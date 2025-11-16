Зеленский анонсировал «историческое соглашение» с Макроном по самолётам
Зеленский собрался в гости к Макрону, причем анонсировал подписание «исторического соглашения». Как отмечает украинская пресса, «нелегитимный» нацелился на французские истребители Rafale. Да не на устаревшие, которые в количестве нескольких штук Париж уже поставил Киеву, а на современные, последней модификации.
Зеленский едет в Париж, будет там в понедельник, 17 ноября. Как заявил сам клоун, у него будет встреча с «другом Макроном», в ходе которой будет обсуждаться «усиление» украинской авиации. По словам Зеленского, завтра он заключит «историческое соглашение» с французами по самолетам. Украинские ресурсы говорят, что «нелегитимный» поехал договариваться по истребителям Rafale.
Официальной информации пока нет, но французская компания Dassault Aviation уже заявила, что готова к сотрудничеству с Киевом. Ранее Зеленский заявил, что Украине требуется еще один тип истребителей для усиления Воздушных сил, желательно европейский. Но если не получится, то тогда американский. Зеленский уже провел предварительные переговоры со шведами в отношении Gripen E, заявив, что первые самолеты Киев получит якобы в следующем году. Шведы заявили, что у них нет возможности делать самолеты для Украины. Ближайший срок — года через три.
Между тем эксперты сомневаются, что Киев получит французские истребители. Во-первых, они очень дорогие, во-вторых, у компании очень много заказов. Если и будут у Украины новые Rafale, то только через несколько лет.
