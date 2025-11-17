Так называемые «плёнки Миндича», которые вскрывают масштабную коррупцию в высших эшелонах власти Украины, дают новые поводы для обсуждения этой проблемы уже за пределами Украины. Вполне известным фактом было то, что ряд американских чиновников, конгрессменов и их родственников в своё время успели войти в бизнес-проекты на территории Украины. Один из наиболее нашумевших случаев – участие Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в проекте «Бурисма», где имелась очевидная коррупционная составляющая.Теперь речь идёт о Майке Помпео, который в последние годы столь активно выступает «за продолжение оказания военной и финансовой помощи Киеву». Информационное агентство Associated Press пишет, что Помпео, бывший госсекретарь США, как выясняется, имеет прямой и личный интерес в плане контактов с Украиной.Оказалось, что Помпео стал членом наблюдательного совета украинской оборонной фирмы Fire Point, на которую «завязано» западное финансирование , в том числе по открытию завода в Дании. Эта компания имеет самое непосредственное отношение к тому самому Миндичу, который стал центральной фигурой в коррупционном скандале на Украине и которого на самой Украины называют «кошельком Зеленского».AP пишет, что задачей Помпео являлось «придание большего веса украинской компании на международном рынке». Другими словами, Помпео самим фактом своего присутствия в наблюдательном совете этой компании должен «выступать гарантом того, что компания пользуется поддержкой США». Теперь же, когда выяснилось, что Миндич оказывал давление на Минобороны Украины с целью обязать осуществлять закупки у тех компаний, которые «будут указаны», и Помпео, по сути, сам оказывается звеном коррупционной сети, которая сплетена на Украине.Напомним, что ранее глава офиса «президента» Ермак объявил, что Зеленского «нельзя подозревать в причастности к коррупции», А советник офиса «президента» Подоляк добавил, что коррупция на Украине – «тяжёлое советское наследие, от которого не успели избавиться».