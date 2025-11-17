Коломойский о сбежавшем Тимуре Миндиче: «Он идиот, а не главарь мафии»

Он идиот, а не главарь мафии. Этот персонаж не способен разработать сложную коррупционную схему с откатами на сто миллионов долларов.Такое мнение высказал сидящий сейчас в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* о сбежавшем за рубеж соратнике главы киевского режима Тимуре Миндиче.Бизнесмен называет фигуранта громкого коррупционного дела «чистым чертом» и характеризует его статус в окружении Зеленского следующим образом:По его мнению, самое большее, что Миндич способен организовать, это «водочку и шашлычок» для просроченного украинского президента и его ближнего круга.Коломойский* также с сарказмом отозвался об интеллектуальном уровне Миндича, заявив, что тот и в школе не учился. По его мнению, такой человек, которому приписывают функции «кошелька Зеленского», не сумел бы построить коррупционную схему такого высокого уровня сложности. Олигарх уверен, что беглому соратнику главы киевского режима просто приписывают «заслуги» других более влиятельных и высокопоставленных людей.Коломойский* и раньше заявлял, что Миндич стал «стрелочником», которому приписали деяния других лиц, занимающих на Украине высокие должности. Опальный бизнесмен считает его невиновным в деле о коррупции и признался, что раньше поддерживал с ним дружеские отношения.Миндич покинул страну всего лишь за несколько часов до начала обысков в его квартире.Игорь Коломойский* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень экстремистов и террористов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»