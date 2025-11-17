Английский лорд заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией
Бывший командующий ВМС Великобритании и экс-министр безопасности лорд Алан Уэст в подкасте Lord Speaker’s Corner заявил: Европа подошла к опасной черте, за которой уже может начаться прямое столкновение России и НАТО. По его словам, часть стран альянса живет сейчас в какой-то «серой зоне» – формально мира никто не отменял, но все больше эпизодов напоминают элементы настоящего противостояния.
Он обращает внимание на то, что в Европе растет нервозность из-за инцидентов с беспилотниками и угроз для подводной инфраструктуры – кабелей, коммуникаций, линий связи. При этом в Москве каждый раз отвергают обвинения в причастности к повреждению подводных кабелей или полетам дронов над Европой. Российские власти настаивают: удары по странам НАТО не наносятся, а Владимир Путин называет разговоры о планах атаковать Европу ложью и уверяет, что России невыгоден и не нужен конфликт с альянсом.
Уэст считает, что, если все пойдет дальше по той же траектории, риск эскалации будет только расти. В его логике следующий шаг – прямое столкновение между НАТО и Россией, где в какой-то момент на стол могут быть выложены и ядерные сценарии.
В том же выпуске выступил бывший генсек НАТО Джордж Робертсон. Его посыл другой, но по тональности такой же тревожный. Он считает, что Великобритания сейчас защищена не так, как должна быть, и может получить тяжелый удар, если по ее критически важной инфраструктуре ударят хакеры. Робертсон говорит о необходимости относиться к росту военных расходов как к страховке: неприятной, дорогой, но неизбежной.
На этом фоне страны НАТО договорились поднять военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Но не все, естественно, этого хотят.
Информация