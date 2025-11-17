Делегация Минобороны РФ впервые посетила Дамаск после смены власти в Сирии

Российская делегация военного ведомства посетила сирийскую столицу. Возглавил делегацию заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Это, по сути, первое посещение Дамаска представителями министерства обороны России после прихода к власти в САР новых военно-политических сил.

Генерал Евкуров встретился с с Мухафатом Абу Касром, который занимает пост министра обороны в так называемом переходном правительстве Сирийской Арабской Республики. Обсуждалось военное сотрудничество двух стран и «усиление механизмов координации» в сфере интересов обоих государств.

Конкретики по этим вопросам пока не приводится. Напомним, что меньше месяца назад Абу Каср посещал в составе делегации Москву. В российской столице его принимал министр обороны Андрей Белоусов.

После той встречи, а также после визита новоиспечённого «президента» Сирии Аш-Шараа в Москву, несколько ближневосточных источников заявили, что новый Дамаск хочет, чтобы российские войска разместились на южных границах Сирии. Там же планируется размещение и американского военного контингента. Всё это представлено как гарантии безопасности в отношении Сирии в случае попыток Израиля осуществить вторжение. Причём этот вопрос, как утверждается, увязывается с возможностью эксплуатации Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Насколько всё это соответствует реальности, пока говорить сложно. Однако тот факт, что российские официальные лица активно контактируют с новыми властями Сирии, говорит как минимум о том, что от взаимодействия Москва отказываться не готова, и сохранение военных баз в САР продолжает оставаться в интересах военного ведомства.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 07:35
    Дамаск хочет, чтобы российские войска разместились на южных границах Сирии. Там же планируется размещение и американского военного контингента
    Двойная гарантия.... belay
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Uncle Lee
      Двойная гарантия....
      Только вот чего?...
      Не хотелось бы об этом даже думать, но может статься так, что вовсе не безопасности Сирии. А чего-то такого... Большого костра, например, в котором полено под названием Сирия никто и не заметит.

      Возможно, я сгущаю кисель, но есть у нас в мире "отцы провокации", сумеют лбами столкнуть. Через Большую лужу или, хотя бы, через какую-то марлечку в виде нейтральной Украины - всё как-то спокойней, чем в 50-100 километрах друг от друга.
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 07:47
    Всё это представлено как гарантии безопасности в отношении Сирии в случае попыток Израиля осуществить вторжение.

    Ммм... типа бывшие "террористы и главари запрещенной к произношению организации" верят в гарантии того, кто до этого давал гарантии тому, чью голову они хотят видеть на колу? И судя по всему вопрос денег, что вывез при бегстве новый россиянин Башар уже решен? Ну раз больше вывод сирийского контингента не требуется?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Дырокол
      И судя по всему вопрос денег, что вывез при бегстве новый россиянин Башар уже решен? Ну раз больше вывод сирийского контингента не требуется?
      Вспомните наши 90-е.
      Сидит у себя в киоске барыга Серёжа и ему по фигу, кому платить - "братве А" или "братве Б". Главное, чтоб не двоим сразу и чтоб никто не трогал.
      А "братве А(Б)" всё равно, кто сидит в киоске - Серёжа или Петя. Главное, чтобы платил исправно.
      Договорились - ну и ладненько...

      А в политике не так? Какая разница, Махмуд или Хасан сидит там в Сирии? Главное, что свой профит имеем. И американцы рассуждают так же. Только мы платим, а они совсем наоборот. Этим ситуация и отличается от наших 90-х.
  3. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 07:50
    Размещение американцев на юге - гарантирует окончательный переход Голан в состав Израиля.
    А наши находясь там с амерами, тем самым, умоются еще и после такого плевка новоявленных бандосов. Так сказать искупление. Замечательно придумано..

  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 08:13
    Сирия - несчастная страна.
    С тех пор как вышла из состава объединённого сирийско-египетского государства перестала быть монолитной.
    Слишком много в ней национальностей, кланов, группировок и откровенных банд.
    Помню как помпезно мы подписывали в 2015-2016 годах договора с очередными князьками прямо у поля боя после очередной нашей победы... А даже Дамаск в это время Асад контролировал не полностью!
    Нужно сохранить наши базы ВКС в Хмеймиме и ВМФ в Тартусе.
    Больше никакой пользы от Сирии нам не светит.
    Жаль наших усилий и жертв в попытках создать боеспособную арабскую армию и счастливое сирийское государство.
    Каждый народ достоин своей участи.
    Пусть теперь режут друг другу головы и побивают камнями по законам шариата!
    А переговоры с бородачами - дело не бесполезное. Пусть поменьше нас на этих базах беспокоят.
    Целее будут!
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      -1
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Пауль Зиберт
      Нужно сохранить наши базы ВКС в Хмеймиме и ВМФ в Тартусе.

      А для чего? Эти базы все равно там ничего не контролируют.
  5. Умник Звание
    Умник
    +2
    Сегодня, 08:17
    Мало того что профукали Сирию, сейчас будем плясать под дудку бывшего бородача. Где и как размещать базы) приехали. Незнаю что Израиль клювом щелкает давно бы Сирию себе забрал. Все лучше чем банда головорезов убивающий любых иноверцев.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      -2
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Умник
      Мало того что профукали Сирию, сейчас будем плясать под дудку бывшего бородача. Где и как размещать базы) приехали. Незнаю что Израиль клювом щелкает давно бы Сирию себе забрал. Все лучше чем банда головорезов убивающий любых иноверцев.

      Ну-у скажем так, Сирию профукала сирийская арабская армия(САА) под руководством офтальмолога Б.Асада.
      Россия не брала на себя обязательств по всеобъемлющей защите Сирии от всех внешних и внутренних врагов т.к.республика имела свою собственную полноценную армию. Мы вписывались лишь в дело уничтожения ИГИЛ т.е. "исламского государства Ирака и Леванта", что и было выполнено, о чём заявил ВВП, после чего избыточная часть российского контингента была выведена и в Сирии в основном остался только контингент обеспечения работы баз и их охраны.
  6. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 08:51
    . Делегация Минобороны РФ впервые посетила Дамаск после смены власти в Сирии

    Может хватит тратить деньги налогоплательщиков в Сирии (не свои не жалко)? Зачем всё это ? Кому и что мы хотим доказать? Пора уже думать как сделать так, чтобы в России было жить хорошо, а не спасать негров и арабов от голода.