ВС РФ вышли к станции на окраине Святогорска, сократив расстояние до Изюма
8942
Российские войска продолжают продвигаться на севере Донецкой Народной Республики. В результате успешных наступательных действий ВС РФ подошли к железнодорожной станции Ёлочный, что на северо-восточной окраине Святогорска. Это позволило одновременно и сократить расстояние до границы с Харьковской областью на данном участке фронта.
От новых российских позиций под Святогорском до Харьковщины – около 6 км, причём уже менее 23 км до ключевого узла военной логистики ВСУ – города Изюм. Это расстояние без особых проблем покрывается FPV-дронами, что превращает ситуацию с логистикой противника на указанном направлении в достаточно сложную.
Если ещё несколько месяцев назад техника ВСУ безопасно для самой себя передвигалась по дорогам юго-востока Харьковской области, то теперь всё иначе.
Конфигурация такова, что теперь киевскому командованию необходимо думать не только над сохранением Купянска и левобережья Оскола, но и над тем, как укреплять оборону в районе упомянутого Изюма. Ведь если ВС РФ проведут операцию по охвату гарнизона в Изюме (по примеру операций в Покровске и Купянске), то будет перерезана основная логистическая артерия ВСУ для Славянско-Краматорской агломерации.
