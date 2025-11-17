ВС РФ вышли к станции на окраине Святогорска, сократив расстояние до Изюма

ВС РФ вышли к станции на окраине Святогорска, сократив расстояние до Изюма

Российские войска продолжают продвигаться на севере Донецкой Народной Республики. В результате успешных наступательных действий ВС РФ подошли к железнодорожной станции Ёлочный, что на северо-восточной окраине Святогорска. Это позволило одновременно и сократить расстояние до границы с Харьковской областью на данном участке фронта.

От новых российских позиций под Святогорском до Харьковщины – около 6 км, причём уже менее 23 км до ключевого узла военной логистики ВСУ – города Изюм. Это расстояние без особых проблем покрывается FPV-дронами, что превращает ситуацию с логистикой противника на указанном направлении в достаточно сложную.


Если ещё несколько месяцев назад техника ВСУ безопасно для самой себя передвигалась по дорогам юго-востока Харьковской области, то теперь всё иначе.




Конфигурация такова, что теперь киевскому командованию необходимо думать не только над сохранением Купянска и левобережья Оскола, но и над тем, как укреплять оборону в районе упомянутого Изюма. Ведь если ВС РФ проведут операцию по охвату гарнизона в Изюме (по примеру операций в Покровске и Купянске), то будет перерезана основная логистическая артерия ВСУ для Славянско-Краматорской агломерации.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 08:48
    но и над тем, как укреплять оборону в районе упомянутого Изюма.

    Поздно "братцы" спохватились!! tongue Лучше уж думайте как оборону Киева будете держать. wassat
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 08:51
      Торопетесь и сильно. Не в этом году и боюсь не в следуюшем.