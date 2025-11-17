Солдаты ВСУ игнорируют командиров, продолжая отступать у Волчанска

Переброска части подразделений с Харьковской области на Покровское направление негативно сказывается на настроении украинских солдат. Имеющиеся силы не в состоянии удержать линию обороны в районе Волчанска, причем отступление идет вне зависимости от желаний командования.

Ситуация в районе Волчанска выходит из-под контроля украинского командования, генерал Драпатый, командующий группировкой Объединенных сил, намерен снять с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за потерю позиций. Как оказалось, подразделения бригады самовольно оставляют позиции и отступают. Все дело в том, что у ВСУ в районе Синельниково очень большие потери.



Как сообщают украинские ресурсы, солдаты просто не слушают командиров, предпочитая отступать, а не попадать под огонь российских войск.


Подразделения 57 ОМПБр продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева.


По последним данным, в районе Синельниково штурмовики группировки «Север» овладели тремя опорными пунктами ВСУ. На участке фронта Меловое-Хатнее расширена зона контроля у границы. Авиация и тяжелые огнемётные системы работали по ВСУ в районах Катериновки и Двуречанского.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:04
    ❝ Как сообщают украинские ресурсы, солдаты просто не слушают командиров, предпочитая отступать ❞ —

    — Да бегите уже ...
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 07:10
      — Да бегите уже ...

      Куда бежать?
      Сзади заградотряды из укронациков стоят ...расстреливать будут. request
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +2
        Сегодня, 08:12
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Куда бежать?

        Так вперед же) Перебили неадекватных офицеров, и вперед, в плен.
        1. Shuman Звание
          Shuman
          0
          Сегодня, 08:40
          Перебили неадекватных офицеров

          Каких офицеров? В Украинской, впрочем как а в Американской, армии - офицер, это человек, принимающий решения. Сидя подальше от ЛБС в укреплённом бункере. А рядовыми командуют сержанты, которые, чтобы выжить, сделают всё, что им прикажут.
  2. medium roast Звание
    medium roast
    +1
    Сегодня, 07:20
    Unit Defections R not far away... these afu commanders will not surrender but simply defect to the russian side w their gear and guns... i can bet that line is a hornets nest wherre retreat cuts off the food supply and sanitation
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 07:42
      Имеющиеся силы не в состоянии удержать линию обороны в районе Волчанска
  3. ANB Звание
    ANB
    +2
    Сегодня, 07:41
    . снять с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева

    Да да. А еще уволить его со службы, лишить украинского гражданства и выслать с Украины. :)
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:15
      Цитата: ANB
      снять с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева

      Главное, что отпущения найден laughing
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:30
      Думаю, тот, кого лишат украинского гражданства и выдворят из 404 - только спасибо скажет.
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 07:57
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Как сообщают украинские ресурсы, солдаты просто не слушают командиров, предпочитая отступать ❞ —

    — Да бегите уже ...

    В классическом переводе у Гоблина:
    - Тикайте, хлопцы!
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 07:57
    Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" 20-го полка радиационной, химической и биологической защиты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт украинских боевиков террористической бригады "Азов"* в Харьковской области.

  6. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 08:24
    Кто не скачет, тот москаль)
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:30
    Лебедь, рак и щука. Меняют командиров, как будто это что то решит. Тришкин кафтан, бросают подразделения туда-сюда, часть погибает на маршах, часть при отступлениях, остальные в котлах, все это только увеличивает потери.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:40
    Все дело в том, что у ВСУ в районе Синельниково очень большие потери.
    Вопрос... а где у них нет потерь?