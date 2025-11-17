Английский лорд заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией

3 174 30
Английский лорд заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией

Бывший командующий ВМС Великобритании и экс-министр безопасности лорд Алан Уэст в подкасте Lord Speaker’s Corner заявил: Европа подошла к опасной черте, за которой уже может начаться прямое столкновение России и НАТО. По его словам, часть стран альянса живет сейчас в какой-то «серой зоне» – формально мира никто не отменял, но все больше эпизодов напоминают элементы настоящего противостояния.

Он обращает внимание на то, что в Европе растет нервозность из-за инцидентов с беспилотниками и угроз для подводной инфраструктуры – кабелей, коммуникаций, линий связи. При этом в Москве каждый раз отвергают обвинения в причастности к повреждению подводных кабелей или полетам дронов над Европой. Российские власти настаивают: удары по странам НАТО не наносятся, а Владимир Путин называет разговоры о планах атаковать Европу ложью и уверяет, что России невыгоден и не нужен конфликт с альянсом.



Уэст считает, что, если все пойдет дальше по той же траектории, риск эскалации будет только расти. В его логике следующий шаг – прямое столкновение между НАТО и Россией, где в какой-то момент на стол могут быть выложены и ядерные сценарии.

В том же выпуске выступил бывший генсек НАТО Джордж Робертсон. Его посыл другой, но по тональности такой же тревожный. Он считает, что Великобритания сейчас защищена не так, как должна быть, и может получить тяжелый удар, если по ее критически важной инфраструктуре ударят хакеры. Робертсон говорит о необходимости относиться к росту военных расходов как к страховке: неприятной, дорогой, но неизбежной.

На этом фоне страны НАТО договорились поднять военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Но не все, естественно, этого хотят.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:55
    Провинция Римской Империи подала голос ? К чему бы это?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 11:14
      Провинция Римской Империи подала голос ?
      Вы событий немного пропустили) Рим пал, центурион!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:22
        "Провинция Римской Империи" не я придумал .Можете писать по этому вопросу в редколегию английской Гардиан( они кстати просят отправлять им коментарии по этой теме) - их обеспокоило что их так назвал англичанин ,комментируя имперские амбиции России.Так что все вопросы не ко мне а в Англию. laughing
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Trapp1st
        Провинция Римской Империи подала голос ?
        Вы событий немного пропустили) Рим пал, центурион!

        А, кто разрушил великую Римскую империю? Правильно! Римскую империю разрушили варварские племена yes
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 11:16
      Провинция Римской Империи подала голос ? К чему бы это?

      К тому, что нужно ждать очередную провокацию англичанки против России.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 11:18
        К тому, что нужно ждать очередную провокацию англичанки против России.
        На радиостанцию нападения?
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          +1
          Сегодня, 11:49
          На радиостанцию нападения?

          Вот тут не могу вам ничего подсказать, т.к. за много веков англичанка поднаторела в своих пакостях, и что она может придумать в следующий раз не поддается рациональному предвидению.
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:20
      Это опять высказывания всех ЭКС .
      Те что у власти молчат . Но если они это же скажут - конец их военной или политической карьере . Свои же заклюют .
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 11:34
        Бывший командующий ВМС Великобритании и экс-министр безопасности лорд Алан Уэст в подкасте Lord Speaker’s Corner заявил: Европа подошла к опасной черте, за которой уже может начаться прямое столкновение России и НАТО.

        Лорд, ты лучше-бы объяснил, как вы, англичане хитропопые, в случае реального столкновения России с западом, быстро слиняете с этого НАТО, как в свое время с ЕС? yes
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Сегодня, 11:44
          В его логике следующий шаг – прямое столкновение между НАТО и Россией, где в какой-то момент на стол могут быть выложены и ядерные сценарии

          Не могут быть а полетят в ответку одни из первых, разбираться будем после если останется кому. С возврастом они становятся там немного того.
    4. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 11:55
      К Большому Песцу. Уверенным шагом к стране третьего (а то и четвертого) мира.

      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 12:10
        Это надо показывать тем кто в РФ завозит мигрантов миллионами. РФ уверенным бегом движется туда же.
  2. Лорен Звание
    Лорен
    +3
    Сегодня, 10:55
    Ничего нового. Нагоняет жути, как и все там пришибленный, на свой электорат.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Лорен
      Ничего нового. Нагоняет жути, как и все там пришибленный, на свой электорат.

      Ничего не меняется в истории. Пивка-то хочется с девчонками попить, а для этого денежки нужны. А, денежки сейчас можно добыть только на нагнетании жути про Россию.
  3. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 10:59
    Но не все, естественно, этого хотят.

    Ну вы же знаете, где дверь. Не можете? Ну тогда и рот открывать нечего.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 11:02
    Так перестаньте гадить нашей стране и живите спокойно. Привычка и мысли о былом могуществе не дают этого сделать!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Лимон
      Так перестаньте гадить нашей стране и живите спокойно. Привычка и мысли о былом могуществе не дают этого сделать!

      Спокойно жить и не гадить, это когнитивный диссонанс в разуме англичан. winked
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:02
    Адмиралом в отставке ,да ещё лордом в Англии быть престижно . laughing Можно нести пургу .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:07
      По итогам Фолклендской войны ,Алан Уэст возглавлял парад победы в Англии.Так что порох он скорее всего нюхал.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 11:53
        Цитата: tralflot1832
        По итогам Фолклендской войны ,Алан Уэст возглавлял парад победы в Англии.Так что порох он скорее всего нюхал.

        Это была двухмесячная не война, а смех. Если не считать, что все бомбы закупленные Аргентиной у США и спрошенные на корабли, технику и живую силу англичан, не взорвались, то все равно потери Соединённого Королевства составили:
        258 человек убитыми,
        2 фрегата (HMS Ardent и HMS Antelope)
        2 эсминца (HMS Sheffield и HMS Coventry)
        1 контейнеровоз «Атлантик Конвейер[en]» (Atlantic Conveyor)
        1 десантный корабль (Sir Galahad[en])
        1 десантный катер (Foxtrot 4)[17]
        24 различных вертолёта
        10 самолётов «Си Харриер» и «Харриер GR.3»[18]
        Кроме того, серьёзные повреждения получили 3 эсминца, 2 фрегата, 1 десантный корабль.
        Плюс еще американцы предоставили англичанам свою военную базу.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:08
    Если просмотреть заголовки ленты новостей за крайние пару недель, то невольно придёшь к выводу:
    в Европе нагнетается истерика, Европу готовят к войне и, если кто из нас ещё "сомневается" в том, что "СВО" нам ПРИДЁТСЯ завершать на берегу Атлантики, тот должен принять факт:
    к 27-28 году Европа сама... в очередной раз... всем кодлом.... ломанётся побеждать Россию.
    Разумеется, после того, как т.н. "украины" (тм) НЕ СТАНЕТ.
    1. Белый ветер Звание
      Белый ветер
      0
      Сегодня, 11:47
      То что Европа ломанется побеждать Россию сомнений уже нет никаких. Только вот в том что мы закончим Сво на берегах Атлантики есть определенные сомнения. Суммарный военно-экономический потенциал Европы намного больше чем у России. Мы воюем 4 года. Они еще даже не вступали в войну. У нас уже накопилась усталость. В прямом столкновении с блоком Нато конвенциональным оружием нам с ними не справиться. А в ядерной войне победителей не будет. Кроме того у нас в стране миллионы мигрантов которые в случае начала большой войны могут стать внутренним фронтом.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Смею_заметить_
      Если просмотреть заголовки ленты новостей за крайние пару недель, то невольно придёшь к выводу:
      в Европе нагнетается истерика, Европу готовят к войне и, если кто из нас ещё "сомневается" в том, что "СВО" нам ПРИДЁТСЯ завершать на берегу Атлантики, тот должен принять факт:
      к 27-28 году Европа сама... в очередной раз... всем кодлом.... ломанётся побеждать Россию.
      Разумеется, после того, как т.н. "украины" (тм) НЕ СТАНЕТ.

      Все так, но есть нюансы winked
      российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обновлен ...
      Наша ядерная доктрина также обновлена и в случае конфликта с Европой приказ об использовании будет отдан незамедлительно. Отсидеться в стороне в Старом свете не сможет никто, даже Великобритания, выступающая сегодня одним из закоперщиков конфликта. Крепко достанется всем, можно не сомневаться...
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Смею_заметить_
      после того, как т.н. "украины" (тм) НЕ СТАНЕТ.

      После того как Украины не станет, никто никуда и не рыпнется. будет потерян "флаг" куски западной украины кинут тем же известным странам НАТО. И на этом все будут вынуждены "успокоится"
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:22
    ❝ Английский лорд заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией ❞ —

    «Не стой на путях» и столкновения не будет ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:41
      ❝ Не стой на путях ❞ —
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Английский лорд заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией ❞ —

      «Не стой на путях» и столкновения не будет ...

      Англичане все думают, что на них несется вот такой локомотив winked
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 11:37
    По большому счёту мы уже реально ведём войну с НАТО. И один из главных противников это Великобритания, США, Германия и Франция. Ихнии Генеральные штабы армии, военное снабжение, разведка, спецназ вовсю участвует в войне на Украине. Как профессионал этот адмирал и лорд Уэст прекрасно понимает что когда Россия всё таки решится нанести удар по территории НАТО то первый удар будет нанесён по Великобритании, а потом по перечисленным странам. Остальные члены НАТО вывесят белые флаги в каждом окне во всех домах. hi
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:22
      Цитата: Солдатов В.
      Остальные члены НАТО вывесят белые флаги в каждом окне во всех домах.

      Каждому НАТОвскому окну - наш военный дрон!
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:55
    Английский лорд заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией

    Надо всего лишь не лезть к России и её интересам, не считать себя сверхмогучими и вездессущими.