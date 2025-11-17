Зеленскому не стоит цепляться за Покровск, на Донбассе ещё много городов

1 358 12
Зеленскому не стоит цепляться за Покровск, на Донбассе ещё много городов

Западные страны включили «антикриз», заявляя о потере Украиной Покровска. Мол, взятие этого города не станет для российской армии «переломом в войне», у Киева есть и другие города на Донбассе, которые ВС РФ еще предстоит взять.

Западные спонсоры киевского режима предлагают Зеленскому не грустить по поводу потери Покровско-Мирноградской агломерации, заявляя, что на Донбассе есть еще много городов, которые подконтрольны Киеву. Так что впереди еще много сражений, в ходе которых ВСУ могут продемонстрировать свои возможности.



Даже если Украина лишится Покровска и соседнего Мирнограда, бои на северо-востоке продолжатся, так как укреплённые города Донецкой области всё ещё удерживаются.


Между тем ряд изданий, в частности американских, прямо говорят, что Покровск Зеленский уже потерял, а его заявления никак не отражают реальной ситуации на поле боя. Также ему в вину ставят окружение войск, оставшихся в городе из-за отсутствия приказа на отход. «Нелегитимный» своими хотелками подставил довольно крупную группировку ВСУ, фактически обрекая ее на гибель.

Некоторые эксперты заявляют, что битва за Покровск является поворотным моментом конфликта, после потери этого города ВСУ могут посыпаться. В общем, мнения расходятся, а российские войска продолжают наступать и брать город под контроль. Попытки Сырского исправить ситуацию провалились.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 08:37
    Каждый день войны, Зе приносит 1,5 мил зелени, так что цепляться есть за что.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:37
    ВСУ могут продемонстрировать свои возможности.
    А какие такие возможности у них есть или будут?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: rocket757
      А какие такие возможности у них есть или будут?

      Желание есть, а возможностей нет.
      "Гитлер-ага Берлин кырдык "
      "Вах,вах, вах !"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:47
        Бодливая коза без рогов... так бывает, не редко..
        Увы, рядом с нами, вариант ещё хуже, безмозглые/кастрюлеголовые... так то рогов у них не было б, но со стороны позаботились разные гады
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 08:52
          Цитата: rocket757
          так то рогов у них не было б

          Рога были, и есть, только их отбивают постоянно и упорно.
          У клоуна рога пока на месте.
  3. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 08:38
    И не только! И до него очередь дойдет...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Алексей_12
      И до него очередь дойдет...
      Плохая, однако, примета для Херсона...

      И ещё.
      Западные спонсоры киевского режима предлагают Зеленскому не грустить по поводу потери Покровско-Мирноградской агломерации, заявляя, что на Донбассе есть еще много городов, которые подконтрольны Киеву.
      А их в их западных военных академиях не учат, что на войне вовсе не всё решает толщина брони, количество пулемётов или количество живой силы? Что обычная математика на войне не работает?
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        0
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Zoldat_A
        Что обычная математика на войне не работает?

        Жить хотят все. Но уже понятно, что и рыжий признал. Победа будет за нами. soldier
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 08:44
    конечно. чего зельцу за Покровск то цепляться.... важнее
    что украинский кот должен оказывается должен говорить «Няв», а не «Мяу», как утверждает какельский публицист Лемко. даже коты на Краине оказывается зрадники-пидмоскалики злостные..... wassat
    вот где корень зла то... laughing

    https://www.kp.ru/daily/27743.5/5171156/
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:56
      Котов на окраине нет, там теперь одни киты))
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:44
    Зеленскому* не стоит цепляться за Покровск, на Донбассе ещё много городов ❞ —

    — И не только на Донбассе. Есть ещё Киев - мать городов русских ...

    — ❝ Въ лѣто 6390.Сѣде Ѡлегъ кнѧжа въ Киевѣ. і реч̑ Ѡлегъ се буди мт҃и градом русьскимъ❞ © ...
    ---
    (Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ)
  6. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:44
    на Донбассе есть еще много городов, которые подконтрольны Киеву.

    Это же сколько ему ездить и фоткаться на их фоне надо будет?! Не-не-не! Такая гастроль в планах зели не значится. Только по ЕС и Британии.
    А вообще был бы интересно глянуть фото зели на фоне въезда в Париж! wassat