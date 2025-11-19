Германия возвращается. Берлин возрождает немецкую армию
Весь мир увлечен событиями на Украине. Мировые СМИ хором обсуждают коррупцию в верхах украинской власти, успехи российских войск на различных участках фронта. Это действительно важные события. Может быть, даже мирового масштаба.
На их фоне как-то меркнут события, которые тихо, без громких заявлений и каких-то международных конфликтов, происходят прямо сейчас в Европе.
Я имею в виду события, которые, пусть и не напрямую, но касаются и нас. В Европе начинается противостояние двух столпов европейской политики, Франции и Германии.
С одной стороны, европейцы уже не первый год говорят о создании единой европейской армии. Той армии, которая, в случае реализации проекта, должна стать кулаком (щитом) ЕС, которая должна действовать в Европе и Азии примерно так, как действуют США… Объединенная Европа и сейчас представляет мощную экономическую группировку. Такая основа вполне могла бы стать фундаментом действительно мощной армии.
С другой стороны, после Второй мировой войны Франция всегда позиционировала себя единственной независимой страной, которая реально возглавляет Европу. Германия, в силу того, что тогда проиграла и фактически находится под оккупацией до сих пор, могла претендовать только на экономическое лидерство.
Но что мы видим сегодня? Германия вновь воспылала желанием стать главной военной державой Европы! В который уже раз. Европейская «птица Феникс». И, как я думаю, немцы своего добьются.
Берлин больше не верит в коллективную безопасность
Власти Германии прекрасно понимают, что миф о коллективной защите Европы от врагов (России) — это всего лишь леденец для обывателей. Воевать придется именно немцам, как народу, чей менталитет был и остается наиболее приспособленным к службе в армии и войне. Выполнение приказов и законов в крови немцев. Помощь от других союзников? Вариант Второй мировой? С известным заранее итогом?
Именно этим, я думаю, объясняется резкий поворот правительства на усиление германской армии. К 2029 году, согласно официальным заявлениям, страна будет тратить на оборону 153 млрд. евро! Это 3,5% ВВП Германии! Об этом сообщает западная пресса.
Более того, по сведениям Politico, Германия планирует опираться на собственный ВПК, в отличие от Еврокомиссии. Немецкие политики уже сейчас активно противостоят попыткам Еврокомиссии сосредоточить в своих руках все решения по закупкам вооружения для Европы.
Из источников в Бундестаге стало известно о том, что уже в следующем году Германия планирует провести через парламент оборонные заказы на 83 млрд евро! Это расходы на расширение практических всех родов войск. В более долгосрочной перспективе планируется развивать 320 различных программ Бундесвера на общую сумму 377 млрд евро.
Но самое тревожное для европейских политиков то, что из этих средств иностранным производителям, т. е. американцам, немцы планируют передать не более 10% заказов! Таким образом, даже с учетом того, что по некоторым позициям заказы все-таки придется отдать производителям из других европейских стран, немецкий ВПК получит огромный «кусок» инвестиций.
Таким образом, по моему мнению, Германия, решая задачи собственной обороноспособности, автоматически усиливает свою военную мощь.
Возвращение «немецкого вопроса»
Много веков континентальная Европа пытается ответить на простой вопрос — кто главный? Какое из государств вправе диктовать свои условия другим странам? Противостояние это вылилось в открытую вражду Германии и Франции. Вторая мировая война вознесла Францию в состав победителей, что, естественно, вывело именно эту страну в лидеры Европы.
Что бы ни говорили европейские политики, историческая память французов хранит воспоминания о Германии как об источнике постоянной военной угрозы. Созданная система противовесов, когда Германию искусственно «держали в клетке», давая развиваться экономически и ограничивая военную мощь, сегодня на грани разрушения.
Сейчас выскажу парадоксальную мысль. В том, что сегодня происходит между Францией и Германией, частично виноваты... мы. Помните, сколько раз немецкий канцлер высказывался о необходимости увеличения армии европейских стран? Выглядело это достаточно комично и вызывало множество комментариев читателей о том, что руководство Германии живет в «другом измерении»…
Увы, нет, Берлин живет в нормальном мире. И канцлер, как бы глупо он ни выглядел, достаточно умен. Что такое возвращение «холодной войны» или постоянные крики о русской угрозе? Почему летают дроны над европейскими аэродромами? Отчего так часто слышны вопли о русских подлодках в Балтике? Подумаем вместе?
Очевидно, что это кому-то необходимо. И этот кто-то — Германия! «Русские идут!»... и Бундесвер получает новые танки. «Русские дроны над критическими объектами Германии!»... и формируются новые подразделения, закупается новое оружие и прочее. «Спасем Европу!»... и впервые за послевоенные годы в Германии практически законно создается полноценная армия!
Повторюсь об исторической памяти французов. Не думаю, что Франция боится того, что происходит сейчас, сейчас германская армия воспринимается как возможное «мясо» в русско-европейскую «мясорубку», о которой ежедневно кричат СМИ и сыплют заявления политики. Французы бояться будущего! Того времени, когда Бундесвер будет служить не ЕС и НАТО, а Германии!
Вернусь к началу материала. После войны именно Франция всегда подчеркивала тот факт, что она единственная самостоятельная военно-политическая держава! Страна, которая обладает собственным ядерным оружием, страна — постоянный член Совбеза ООН, страна, имеющая боевой опыт независимых военных операций в Африке.
При этом в Париже прекрасно понимали, что в экономическом плане Германия давно уже стала европейским лидером. Таким образом, политическое лидерство Франции по сей день обеспечивается именно существованием сильной армии. Президент Макрон до сих пор позиционирует себя неким «рупором» Европы. Усиление немецкой армии лишит Францию этого козыря. Не сразу, но лишит. К Берлину может перейти решающее слово при решении европейских вопросов.
Но в Париже тоже не дураки сидят. Даже сегодня, когда лидерство Франции в военных вопросах пока не оспаривается, в Европе уже существует неких политический дуумвират. Решения, предлагаемые Парижем, необходимо обязательно согласовывать с Берлином, и, соответственно, наоборот.
А что будет, когда Берлин будет обладать «полным набором» инструментов силы? Экономические и военные рычаги в одних руках!.. Франция — младший партнер Германии?.. Или конкурент?
Скорее всего, именно как конкурент. Сегодня Париж и Берлин вынужденно «дуют в одну дудку», а при прочих равных? Возникновение скрытой конкуренции неизбежно! Любые инициативы обеих стран всегда будут рассматриваться уже не как абстрактное «дело ЕС», а как что-то выгодное или невыгодное Германии или Франции!
Евросоюз на пороге важных изменений
Итак, та модель ЕС, что существовала ранее, сегодня находится на пороге серьезных изменений. Не скажу, что назревает революция, но «землетрясение средней силы» вполне возможно. Приведет ли оно к развалу, не знаю. Скорее всего, нет. Слишком плотно связана американцами эта «свора собак». Но потрескивание уже слышно и «трещины по стенам» пошли.
Что делать нам? Да особо ничего. Пустить франко-германское противостояние на самотёк. Иногда лучшее действие — это бездействие. Хотя можно и подсобить, если будет оказия. В Европе проблем сегодня выше крыши. И не только экономических или военных. Я понимаю, что для европейцев лучше всего доходит через кошелёк, но ведь есть и другие «пути», пусть и менее эффективные.
Пусть Европа «пожирает» сама себя.
