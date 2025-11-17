Ночью нанесены удары по целям в Измаиле, Новгороде-Северском, Балаклее
В ночь на понедельник Вооружённые силы России провели серию атак по объектам, расположенным на подконтрольных противнику территориях. Удары были нанесены по целям в одесском Измаиле. Через порт этого города, расположенного на Дунае, идёт перевалка военных грузов, поступающих на Украину из-за рубежа.
В ночное время суток на месте прилётов российских «Гераней» в Измаиле вспыхнул пожар. Информацию подтверждают местные жители. По самым скромным оценкам, по объектам в городе удары были нанесены с применением 34 БПЛА-«камикадзе».
Значительное число прилётов зафиксировано в Черниговской области. Среди прочего поражены цели в городах Новгород-Северский и Мена. По последним данным, это объекты «Черниговоблэнерго», что привело к отключению электроснабжения на значительных территориях.
Сообщается об ударах по целям в харьковской Балаклее и областном центре Сумы. Причём по объектам в Балаклее удары нанесены с применением ракетного вооружения.
Противник ударил по центральной части ДНР, что привело к перебоям с электроснабжением в Горловке и Донецке.
