Трамп: Если кто-либо из генералов против президента, тот потеряет звание
Американский президент старается заручиться максимальной поддержкой со стороны военных. Для этого ему в первую очень нужно, чтобы максимальное число высших армейских чинов целиком и полностью были на его стороны, причём вне зависимости от принимаемым решений.
Дональд Трамп, обращаясь к американским генералам, заявил о том, что тем, кто его не поддерживает, «нужно покинуть зал».
Президент США:
Тем временем в Штатах набирает обороты скандал с так называемыми «файлами Эпштейна». Палата представителей готовится внести на рассмотрение вопрос о публикации всех электронных писем Джеффри Эпштейна, в которых, как утверждается, фигурирует и фамилия Трамп. Все демократы и четверо республиканцев поддержали инициативу о публикации.
Напомним, что демократы раскручивают тему с одним из писем Эпштейна, где тот якобы предлагает услуги «главному российскому дипломату через посредников»:
Законопроект под названием «Закон о прозрачности документов Эпштейна» был впервые представлен в июле членом Палаты представителей от Демократической партии Ро Ханной из Калифорнии и членом Палаты представителей от Республиканской партии Томасом Мэсси из Кентукки на фоне усиливающегося давления на администрацию Трампа с целью обнародовать больше документов, связанных с Эпштейном.
Трамп тем временем заявляет, что в этом случае нужно обнародовать и связь Эпштейна с Клинтонами.
