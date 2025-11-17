Экс-госсекретарь США вошёл в совет украинской фирмы, связанной с делом Миндича

Экс-госсекретарь США вошёл в совет украинской фирмы, связанной с делом Миндича

Так называемые «плёнки Миндича», которые вскрывают масштабную коррупцию в высших эшелонах власти Украины, дают новые поводы для обсуждения этой проблемы уже за пределами Украины. Вполне известным фактом было то, что ряд американских чиновников, конгрессменов и их родственников в своё время успели войти в бизнес-проекты на территории Украины. Один из наиболее нашумевших случаев – участие Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в проекте «Бурисма», где имелась очевидная коррупционная составляющая.

Теперь речь идёт о Майке Помпео, который в последние годы столь активно выступает «за продолжение оказания военной и финансовой помощи Киеву». Информационное агентство Associated Press пишет, что Помпео, бывший госсекретарь США, как выясняется, имеет прямой и личный интерес в плане контактов с Украиной.

Оказалось, что Помпео стал членом наблюдательного совета украинской оборонной фирмы Fire Point, на которую «завязано» западное финансирование , в том числе по открытию завода в Дании. Эта компания имеет самое непосредственное отношение к тому самому Миндичу, который стал центральной фигурой в коррупционном скандале на Украине и которого на самой Украины называют «кошельком Зеленского».

AP пишет, что задачей Помпео являлось «придание большего веса украинской компании на международном рынке». Другими словами, Помпео самим фактом своего присутствия в наблюдательном совете этой компании должен «выступать гарантом того, что компания пользуется поддержкой США». Теперь же, когда выяснилось, что Миндич оказывал давление на Минобороны Украины с целью обязать осуществлять закупки у тех компаний, которые «будут указаны», и Помпео, по сути, сам оказывается звеном коррупционной сети, которая сплетена на Украине.

Напомним, что ранее глава офиса «президента» Ермак объявил, что Зеленского «нельзя подозревать в причастности к коррупции», А советник офиса «президента» Подоляк добавил, что коррупция на Украине – «тяжёлое советское наследие, от которого не успели избавиться».
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +2
    Сегодня, 10:12
    Судя по всему, эту шумную компанию в СМИ скоро закроют.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:24
      Судя по всему, следствие вышло и на Помпео.
      1. Сергей Т19 Звание
        Сергей Т19
        +1
        Сегодня, 10:33
        Самое главное в расследовании, случайно не выйти на самого себя
      2. lubesky Звание
        lubesky
        +2
        Сегодня, 10:36
        Нет нет коллега, Помпео - это совсем ДРУГОЕ, там это не преступление, а типа лобби wassat
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:25
      Цитата: th.kuzmichev
      Судя по всему, эту шумную компанию в СМИ скоро закроют.

      Не закроют, нужна привлекательная тема для обсуждений в СМИ, чтобы меньше внимания уделялось торможению публикаций фактов по делу Эпштейна.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 10:32
      th.kuzmichev
      Сегодня, 10:12
      Судя по всему, эту шумную компанию в СМИ скоро закроют.

      hi Как всегда, любые яркие события в сми нуждаются в опытном режиссёре и продюсере.
      В данном случае Стреляное Ухо и его команда в бидэ ( штаб Фашингтона ) используют скандал в борьбе против партии ослов и для повышения своих рейтингов на фоне глубокого раскола в обществе и кризиса в стране.
  2. Сержант Звание
    Сержант
    +2
    Сегодня, 10:13
    Театральная постановка ,в которой известны и роли и сюжет и финал,но играть все равно надо...
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:15
    советник офиса «президента» Подоляк добавил, что коррупция на Украине – «тяжёлое советское наследие, от которого не успели избавиться»

    "Цэ кляты москали взятки брать научили..." (с) (но ведь так понравилось....) wassat
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Nexcom
      советник офиса «президента» Подоляк добавил, что коррупция на Украине – «тяжёлое советское наследие, от которого не успели избавиться»

      "Цэ кляты москали взятки брать научили..." (с) (но ведь так понравилось....)

      Ха-ха, "не успели избавиться". laughing Настолько стремились избавиться, что сам Зе с приближёнными по уши вляпались во время тяжёлой борьбы с "советским наследием". yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 10:40
        Ну так потому я и постебался над подобным "пояснением" Подоляка. laughing
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 10:47
          Цитата: Nexcom
          Ну так потому я и постебался над подобным "пояснением" Подоляка.

          Да уж, грех не постебаться над привычной попыткой списать все грехи на москалей. Даже свои упоротые нацики не поверили.)
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Nexcom
      "Цэ кляты москали взятки брать научили..."

      Скорее всё так, только наоборот.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:24
    Один из наиболее нашумевших случаев – участие Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в проекте «Бурисма» ❞ —

    — Пошумел, пошумел, да и затих ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:33
    Кстати дональд трамп ,сегодня выдержав мхатовскую паузу дал команду ,перевожу с " американского" : Республиканцы голосуй за публикацию электронных писем Эпштейна,демократы должны проиграть.Как во время и без его призыва ,у демократов было большинство по этому вопросу.А так он - возглавил ,то что не мог победить.
    Понеслась!!!???
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:40
      Цитата: tralflot1832
      Кстати дональд трамп ,сегодня выдержав мхатовскую паузу дал команду ,перевожу с " американского" : Республиканцы голосуй за публикацию электронных писем Эпштейна,

      Андрей, приветствую! Вот интересно, а неудобные для республиканцев факты успели "затерять в архивах"? smile
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 10:52
        Александр ,доброе утро .Архив эпштейна мог быть в распоряжении Байдена 4 года .На Трампа там ни чего не было.А вот на демократов - выше крыши."Саксофонист" - самая яркая личность.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 10:58
          Цитата: tralflot1832
          "Саксофонист" - самая яркая личность.

          Личность яркая и известная, это верно - благодаря умелой игре на его "саксофоне" Моника Л. тоже стала известной личностью. yes
  6. Лорен Звание
    Лорен
    +2
    Сегодня, 10:48
    Надоел всем гетьман 404-ой. Сливают Зе в унитаз с хорошим давлением воды.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:28
    Коррупция в США всегда была, есть и будет. Они и сами этого не скрывают, но вспоминают об этом, когда надо разорвать очередного конкурента. А так, запомните - коррупция бывает только в России)))