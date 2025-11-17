Ночью нанесены удары по целям в Измаиле, Новгороде-Северском, Балаклее

В ночь на понедельник Вооружённые силы России провели серию атак по объектам, расположенным на подконтрольных противнику территориях. Удары были нанесены по целям в одесском Измаиле. Через порт этого города, расположенного на Дунае, идёт перевалка военных грузов, поступающих на Украину из-за рубежа.

В ночное время суток на месте прилётов российских «Гераней» в Измаиле вспыхнул пожар. Информацию подтверждают местные жители.
По самым скромным оценкам, по объектам в городе удары были нанесены с применением 34 БПЛА-«камикадзе».



Значительное число прилётов зафиксировано в Черниговской области. Среди прочего поражены цели в городах Новгород-Северский и Мена. По последним данным, это объекты «Черниговоблэнерго», что привело к отключению электроснабжения на значительных территориях.

Сообщается об ударах по целям в харьковской Балаклее и областном центре Сумы. Причём по объектам в Балаклее удары нанесены с применением ракетного вооружения.


Противник ударил по центральной части ДНР, что привело к перебоям с электроснабжением в Горловке и Донецке.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:04
    Через порт этого города, расположенного на Дунае, идёт перевалка военных грузов, поступающих на Украину из-за рубежа.

    Попытки перекрыть маршруты поставки оружия на Украину с помощью обстрелов ракет и БПЛА больше похожи на мучения перекрыть ситом дырку в водопроводной трубе...это может продолжаться очень долго.
    Здесь нужно другое решение.
    Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт
      +4
      Сегодня, 07:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Через порт этого города, расположенного на Дунае, идёт перевалка военных грузов, поступающих на Украину из-за рубежа.

      Попытки перекрыть маршруты поставки оружия на Украину с помощью обстрелов ракет и БПЛА больше похожи на мучения перекрыть ситом дырку в водопроводной трубе...это может продолжаться очень долго.
      Здесь нужно другое решение.

      Лучшее решение - выход наших сухопутных войск на западные рубежи Xoxляндии и возвращение Одессы и Николаева в состав Русского государства!
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 07:45
      Значительное число прилётов зафиксировано в Черниговской области. Среди прочего поражены цели в городах Новгород-Северский и

      Черниговщина исконно русская территория!
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:44
    Сами измаильцы признаются ,Гераньки откорректировали расписание подачи электричества на 17 ноября.ППО измаила отработало штатно .Куча выбухов на какой-то " балке".
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:57
    На Украине кроме " света" и миндича ,есть проблема.Коты " окупанты" -" мяу" ,а не как коты " патриоты" -" няв". laughing
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:03
      Цитата: tralflot1832
      Коты " окупанты" -" мяу" ,а не как коты " патриоты" -" няв".

      Рейтинг у "мяу" и "няв" будут оценивать кошки