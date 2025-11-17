Американский генерал: Южная Корея – стратегический хаб против России и Китая

1 730 12
Американский генерал: Южная Корея – стратегический хаб против России и Китая

Южная Корея – это стратегический хаб против России и Китая. Ее расположение позволяет размещенным здесь войскам США сдерживать российские силы в Японском море и китайские в Желтом.

Такое заявление сделал командующий американским контингентом в Южной Корее (USFK) генерал Ксавье Брансон в своей статье «Карта с ориентацией на восток».

Военачальник заявляет:

Корея находится в выгодном положении для противостояния северным угрозам со стороны России и в то же время обеспечивает защиту с запада от действий Китая в водах между Кореей и Китаем.

По его мнению, Корейский полуостров имеет уникальное географическое положение, позволяющее войскам США контролировать одновременно действия России и Китая. Американский генерал отметил, что база Кэмп-Хамфрис в южнокорейском Пхёнтхэке, где находится главный штаб USFK, находится менее чем в тысяче километров от Пекина и в 1770 километрах от российского Владивостока.

Брансон опубликовал карту региона в необычном расположении: на ней сверху находится не север, как принято, а восток. При таком подходе, по мнению генерала, ясно видно, что Южная Корея находится не на периферии, а в самом центре, играя ключевую роль в Восточно-Азиатском регионе. Он приходит к выводу, что размещенные там американские войска в случае потенциального конфликта не будут нуждаться в подкреплении, а сами станут частью мощного защитного рубежа.


Ранее Брансон заявлял, что в задачи сил США в Южной Корее должна входить не только защита от угроз со стороны КНДР, но и достижение более широких геополитических целей Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 09:55
    Нью - Васюки прямо! laughing А сама Ю.К. желает быть "хабом", или вассала никто не спрашивает?
    Американский генерал: Южная Корея – стратегический хаб против России и Китая
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 10:08
      Цитата: Илия
      Нью - Васюки прямо! laughing А сама Ю.К. желает быть "хабом", или вассала никто не спрашивает?

      Да просто мечтают, учитывая то, что Сеул находится на расстоянии артиллерийской стрельбы от Северной Кореи. Ын вату катать не будет, озвездюлит и ЮК и Матрасников.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:00
      Южная Корея – это стратегический хаб против России и Китая.

      Жителям Ю. Кореи об этом рассказали ? Наверно, они этим очень горды и рады.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 09:55
    Стратегический хаб...А успеете, в современных реалиях ,вы амеры им воспользоваться?!)) Прав был Задорнов!
  3. smart fellow Звание
    smart fellow
    +2
    Сегодня, 09:59
    Южная Корея это терминал (оконечное устройство), а не хаб (узел). Хаб это Япония с территории которой снабжались американские войска в Корейской войне и во вьетнамской кампании. Второй хаб это о. Гуам.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:00
    ❝ Южная Корея – это стратегический хаб против России и Китая ❞ —

    — А может этот«хаб» превратится в «ухаб» ...
  5. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 10:03
    в случае потенциального конфликта не будут нуждаться в подкреплении, а сами станут частью мощного защитного рубежа.
    Да, ну конечно. В американских боевиках патроны то не кончаются ... А что будете делать без туалетной бумаги и пепси? laughing
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 10:07
    Что-то борзые они. В корее как таковой победы у них не было. Разделили по 38. Вьетнам - 10 лет и полакали там "медку". Какой хаб? Китай корею сможет снести даже банально, как любят про нас говорить. Мясным штурмом. Никакие авики не помогут.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:18
    Что вы хотите от негра .Сколько будет лететь ядерный боеприпас до этой базы .Расстояния в км указаны. bully Причём может прилететь сразу три,от каждой из страны.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:27
      Какой смелый негритёнок,Иран доказал - американский флаг над базой это плохое ПВО. bully
  8. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 10:25
    Как я понял слова генерала ЮК первой по мордасам охватит ... laughing
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 10:58
    Спасибо за откровение. Всем здравомыслящим людям это и так было понятно.