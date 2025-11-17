Туск подтвердил повреждение жд-ветки, используемой для поставок на Украину

Польский премьер Дональд Туск подтвердил информацию о повреждении железной дороги, которая ведёт из Польши на территорию Украины. Это железнодорожная ветка, по которой натовские военные грузы через логистический хаб Жешув поставляются войскам киевского режима. Ветка ведёт от Варшавы через Демблин на Люблин и Жешув.

Сообщается о повреждении железнодорожного полотна, что привело к задержкам в движении грузовых составов. Вполне очевидно, что среди грузовых составов – большинство именно те, которые заняты в сфере военных перевозок в интересах Киева и НАТО.



Дональд Туск:

Я нахожусь в постоянном контакте с главой МВД по поводу инцидента на участке железнодорожных путей. Не исключаю, что это могла быть диверсия.

Начиная с 2022 года, именно через Польшу на Украину поставлено наибольшее число военных грузов. Причём при поставкам через границу чаще всего используется железная дорога. Перевалка военных грузов по железнодорожной сети Польши превысила три четверти всего грузопотока, идущего на украинскую территорию.

Напомним, что ранее польские власти заявляли о «неизвестных беспилотниках», которые влетали в воздушное пространство страны. Причём влетали так аккуратно, что при падении не повреждали даже веток деревьев и курятников в местных крестьянских хозяйствах.
  1. barclay Звание
    barclay
    +7
    Сегодня, 10:34
    Не исключаю, что это могла быть диверсия.
    Ну, и хорошо. Лучше поздно, чем никогда. А лучше - на регулярной основе!
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      Сегодня, 11:17
      На фото которое в телеге выложено с места нет ни какой диверсии от слова совсем . Там просто выкрашивание рельса , нет там и следа подрыва . Там кто то прозева, проворонил , прокакал не провел дифектоскопию рельса. Тоесть вероятно -халатность ,.
      1. barclay Звание
        barclay
        +1
        Сегодня, 11:28
        Это - плохо. И очень жаль, что не диверсия!
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 11:34
        Петров и Баширов наконец-то доехали до Польши?)))

        Или это дело рук знаменитого, обиженного поляками, бобра?)))
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          0
          Сегодня, 11:55
          ❝ Или это дело рук знаменитого, обиженного поляками, бобра? ❞ —
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:19
          Цитата: Ilya-spb
          Петров и Баширов наконец-то доехали до Польши?

          Поляки без них обошлись, сами сотворили маленький гешефт.
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +9
    Сегодня, 10:35
    Делов-то на несколько часов...
    Полотно восстановить.
    Бить надо не только по ж/д путям, но и по подвижному составу!
    Выбивать электровозы, тепловозы, да и паровозы тоже - говорят на львовщине их вовсю уже эксплуатируют в связи с потерей электричества в контактной сети.
    Вот тогда у xoxлов наступят действительно большие проблемы!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Пауль Зиберт
      Делов-то на несколько часов...

      А Вам не кажется, что поляки лукавят? сами изобразили "диверсию", чтобы объяснить задержку грузов на украину. Надо будет - "русская/украинская диверсия, Они останутся в выигрыше в любом случае.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 10:36
    Однозначно латвийские лесные братья ,ответ за коварство Польши- открытие пропускных пунктов на границе с Белоруссией. bully
  4. interest Звание
    interest
    +4
    Сегодня, 10:36
    Почему ближайшие к границе мосты на этих путях еще целые?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:36
    ❝ Туск подтвердил повреждение жд-ветки, используемой для поставок на Украину ❞ —

    — Стопудово «русский след» ...
  6. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 10:36
    На фото шпалы бетонные. Недавно показывали ж/д аварию в США,так удивился,что там шпалы всё еще деревяные.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +7
      Сегодня, 10:41
      Цитата: Лимон
      На фото шпалы бетонные. Недавно показывали ж/д аварию в США,так удивился,что там шпалы всё еще деревяные.

      На Украины еще при СССР перевели на бетонные шпалы
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +2
        Сегодня, 10:58
        Не везде.Это в РФ сейчас почти везде.
        1. сайгон Звание
          сайгон
          +2
          Сегодня, 11:21
          Нет в России также не везде , есть деревянная шпала и на главном ходу , а уж на боковых путях так и тем паче.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:16
        Цитата: свой1970
        Цитата: Лимон
        На фото шпалы бетонные. Недавно показывали ж/д аварию в США,так удивился,что там шпалы всё еще деревяные.

        На Украины еще при СССР перевели на бетонные шпалы

        Цитата: Лимон
        Не везде.Это в РФ сейчас почти везде.

        Основные пути везде, попадалась давно статья на эту тему - типа для скоростной перевозки войск к границе
      3. сайгон Звание
        сайгон
        +2
        Сегодня, 11:22
        Бетон , дерево выбор шпал там главное климат.
    2. Tooks Звание
      Tooks
      +2
      Сегодня, 10:50
      Они очень часто используют дерево. Например столбы для проводов.
    3. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 11:20
      На фото просто верхнее строение пути с бетонной шпалой абстрактное . А вот бетонная шпала не везде по климатическим условиям подходит увы.
      1. Трус Звание
        Трус
        0
        Сегодня, 11:28
        А в каких климатических условиях нельзя использовать бетонные шпалы?
    4. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 11:29
      Добрый день. Шпалы разные...у меня внучка родилась
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 11:54
        Цитата: Горыныч1
        у меня внучка родилась

        Поздравляем молодого дедушку! И пусть внучка растет здоровенькой, веселенькой и над ней всегда будет чистое небо! )))
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 10:42
    Этот саботаж немного слабый, может быть, это хулиганы?
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 12:13
      Цитата: 1944-1989
      Этот саботаж немного слабый, может быть, это хулиганы?

      Действительно, вот, если бы рванул вагон с боеприпасами где-нибудь в тоннеле-было бы красиво, а это- баловство!,так что, вряд ли "Армия Людова" стала бы размениваться на пустяки... к тому же люди здесь пишут за технический дефект. А у страха, как говорится,-глаза велики! yes
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 11:13
    Польская полиция не подтвердила, что ж/д пути в Мазовецком воеводстве, ведущие на Украину, были повреждены при взрыве, сообщил замглавы МВД Польши Дущик.

    Курва бобр, подумал Туск о Дущике.

    Не читали они "Злоумышленника" Антона Павлыча нашего Чехова.

  9. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 11:14
    Ну да, конечно. Видимо, Польше из США намекнули, что поставки неплохо было бы и задержать. "А предлог придумайте сами". Предлог нашёлся быстро - повреждение полотна. Неизвестно кем, неизвестно как, неизвестно на какое время.
  10. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 11:51
    «К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На трассе Варшава-Люблин (село Мика) произошёл акт саботажа», — заявил премьер-министр. Дональд Туск заявил, что железнодорожное полотно было уничтожено взрывным устройством.

    Или, может быть, это были не россияне, может быть, преступники бежали с криками «Слава Украине!». Они действуют в ЕС совершенно свободно и, вероятно, заинтересованы в создании впечатления подготовки к российскому вторжению в страну ЕС.