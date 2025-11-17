Зеленский теперь снижения призывного возраста не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины, а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал.

Коррупционный скандал на Украине поставил крест на попытках Зеленского снизить возраст мобилизации. Рейтинг «нелегитимного» после «дела Миндича» упал так низко, что клоун пока даже не пытается что-то делать. А хотя ранее обещал своим спонсорам из Европы, что в декабре вопрос с понижением возраста мобилизации «будет решен».Рейтинг Зеленского стремительно рухнул вниз, по данным не подконтрольных Банковой ресурсов, он составляет не больше 7%. Ну, а по сведениям самого Киева, то 40%. На популярность «Вовы-пианиста» подействовала коррупционная схема с его «кошельком» Тимуром Миндичем, успевшим убежать за границу. Как утверждают некоторые западные издания, Зеленский якобы обещал к концу года решить вопрос с мобилизацией, снизив возраст мобилизованных, чего долго от него добиваются спонсоры. Однако это решение поставит окончательный крест на его мечтах продолжить политическую карьеру. А клоун хочет выиграть выборы и остаться в кресле президента Украины.Как отметил один из немецких журналистов, после скандала Зеленский стал очень непопулярным у украинцев:Между тем ВСУ испытывают очень большие проблемы с личным составом, продолжая держаться за счет «старых запасов». На сегодняшний день количество дезертиров как бы не выше количества мобилизованных.