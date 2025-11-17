Туск подтвердил повреждение жд-ветки, используемой для поставок на Украину
5 86327
Польский премьер Дональд Туск подтвердил информацию о повреждении железной дороги, которая ведёт из Польши на территорию Украины. Это железнодорожная ветка, по которой натовские военные грузы через логистический хаб Жешув поставляются войскам киевского режима. Ветка ведёт от Варшавы через Демблин на Люблин и Жешув.
Сообщается о повреждении железнодорожного полотна, что привело к задержкам в движении грузовых составов. Вполне очевидно, что среди грузовых составов – большинство именно те, которые заняты в сфере военных перевозок в интересах Киева и НАТО.
Дональд Туск:
Я нахожусь в постоянном контакте с главой МВД по поводу инцидента на участке железнодорожных путей. Не исключаю, что это могла быть диверсия.
Начиная с 2022 года, именно через Польшу на Украину поставлено наибольшее число военных грузов. Причём при поставкам через границу чаще всего используется железная дорога. Перевалка военных грузов по железнодорожной сети Польши превысила три четверти всего грузопотока, идущего на украинскую территорию.
Напомним, что ранее польские власти заявляли о «неизвестных беспилотниках», которые влетали в воздушное пространство страны. Причём влетали так аккуратно, что при падении не повреждали даже веток деревьев и курятников в местных крестьянских хозяйствах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация