Франция и Германия на пороге провала FCAS: проект истребителя могут закрыть

Франция и Германия подошли к моменту, когда придется признать: их главный европейский оборонный проект FCAS рассыпается, что называется, на глазах. Future Combat Air System задумывался как истребитель шестого поколения – символ того, что Европа может сама создавать серьезное вооружение - без американской поддержки.

Теперь, по данным Financial Times, партнеры обсуждают куда более скромный вариант: оставить только облачную систему управления, которая будет связующим звеном между самолетами, радарами, беспилотниками и наземными частями.



Airbus и Dassault Aviation, которые должны были реализовать FCAS как единая команда, превратились в два упрямых локомотива, тянущих проект в противоположные стороны. Не сошлись ни в том, кто главный, ни в том, как должен выглядеть сам самолет. Архитектура будущего истребителя так и осталась набором чертежей, о которых стороны только и делают, что спорят.

И вот теперь, перед встречей министров обороны, Париж и Берлин пытаются спасти хотя бы что-то одно из всей этой огромной задумки – общую боевую облачную систему.

Ранее Reuters писал, что Германия готова идти дальше и без Франции, если компромисс так и не найдут. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ, не скрывал, что окончательное закрытие проекта – вполне реальный сценарий.
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 11:42
    Тут возможно видна рука американцев . В их интересах , что бы европейцы покупали американскую технику .
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 11:45
      .В их интересах , что бы европейцы покупали американскую технику .


      Ничего личного.Только бизнес.Фото из выставки в Дубае Су-57Э с Изделием 30.
      1. Tooks Звание
        Tooks
        0
        Сегодня, 12:01
        Увы, но это лишь модель. Как обстоят дела на самом деле мы не знаем.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 11:49
      Вот ещё фото Су-75 в беспилотном варианте.
  2. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 11:44
    Пятое не смогли, тут те же проблемы. Райский сад в самом цвету, верной дорогой идёте, товарищи.
  3. A503 Звание
    A503
    +1
    Сегодня, 11:45
    А у этих двух стран, вообще были завершенные совместные проекты? Кто-то может дать такую инфу? Они начнут, и потом разбегаются по разным направлениям. Каждый мнит себя большим мастером, чем другой.... fool
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: A503
      Они начнут, и потом разбегаются по разным направлениям.

      Короче, деньги поделить не могут! wassat
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 11:47
    Данная отрасль требует колоссального научного и промышленного потенциала страны. Такое себе могут позволить КНР и США и то у американцы уже отстают от китайцев. РФ смогла потянуть пятое поколение благодаря советскому наследию. Ничего удивительного
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 11:56
      Если понимать под советским наследием конструкторскую школу,развитую во время Холодной войны,то согласен.Так как сам Су-57 создавался с нуля уже в новой России и там от советского наследия ничего нет.Все пришлось создавать с нуля.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 12:02
    Делать ЛА 6-го поколения, не имея 5-го?))) никогда не считал гейропейцев умными, но - это уже перебор.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:18
      Цитата: ТермиНахТер
      Делать ЛА 6-го поколения, не имея 5-го?))) никогда не считал гейропейцев умными, но - это уже перебор.


      Так это будет по сути истребитель 5 поколения с плюсом за счёт управления ведомыми БПЛА с борта истребителя. Потому что вряд ли там будет двигло, способное разгонять истребитель до 4 Махов или позволять ему выходить в ближний космос.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 12:24
        А откуда возьмется такой движок? У французов нет, и других и подавно. Бритты там что-то химичат вместе с японцами, но опять таки - это 4 +. Итого - откуда они собрались взять даже 5 -ое - непонятно. Про 6-ое и речи нет.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:26
      У нас какой то задел есть,но двигатель 6 поколения появится не ранее середины 2030-ых годов.

      . В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) проинформировали об успешном испытании двигателя шестого поколения для многоцелевого истребителя Су-57.


      https://topcor.ru/36583-v-odk-pokazali-kadry-ispytanij-dvigatelja-shestogo-pokolenija-dlja-su-57.html

      Где то инфографика ОДК была опубликована в сети именно с таким сроком работ по двиглу 6 поколения.Ее искать надо.Покажу немного другую инфографику касаемо задела для двигла истребителя 6 поколения.
  6. вежливый чел Звание
    вежливый чел
    0
    Сегодня, 12:11
    Все что связано с электроникой, можно блокировать. Пусть делают. Наши спецы все взломают.