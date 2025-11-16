Зеленский анонсировал «историческое соглашение» с Макроном по самолётам

977 7
Зеленский анонсировал «историческое соглашение» с Макроном по самолётам

Зеленский собрался в гости к Макрону, причем анонсировал подписание «исторического соглашения». Как отмечает украинская пресса, «нелегитимный» нацелился на французские истребители Rafale. Да не на устаревшие, которые в количестве нескольких штук Париж уже поставил Киеву, а на современные, последней модификации.

Зеленский едет в Париж, будет там в понедельник, 17 ноября. Как заявил сам клоун, у него будет встреча с «другом Макроном», в ходе которой будет обсуждаться «усиление» украинской авиации. По словам Зеленского, завтра он заключит «историческое соглашение» с французами по самолетам. Украинские ресурсы говорят, что «нелегитимный» поехал договариваться по истребителям Rafale.



Официальной информации пока нет, но французская компания Dassault Aviation уже заявила, что готова к сотрудничеству с Киевом. Ранее Зеленский заявил, что Украине требуется еще один тип истребителей для усиления Воздушных сил, желательно европейский. Но если не получится, то тогда американский. Зеленский уже провел предварительные переговоры со шведами в отношении Gripen E, заявив, что первые самолеты Киев получит якобы в следующем году. Шведы заявили, что у них нет возможности делать самолеты для Украины. Ближайший срок — года через три.

Как заявил сам Зеленский, он ведет переговоры с тремя странами:

Я веду три параллельных разговора относительно самолетов — со шведами, с французами и с американцами. Для обновления боевой авиации выбрано три платформы: F-16, Gripen и Rafale.


Между тем эксперты сомневаются, что Киев получит французские истребители. Во-первых, они очень дорогие, во-вторых, у компании очень много заказов. Если и будут у Украины новые Rafale, то только через несколько лет.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 20:41
    Я так понимаю, если соглашение по Rafale будут заключены, то пилоты к ним в комплекте пойдут?
    Как же раздражают две эти мерзкие рожи (Зеля и Микрон).
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 20:43
    ...да чего мелочится - требуй всё что есть у френчей, зеля... wassat
    а то Рафали какие-то...

    (кто на них летать станет? хде хлопцив то наскребут и сколько обучать будут ? или в эфире будет мова с французским акцентом???)
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +2
    Сегодня, 20:44
    Прячется клоун в своих поездках по Европе. Страшно быть на Украине, жить то ему хочется. А поездки его, это его фантазии. Ничего он не получит, кроме "старого металлолома" со свалок Европы. Финал его жизни близок, лучше бы канистру бензина приберег ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 20:45
      ...как бы и канистру бензина по привычке не пришлось выпрашивать... wassat
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:50
    Ну да, белого ему подогнали ядрёного... вон как его плющит.
  5. Попандос Звание
    Попандос
    0
    Сегодня, 20:51
    «нелегитимный» нацелился на французские истребители Rafale. Да не на устаревшие, которые в количестве нескольких штук Париж уже поставил Киеву

    Опаньки belay , я похоже что-то пропустил, когда такое было? request
    Миражи были, про Рафали не слышал no
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:51
    Зеленский собрался в гости к Макрону

    Блин, блин, блин- как бы мне все это озвучить без мата.
    А, там же Бриджит есть!