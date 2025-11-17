Рейтинг Зеленского рухнул на фоне коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине поставил крест на попытках Зеленского снизить возраст мобилизации. Рейтинг «нелегитимного» после «дела Миндича» упал так низко, что клоун пока даже не пытается что-то делать. А хотя ранее обещал своим спонсорам из Европы, что в декабре вопрос с понижением возраста мобилизации «будет решен».

Рейтинг Зеленского стремительно рухнул вниз, по данным не подконтрольных Банковой ресурсов, он составляет не больше 7%. Ну, а по сведениям самого Киева, то 40%. На популярность «Вовы-пианиста» подействовала коррупционная схема с его «кошельком» Тимуром Миндичем, успевшим убежать за границу. Как утверждают некоторые западные издания, Зеленский якобы обещал к концу года решить вопрос с мобилизацией, снизив возраст мобилизованных, чего долго от него добиваются спонсоры. Однако это решение поставит окончательный крест на его мечтах продолжить политическую карьеру. А клоун хочет выиграть выборы и остаться в кресле президента Украины.



Как отметил один из немецких журналистов, после скандала Зеленский стал очень непопулярным у украинцев:

Зеленский теперь снижения призывного возраста не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины, а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал.


Между тем ВСУ испытывают очень большие проблемы с личным составом, продолжая держаться за счет «старых запасов». На сегодняшний день количество дезертиров как бы не выше количества мобилизованных.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 06:32
    Случайно попалось в "этих ваших интернетах... Это просто песня какая-то про "счастливую Украину". Ну не бывает, чтоб настолько своевременно и в тему.
    Shurik70
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 07:13
      Странно, что после всего у Зеленского вообще есть какой-то рейтинг, чтоб его ронять.
      А раз есть, значит есть те, кто одобряют войну, надо продолжать атаки по электростанциям.
      rosomaha
        rosomaha
        0
        Сегодня, 08:56
        а толк от этих рейтингов..пока поц использует на сэбэ ресурсы власти и гос-ва-это ему пофиг...вон см мрц, макрон, и др...рейтинг в стране низкий,..а они у власти. Был бы толк, если рейтинг упал..всё..под зад коленом или на вилы (в прямом смысле) всю властн верхушку, с лишением всех регалий и с волчьим билетом, и запрет на выезд.
    Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт
      +3
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Zoldat_A
      Случайно попалось в "этих ваших интернетах... Это просто песня какая-то про "счастливую Украину". Ну не бывает, чтоб настолько своевременно и в тему.

      Ну, за пять лет xoxлы оборжались, видимо, до поноса...
      А ведь клоун пока ещё никуда не ушёл... И выборы очередные просроченного даже не обсуждаются!
      Видимо ржать свидомые будут ещё долго-долго...
      Пока прямая кишка не выпадет.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:58
        Цитата: Пауль Зиберт
        Видимо ржать свидомые будут ещё долго-долго...
        Пока прямая кишка не выпадет.
        Думается мне, что наши мужики на фронте не допустят, чтобы у них кишка выпала. Если они до тех пор ржать будут, то у нас уже не по волжским НПЗ беспилотники бить будут, а по сибирским и дальневосточным.
        Нечего до такой степени геморрой запускать. Лечить надо ампутацией. Вместе с жопой.
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:58
      Цитата: Zoldat_A
      Ну не бывает, чтоб настолько своевременно и в тему.

      Всякому овощу свое время. А вообще наржались украинцы аж до колик в животе. Кто много смеется, потом горько плачет.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 08:01
        Цитата: Егоза
        Всякому овощу свое время.
        Просто до чего удивительно - попался прикольный скриншот. Улыбнулся, а через час читаю тут как раз под него новость. laughing
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:51
    ❝ Рейтинг «нелегитимного» после «дела Миндича» упал так низко ❞ —

    — Почему после? «Дело Миндича» ещё не закончено, так что всё ещё впереди ...
  Правдодел
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 06:57
    Рейтинг Зеленского рухнул на фоне коррупционного скандала

    Ну, вот, какое нам дело до рейтинга просроченного укрофюрера. Да, пусть он будет хоть (-1000,-100000000), если упрофюрер стоит во главе укрорейха 404, то так и будет стоять, пока наши войска на освободят несчастную Украину от укробандерлогов.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:17
    Интересно ,а какой рейтинг был у Гитлера в начале апреля 1945? В конце апреля он правда обнулился вместе с Гитлером .Но войну это обнулило только через 8 дней.
    Верить рейтингам себя не уважать.Рейтингами не управляют.
  navigator777
    navigator777
    -2
    Сегодня, 07:30
    Зато у нас рейтинг президента никогда не меняется, даже коррупционный скандал с личным поваром, его поход на Москву, не смогли уронить рейтинг нашего замечательного президента. laughing laughing laughing
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 07:47
      Цитата: navigator777
      Зато у нас рейтинг президента никогда не меняется

      МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Положительно работу президента РФ Владимира Путина 76% россиян, 77% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса ФОМ.
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:11
    А при чем тут рейтинг клоуна и внешнее управление ? Главное что бы хозяина
    морда клоуна устраивала
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:35
    Вопрос... а чему народец верил до этого скандала, что у клоуна был какой то рейтинг???
    Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:39
      Не поверите, но если будут выборы то с большей долей вероятности победит Зеленский, так как он не самый худший вариант, Петя или Залужный еще хуже. Там нет альтернативы, все равно война до последнего украинца.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:43
        Так писали и не раз, что менять шило на мыло, идея так себе... хозяева те-же, дела будут творить, такие же.
  Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:37
    То есть укры верили, что Зеля и его банда не воруют? Смешно. ТО, что пара миллионом мужиков утилизировано, людей вылавливают и отправляют умирать, погранцы убивают перебежчиков, страну превратили в концлагерь это рейтинг не уменьшило, а какой то микроскандал уменьшил.