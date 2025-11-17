Трамп: Если кто-либо из генералов против президента, тот потеряет звание

Трамп: Если кто-либо из генералов против президента, тот потеряет звание

Американский президент старается заручиться максимальной поддержкой со стороны военных. Для этого ему в первую очень нужно, чтобы максимальное число высших армейских чинов целиком и полностью были на его стороны, причём вне зависимости от принимаемым решений.

Дональд Трамп, обращаясь к американским генералам, заявил о том, что тем, кто его не поддерживает, «нужно покинуть зал».



Президент США:

Вы можете поступать, как вам угодно. Но если вам не нравятся мои слова, можете выйти из зала. Если какие-либо генералы не согласны с президентом США, они потеряют и свои звания, и будущее.

Тем временем в Штатах набирает обороты скандал с так называемыми «файлами Эпштейна». Палата представителей готовится внести на рассмотрение вопрос о публикации всех электронных писем Джеффри Эпштейна, в которых, как утверждается, фигурирует и фамилия Трамп. Все демократы и четверо республиканцев поддержали инициативу о публикации.

Напомним, что демократы раскручивают тему с одним из писем Эпштейна, где тот якобы предлагает услуги «главному российскому дипломату через посредников»:

Если главный российский дипломат хочет понять Трампа, передайте ему, чтобы связался со мной.

Законопроект под названием «Закон о прозрачности документов Эпштейна» был впервые представлен в июле членом Палаты представителей от Демократической партии Ро Ханной из Калифорнии и членом Палаты представителей от Республиканской партии Томасом Мэсси из Кентукки на фоне усиливающегося давления на администрацию Трампа с целью обнародовать больше документов, связанных с Эпштейном.

Трамп тем временем заявляет, что в этом случае нужно обнародовать и связь Эпштейна с Клинтонами.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:55
    ❝ Трамп тем временем заявляет, что в этом случае нужно обнародовать и связь Эпштейна с Клинтонами ❞ —

    — Похоже все они там в одной «связке» ...
    1. Доктор Бармалей Звание
      Доктор Бармалей
      +1
      Сегодня, 08:00
      Похоже все они там в одной «связке»

      Я бы сказал "в банке", как пауки.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:24
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Похоже все они там в одной «связке» ...

      Помнится на Украине тоже был скандал с "пленками Мельниченко". Все старые методы используют. Хотя там русскую разведку обвиняли. А здесь вот никак Россию не прицепишь.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:10
    Похоже демократам больше делать нечего ,как разгонять фейковые новости по эпштейну.
    P.S.4 года дело эпштейна было под контролем демократов и Байдена. Если бы что то там было на Трампа ,то Трамп бы повесился в ближайшем полицейском участке.
    А так интересно ,когда Трамп наконец разойдётся не на шутку.У него в заднице демократы " шурудят вилами" ,а он терпит.
  3. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 07:20
    Трамп прямой человек, прямо сказал что их ждёт, ну хоть так, а у нас сразу в тюрьмы кидают несогласных.
  4. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 07:39
    А в какой стране бывает по другому, если кто-то не согласен с Верховной властью ? winked Не понятен посыл статьи, если это в США ,то это хорошо или плохо?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 07:43
    Цитата: Ростислав_
    Не понятен посыл статьи, если это в США ,то это хорошо или плохо?
    Все что там плохо, для нас должно быть хорошо wink