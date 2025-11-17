Трамп: Если кто-либо из генералов против президента, тот потеряет звание

Вы можете поступать, как вам угодно. Но если вам не нравятся мои слова, можете выйти из зала. Если какие-либо генералы не согласны с президентом США, они потеряют и свои звания, и будущее.

Если главный российский дипломат хочет понять Трампа, передайте ему, чтобы связался со мной.

Американский президент старается заручиться максимальной поддержкой со стороны военных. Для этого ему в первую очень нужно, чтобы максимальное число высших армейских чинов целиком и полностью были на его стороны, причём вне зависимости от принимаемым решений.Дональд Трамп, обращаясь к американским генералам, заявил о том, что тем, кто его не поддерживает, «нужно покинуть зал».Президент США:Тем временем в Штатах набирает обороты скандал с так называемыми «файлами Эпштейна». Палата представителей готовится внести на рассмотрение вопрос о публикации всех электронных писем Джеффри Эпштейна, в которых, как утверждается, фигурирует и фамилия Трамп. Все демократы и четверо республиканцев поддержали инициативу о публикации.Напомним, что демократы раскручивают тему с одним из писем Эпштейна, где тот якобы предлагает услуги «главному российскому дипломату через посредников»:Законопроект под названием «Закон о прозрачности документов Эпштейна» был впервые представлен в июле членом Палаты представителей от Демократической партии Ро Ханной из Калифорнии и членом Палаты представителей от Республиканской партии Томасом Мэсси из Кентукки на фоне усиливающегося давления на администрацию Трампа с целью обнародовать больше документов, связанных с Эпштейном.Трамп тем временем заявляет, что в этом случае нужно обнародовать и связь Эпштейна с Клинтонами.