а также близящуюся потерю Купянска, и при этом попытка замолчать проблемы приводят только к нарастанию этих проблем.



Немецкий репортёр Х.Нойбер пишет, что уже сама Европа оказалась на пороге разрыва. С одной стороны некая догма о том, что Украине нужно непременно помогать «для того, чтобы Россия не победила», с другой – миллионы украинских беженцев в Европе, которые откровенно дают понять: воевать за Украину они не готовы и не собираются.

Нойбер:

Немецкое правительство пока продолжает финансирование украинских беженцев, в то время как другие страны, включая соседнюю Польшу, начинают отказываться от такой практики. В итоге ФРГ со щедрой системой социального обеспечения, хочет она того или нет, прекращается в магнит для вторичной миграции.

Обозреватель пишет, что в этом случае украинские беженцы из Польши, Чехии и других стран начинают кочевать в Германию, перегружая ту самую социальную систему. При этом на фронт не хочет никто. Да и на фронте ситуация такова, что число желающих воевать на самой Украине (из числа оставшихся), как отмечается, в разы упало с 2023 года, когда ВСУ ещё демонстрировали определённые успехи.
  Кузнец 55
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 20:28
    Министр президент Саксонии уже заявил , надо налаживать диалог с Россией . А он относиться к правящей партии CDU .
    И во власти начинают понимать неизбежное .
    В Европе все громче об этом говорят , но пока их не слушают .
  Nexcom
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 20:30
    какой нафик наступ??? последний шанс - самим перестрелять своих нациков и упоротых и организованно сложить оружие и сдаться. всё!
    (как это сделал Берлинский гарнизон в полном составе)
    частное лицо
      частное лицо
      0
      Сегодня, 20:57
      какой нафик наступ??? последний шанс - самим перестрелять своих нациков и упоротых и организованно сложить оружие и сдаться

      Так они сами там не разберутся кто есть кто и чем нацик отличается от упоротого или обычного всуки.
      Nexcom
        Nexcom
        0
        Сегодня, 21:00
        ....н-даа, тяжелый случай тогда... what
        если сами уже они не втыкают кто есть кто...
  Livonetc
    Livonetc
    0
    Сегодня, 20:40
    Как бы то ни было, но фронт у них ещё не рассыпался.
    А потеря даже пары десятков тысяч бандеровцев, к примеру единомоментная, тенденцию и темп кардинально не изменят.
    Следует методично уничтожать инфраструктуру.
    Работать, постепенно наращивая давление по всем возможным направлениям.
    Результат будет.
    Самые яркие события впереди.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:55
    Ничего ещё не закончилось, нечисть надо полностью ровнять с грунтом, вмести с наших земель..