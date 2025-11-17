Коломойский о сбежавшем Тимуре Миндиче: «Он идиот, а не главарь мафии»
Он идиот, а не главарь мафии. Этот персонаж не способен разработать сложную коррупционную схему с откатами на сто миллионов долларов.
Такое мнение высказал сидящий сейчас в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* о сбежавшем за рубеж соратнике главы киевского режима Тимуре Миндиче.
Бизнесмен называет фигуранта громкого коррупционного дела «чистым чертом» и характеризует его статус в окружении Зеленского следующим образом:
По его мнению, самое большее, что Миндич способен организовать, это «водочку и шашлычок» для просроченного украинского президента и его ближнего круга.
Коломойский* также с сарказмом отозвался об интеллектуальном уровне Миндича, заявив, что тот и в школе не учился. По его мнению, такой человек, которому приписывают функции «кошелька Зеленского», не сумел бы построить коррупционную схему такого высокого уровня сложности. Олигарх уверен, что беглому соратнику главы киевского режима просто приписывают «заслуги» других более влиятельных и высокопоставленных людей.
Коломойский* и раньше заявлял, что Миндич стал «стрелочником», которому приписали деяния других лиц, занимающих на Украине высокие должности. Опальный бизнесмен считает его невиновным в деле о коррупции и признался, что раньше поддерживал с ним дружеские отношения.
Миндич покинул страну всего лишь за несколько часов до начала обысков в его квартире.
Игорь Коломойский* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень экстремистов и террористов.
