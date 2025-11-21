Новый израильский модульный автомат прошёл боевое крещение

1 910 5
Новый израильский модульный автомат прошёл боевое крещение
Промо фото компании IWI. Штатный стрелок производителя демонстрирует автомат ARAD


Новый образец модульного мультикалиберного автомата ARAD от израильской IWI прошёл боевое крещение и выходит на международный рынок.



Разработка оружия велась в ходе конкурса на новый карабин для израильской полиции. Израиль уже несколько раз пытался найти замену системе Юджина Стоунера. В результате воз и ныне там. Ситуация настолько давно находится в подвешенном состоянии, что для израильских полицейских даже пришлось дозакупить старых добрых карабинов М4.


Общий вид оружия

По сути, это очередная вариация на тему М-платформы, но с такими вещами, как модульность и мультикалиберность. Хотя и это не является чем-то уникальным. Такие системы есть, были и, наверное, будут. Несколько калибров в одной системе и несколько вариантов длины ствола под каждый патрон. Сама система Стоунера, где оружие по сути может быть разделено на две части – «аппер» и «ловер», предполагает, что модульность реализовать тут будет несложно.


Разобранный автомат ARAD

В данном случае к действительно нетривиальным решениям можно отнести выбор калибров, которые применяет оружие. Наверное, основной — это 5,56х45 мм НАТО, и тут всё более чем понятно. А вот дальше интереснее.

Второй же применяемый в системе боеприпас — это .300 AAC Blackout, он же 7.62×35 мм. Боеприпас был разработан американской фирмой Advanced Armament Corporation (AAC), что и следует из его названия. Гильза боеприпаса разработана на основе гильзы 5.56х45 мм НАТО. То есть в случае с ARAD вам даже затвор не надо менять под новый боеприпас. Плюс 7.62×35 мм полностью вписывается в общие габариты боеприпаса 5.56 по длине, соответственно, и магазины остаются теми же для обоих патронов. При этом вы получаете по сути аналог старого доброго 7,62×39 мм со всеми его преимуществами в виде более тяжелой пули, большего останавливающего действия и т. д.

Правда, уж больно сильно разнится баллистика боеприпасов. Но AAC разработали вариант патрона 7,62×35 мм с лёгкой пулей, которая «летит» почти так же, как 5,56, хотя это и нивелирует часть преимуществ патрона большего калибра. В общем, израильтяне попытались совместить в одной винтовке лучшее от двух миров – промежуточный боеприпас НАТО и аналог советского промежуточного патрона образца 1943 года. Выглядит очень многообещающе… по крайней мере, в теории.


Патроны 5.56х45 мм НАТО и .300 AAC Blackout (7.62×35 мм)

Новое оружие не стало заменой классическому М4. Поступило оно на вооружение только подразделения ЙАМАМ. Этот полицейский спецназ входит в состав Пограничной полиции – Мишмар ха-Гвуль (аббревиатура на иврите МАГАВ). Система была презентована в 2019 году и, в общем, ничем особо не отличилась сперва. Но в октябре 2023 года произошло вторжение палестинских боевиков на территорию Израиля, и с тех пор страна, в общем, непрерывно воюет то на своей же территории, то в Секторе Газа. Естественно, активно участвовали в боевых действиях и пограничники, и их спецназ. Когда позже война была перенесена в Газу, там стал действовать и спецназ пограничной полиции.


Патроны 5.56х45 мм НАТО и .300 AAC Blackout (7.62×35 мм) крупным планом

Израильские военные заявляют, что новый модульный мультикалиберный автомат проявил себя прекрасно в довольно сложных условиях Газы. Один из бойцов спецподразделения заявил, что одна из винтовок произвела 800 выстрелов в период боёв в Газе без каких-либо осечек. Правда, не говорится, каким из боеприпасов, за какое время, производилась ли чистка оружия в это время. В общем, довольно типичное заявление для израильских военных и полиции, которые делятся только той информацией, которая не бросает тень на их подразделения, оснащение, вооружение и не подсвечивает потери. Было бы странно предполагать, что они заявят что-то кроме: «Всё отлично, наше оружие лучшее в мире».


Бойцы ЙАМАМ с новейшими автоматами, 2024 год

В общем-то понятно, почему такое чудо-оружие при всех своих плюсах не стало новым основным оружием израильских полицейских. Всё же для большинства правоохранителей, которым может быть положен по штату карабин, такой функционал откровенно излишен. Соответственно, и система откровенно слишком дорогая и сложная для рядового полицейского. В общем-то специфика мультикалиберной системы — это как её плюс, так и минус. Вряд ли такое оружие когда-то сможет стать оружием по-настоящему массовым. Цена играет тут не последнюю роль. По сути, предлагается использовать редкий и дорогой боеприпас, который является аналогом одного из самых распространённых и дешёвых промежуточных боеприпасов в мире. На том же Ближнем Востоке 7,62 на 39 иногда буквально под ногами валяются. То есть никакого выигрыша по стоимости от наличия одной системы вместо двух может и не быть, особенно учитывая стоимость второго боеприпаса.


Недостатка в трофейных системах под патрон 7,62х39 израильские военные не испытывают. Зачастую легче использовать трофей, чем сложную и дорогую систему со схожим функционалом, но с гораздо более редким и дорогим боеприпасом. На фото оружие, которое в октябре 2025 года пытались переправить в сектор Газа из Египта.

Но своего потребителя за пределами Израиля система нашла. Правда, опять же, ни о каком массовом применении речь не идёт. В самом Израиле «ЙАМАМ» закупил, по официальной информации, всего 1000 винтовок, а сколько отправилось на экспорт, пока не очень понятно. Видимо, цифры не очень большие, потому их и не афишируют особо. Среди покупателей значатся Бразилия и Румыния. Видимо, там оружие тоже получат спецподразделения.

Как бы то ни было, оружие это достойно внимания, а сами израильские оружейники предполагают развивать систему ARAD, выпустив ещё как минимум один вариант под новые боеприпасы.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 04:48
    Для Израиля может и подойдёт, чо там, тряхнул и песок высыпался, а в других регионах до команды в атаку дожил-бы, столько красивых дырочек, зубчиков, рёбрышек, чистка часа на 3, не, конечно, можно и не чистить, взял и пошёл в плен сдаваться, куда деваться, лучше чем при выстреле заклинит к хренам, а то и разорвёт
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:04
      Цитата: KCA
      столько красивых дырочек, зубчиков, рёбрышек,

      Выемок, бугорков, колупалочек, пимпочек и разных приблуд.... fellow
  2. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    +2
    Сегодня, 05:59
    Любая вменяемая страна скажет о своём оружии "аналоговнет" wink
    1. путник 63 Звание
      путник 63
      +1
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Ростислав_
      Любая вменяемая страна скажет о своём оружии "аналоговнет" wink

      И это естественно! И закономерно! Вот только какая страна может сказать, что полмира воюет её оружием? А автомат калашникова даже изображён на государственных флагах!
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:22
    Не понял а как же Тавор? Помню как когда то его рекламили как оружие будущего, неимеющего-аналогов, он такой растакой и тут всё, тишина, кое где встречается на фотках.