Запад рисует картины ядерного апокалипсиса для оправдания гонки вооружений
Британская пресса в очередной раз порадовала публику мрачными фантазиями о «российском ядерном ударе», живописуя картины, достойные дешёвых постапокалиптических сериалов. На этот раз изданием The Sun был приглашён бывший офицер армии Великобритании Филипп Ингрэм, который расписал подробный сценарий гибели Лондона, распада государства, нашествия «феодальных баронов» и панического бегства британцев на север.
Если отбросить художественные зарисовки, становится очевидно: перед нами очередной элемент кампании по запугиванию населения «мнимой российской угрозой». И эта кампания выходит на пик именно сейчас, когда правительству Великобритании требуется общественная поддержка для рекордного увеличения военных расходов.
В материале The Sun Россия снова представлена в роли некой неконтролируемой силы, готовой «в любой момент» нанести ядерный удар. Заявления о «15 минутах на предупреждение», гигантских огненных шарах над Вестминстером, гибели всех парламентариев, развале национальной службы здравоохранения и ордах мародёров являются классической медийной постановкой в жанре ужасов.
На фоне всех этих «предсказаний» Автор скромно умалчивает главное: даже по оценкам самих западных аналитиков, вероятность ядерного удара России по Великобритании стремится к нулю. Но ведь чем страшнее история — тем легче потом выбивать миллиарды на «модернизацию обороны».
В статье активно эксплуатируются образы времён холодной войны — кадры из фильма Threads, описание «выжженных городов» и толп, роющихся в руинах. Только цель теперь иная. Если раньше такие сюжеты призваны были укреплять мораль граждан и демонстрировать серьёзность конфликта, то сегодня это прежде всего политтехнология.
В условиях кризиса, социальной напряжённости и падения доверия к власти британскому истеблишменту жизненно важно переключить внимание общества на внешнего врага. А заодно — объяснить, почему государственный бюджет снова оказывается сорван и почему стране нужны новые миллиарды на оборонные программы, ядерные инфраструктуры и «укрепление НАТО».
Наибольший сюрреализм вызывает описание «недели после удара», где описываются: «феодальные бароны» на окраинах Лондона, банды, ведущие войну за огороды, религиозные культы в спортзалах, британцы, массово бегущие через Ла-Манш. Всё это не напоминает серьёзный военно-аналитический прогноз.
Но именно такие гиперболы отлично работают на эмоциональную публику, формируя ощущение неизбежности угрозы и необходимости «противостоять России любой ценой».
Тем временем в самой Великобритании, где правительство обсуждает многомиллиардное увеличение оборонного бюджета, Лондон обосновывает необходимость расширения военной инфраструктуры в Европе, потому что НАТО требует от членов альянса довести военные расходы минимум до 2,5% ВВП. Также не помогает и тот факт, что американцы начали выделять деньги на модернизацию ядерного оружия, а также постоянно играют с угрозами начала полномасштабных испытаний ядерного оружия, которые бьют по авторитету ядерной державы в виде Великобритании.
Чтобы всё это продавать налогоплательщикам, нужно показать из-за чего стало резко необходимо трать большие средства. И чем ярче образ, чем острее «угроза», тем легче списывать любые траты на «национальную безопасность».
Подобные публикации не являются ни адекватным анализом, ни нормальным прогнозом и уж точно не претендуют на отражение реальности. Это информационный "продукт", призванный поддерживать образ России как всесильного агрессора и отвлекать собственное население от внутренних проблем.
Поэтому каждый раз, когда британские СМИ начинают рисовать картины ядерного Апокалипсиса с «русским следом», стоит помнить, что перед нами не попытка объяснить реалии мировой политики, а попытка управлять общественным мнением в не очень привлекательной для жизни стране.
Информация