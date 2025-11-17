Даже если Украина лишится Покровска и соседнего Мирнограда, бои на северо-востоке продолжатся, так как укреплённые города Донецкой области всё ещё удерживаются.

Западные страны включили «антикриз», заявляя о потере Украиной Покровска. Мол, взятие этого города не станет для российской армии «переломом в войне», у Киева есть и другие города на Донбассе, которые ВС РФ еще предстоит взять.Западные спонсоры киевского режима предлагают Зеленскому не грустить по поводу потери Покровско-Мирноградской агломерации, заявляя, что на Донбассе есть еще много городов, которые подконтрольны Киеву. Так что впереди еще много сражений, в ходе которых ВСУ могут продемонстрировать свои возможности.Между тем ряд изданий, в частности американских, прямо говорят, что Покровск Зеленский уже потерял, а его заявления никак не отражают реальной ситуации на поле боя. Также ему в вину ставят окружение войск, оставшихся в городе из-за отсутствия приказа на отход. «Нелегитимный» своими хотелками подставил довольно крупную группировку ВСУ, фактически обрекая ее на гибель.Некоторые эксперты заявляют, что битва за Покровск является поворотным моментом конфликта, после потери этого города ВСУ могут посыпаться. В общем, мнения расходятся, а российские войска продолжают наступать и брать город под контроль. Попытки Сырского исправить ситуацию провалились.