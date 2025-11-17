Солдаты ВСУ игнорируют командиров, продолжая отступать у Волчанска
Переброска части подразделений с Харьковской области на Покровское направление негативно сказывается на настроении украинских солдат. Имеющиеся силы не в состоянии удержать линию обороны в районе Волчанска, причем отступление идет вне зависимости от желаний командования.
Ситуация в районе Волчанска выходит из-под контроля украинского командования, генерал Драпатый, командующий группировкой Объединенных сил, намерен снять с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева за потерю позиций. Как оказалось, подразделения бригады самовольно оставляют позиции и отступают. Все дело в том, что у ВСУ в районе Синельниково очень большие потери.
Как сообщают украинские ресурсы, солдаты просто не слушают командиров, предпочитая отступать, а не попадать под огонь российских войск.
Подразделения 57 ОМПБр продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева.
По последним данным, в районе Синельниково штурмовики группировки «Север» овладели тремя опорными пунктами ВСУ. На участке фронта Меловое-Хатнее расширена зона контроля у границы. Авиация и тяжелые огнемётные системы работали по ВСУ в районах Катериновки и Двуречанского.
