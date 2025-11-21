Новый израильский модульный автомат прошёл боевое крещение
Промо фото компании IWI. Штатный стрелок производителя демонстрирует автомат ARAD
Новый образец модульного мультикалиберного автомата ARAD от израильской IWI прошёл боевое крещение и выходит на международный рынок.
Разработка оружия велась в ходе конкурса на новый карабин для израильской полиции. Израиль уже несколько раз пытался найти замену системе Юджина Стоунера. В результате воз и ныне там. Ситуация настолько давно находится в подвешенном состоянии, что для израильских полицейских даже пришлось дозакупить старых добрых карабинов М4.
Общий вид оружия
По сути, это очередная вариация на тему М-платформы, но с такими вещами, как модульность и мультикалиберность. Хотя и это не является чем-то уникальным. Такие системы есть, были и, наверное, будут. Несколько калибров в одной системе и несколько вариантов длины ствола под каждый патрон. Сама система Стоунера, где оружие по сути может быть разделено на две части – «аппер» и «ловер», предполагает, что модульность реализовать тут будет несложно.
Разобранный автомат ARAD
В данном случае к действительно нетривиальным решениям можно отнести выбор калибров, которые применяет оружие. Наверное, основной — это 5,56х45 мм НАТО, и тут всё более чем понятно. А вот дальше интереснее.
Второй же применяемый в системе боеприпас — это .300 AAC Blackout, он же 7.62×35 мм. Боеприпас был разработан американской фирмой Advanced Armament Corporation (AAC), что и следует из его названия. Гильза боеприпаса разработана на основе гильзы 5.56х45 мм НАТО. То есть в случае с ARAD вам даже затвор не надо менять под новый боеприпас. Плюс 7.62×35 мм полностью вписывается в общие габариты боеприпаса 5.56 по длине, соответственно, и магазины остаются теми же для обоих патронов. При этом вы получаете по сути аналог старого доброго 7,62×39 мм со всеми его преимуществами в виде более тяжелой пули, большего останавливающего действия и т. д.
Правда, уж больно сильно разнится баллистика боеприпасов. Но AAC разработали вариант патрона 7,62×35 мм с лёгкой пулей, которая «летит» почти так же, как 5,56, хотя это и нивелирует часть преимуществ патрона большего калибра. В общем, израильтяне попытались совместить в одной винтовке лучшее от двух миров – промежуточный боеприпас НАТО и аналог советского промежуточного патрона образца 1943 года. Выглядит очень многообещающе… по крайней мере, в теории.
Патроны 5.56х45 мм НАТО и .300 AAC Blackout (7.62×35 мм)
Новое оружие не стало заменой классическому М4. Поступило оно на вооружение только подразделения ЙАМАМ. Этот полицейский спецназ входит в состав Пограничной полиции – Мишмар ха-Гвуль (аббревиатура на иврите МАГАВ). Система была презентована в 2019 году и, в общем, ничем особо не отличилась сперва. Но в октябре 2023 года произошло вторжение палестинских боевиков на территорию Израиля, и с тех пор страна, в общем, непрерывно воюет то на своей же территории, то в Секторе Газа. Естественно, активно участвовали в боевых действиях и пограничники, и их спецназ. Когда позже война была перенесена в Газу, там стал действовать и спецназ пограничной полиции.
Патроны 5.56х45 мм НАТО и .300 AAC Blackout (7.62×35 мм) крупным планом
Израильские военные заявляют, что новый модульный мультикалиберный автомат проявил себя прекрасно в довольно сложных условиях Газы. Один из бойцов спецподразделения заявил, что одна из винтовок произвела 800 выстрелов в период боёв в Газе без каких-либо осечек. Правда, не говорится, каким из боеприпасов, за какое время, производилась ли чистка оружия в это время. В общем, довольно типичное заявление для израильских военных и полиции, которые делятся только той информацией, которая не бросает тень на их подразделения, оснащение, вооружение и не подсвечивает потери. Было бы странно предполагать, что они заявят что-то кроме: «Всё отлично, наше оружие лучшее в мире».
Бойцы ЙАМАМ с новейшими автоматами, 2024 год
В общем-то понятно, почему такое чудо-оружие при всех своих плюсах не стало новым основным оружием израильских полицейских. Всё же для большинства правоохранителей, которым может быть положен по штату карабин, такой функционал откровенно излишен. Соответственно, и система откровенно слишком дорогая и сложная для рядового полицейского. В общем-то специфика мультикалиберной системы — это как её плюс, так и минус. Вряд ли такое оружие когда-то сможет стать оружием по-настоящему массовым. Цена играет тут не последнюю роль. По сути, предлагается использовать редкий и дорогой боеприпас, который является аналогом одного из самых распространённых и дешёвых промежуточных боеприпасов в мире. На том же Ближнем Востоке 7,62 на 39 иногда буквально под ногами валяются. То есть никакого выигрыша по стоимости от наличия одной системы вместо двух может и не быть, особенно учитывая стоимость второго боеприпаса.
Недостатка в трофейных системах под патрон 7,62х39 израильские военные не испытывают. Зачастую легче использовать трофей, чем сложную и дорогую систему со схожим функционалом, но с гораздо более редким и дорогим боеприпасом. На фото оружие, которое в октябре 2025 года пытались переправить в сектор Газа из Египта.
Но своего потребителя за пределами Израиля система нашла. Правда, опять же, ни о каком массовом применении речь не идёт. В самом Израиле «ЙАМАМ» закупил, по официальной информации, всего 1000 винтовок, а сколько отправилось на экспорт, пока не очень понятно. Видимо, цифры не очень большие, потому их и не афишируют особо. Среди покупателей значатся Бразилия и Румыния. Видимо, там оружие тоже получат спецподразделения.
Как бы то ни было, оружие это достойно внимания, а сами израильские оружейники предполагают развивать систему ARAD, выпустив ещё как минимум один вариант под новые боеприпасы.
