Коломойский о сбежавшем Тимуре Миндиче: «Он идиот, а не главарь мафии»

Он идиот, а не главарь мафии. Этот персонаж не способен разработать сложную коррупционную схему с откатами на сто миллионов долларов.

Такое мнение высказал сидящий сейчас в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* о сбежавшем за рубеж соратнике главы киевского режима Тимуре Миндиче.

Бизнесмен называет фигуранта громкого коррупционного дела «чистым чертом» и характеризует его статус в окружении Зеленского следующим образом:

Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!

По его мнению, самое большее, что Миндич способен организовать, это «водочку и шашлычок» для просроченного украинского президента и его ближнего круга.

Коломойский* также с сарказмом отозвался об интеллектуальном уровне Миндича, заявив, что тот и в школе не учился. По его мнению, такой человек, которому приписывают функции «кошелька Зеленского», не сумел бы построить коррупционную схему такого высокого уровня сложности. Олигарх уверен, что беглому соратнику главы киевского режима просто приписывают «заслуги» других более влиятельных и высокопоставленных людей.

Коломойский* и раньше заявлял, что Миндич стал «стрелочником», которому приписали деяния других лиц, занимающих на Украине высокие должности. Опальный бизнесмен считает его невиновным в деле о коррупции и признался, что раньше поддерживал с ним дружеские отношения.

Миндич покинул страну всего лишь за несколько часов до начала обысков в его квартире.


Игорь Коломойский* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень экстремистов и террористов.
  1. bober1982 Звание
    bober1982
    +2
    Сегодня, 11:40
    Всё-таки у Коломойского*(террорист и экстремист) светлая еврейская голова,хоть и с экстремистским сдвигом.
    Почти,как .........Бендер - это голова
    А,вот Миндич - жалкая ничтожная личность.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 11:52
      чем больше будет светлых еврейских голов вна Украине, тем больше будет воровства и тем меньше будет оружия стреляющего в нашу сторону. Кстати на счет ума и хитрости, Миндич сидит в Израиле с деньгами, а Коломойский на киче и без денег.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 11:40
    Судя по всему, грохнут этого Миндича. Как говориться - Концы в воду…
  3. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 11:40
    Да но тогда и сам Кодомойский с своими ресурсами не очень оптимизированно в своем положении на разных уровнях развития событий. Сейчас конечно можно говорить и о преимуществах некоторой образной изоляции. Однако Коломойский слишком поляризован, чтобы не иметь опонентов которые не желали бы его фиаско. Как говорят мудрецы, что не самое главное как ты входишь в дело, а главное как ты из него выходишь.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 11:42
    Коломойский о сбежавшем Тимуре Миндиче:

    Рыбак рыбака видит издалека.
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 11:47
    А сам то Коломойский умный? Вознес Зеленского на вершину, а тот его в узилище упрятал laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Антоний
      А сам то Коломойский умный? Вознес Зеленского на вершину, а тот его в узилище упрятал

      Обычные игры местечковых иудеев - "посади ближнего, не то ближний посадит тебя".
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 11:50
    Может он и прав. Только вот.... Когда твои подельники власть, в сложных сценариях нужды нет. Я лично сталкивался с множеством людей со, скажем так, средними умственными способностями, которые ворочали колоссальными суммами. Если тебя никто не ищет, и тебе ничем не угрожает, много ума для распределения денег не нужно.
    Какие "схемы" вообще? Участники предоставляют счета своих фирм, участвующих в тендерах, и делают на тендера бумаги. И все. Сверху велят обьявить эти фирмы победителями. Остается только выставить им счета например за якобы выполненные работы, и все. Участники оплачивают эти "работы", то есть долю организатора и власти.
    Болтовня о сверхсложных "схемах" призвана прикрывать тот факт, что захватив власть, не надо уже умишко шибко напрягать. Пока не спихнули, париться не о чем)
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 11:58
    Коломойский о сбежавшем Тимуре Миндиче: «Он идиот, а не главарь мафии»


    Вот только сидишь на кичи ты , Беня, а не Миндич. И кто из вас бОльший идиот? lol
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 12:00
    Ну, Коломойский знает Миндича много лет, тот даже пытался "клеить" его дочь. Так что, его характеристике можно верить.
  9. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 12:08
    Коломойский — сам идиот! Коломойский финансировал «избирательную кампанию» Зеленского. Два года назад его арестовали за коррупцию. Похоже, Коломойский поставил не на ту лошадь. Дело в том, что Зеленский пришёл к власти благодаря коррупции!

    Миндич и компания — просто отпущения! «Независимое» НАБУ (основанное и контролируемое США, основанное военачальником Байденом) теперь держит Зеленского за яйца!
    Почему НАБУ делает это сейчас и почему, вероятно, станет ясно только в ближайшие недели и месяцы! Вероятно, есть какая-то скрытая причина.
    Дело в том, что этот случай коррупции лишь мельком засветился на Западе и его пропаганде. И никаких перемен в его отношении не последует, особенно со стороны европейских поджигателей войны!
    С этой точки зрения ЕС и Украина — идеальная пара! Обе коррумпированы!
  10. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    0
    Сегодня, 12:09
    Как не культурно завидовать успеху товарища по профессии, его именем благодарные сограждане мечтают украсить могилку на кладбище, но он более успешен, он сбежал, а вот ты, Кломойский, даже этого не сумел сделать!
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:09
    ❝ Он идиот, а не главарь мафии ❞ —

    — Одно другое не исключает ...
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:10
    Игорь Коломойский* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень экстремистов и террористов.
    А вот в тюрьму ( точнее в СИЗО ), его посадил иудей-наркоман.
  13. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 12:20
    С учётом того, что Коломойский сидит в СИЗО, а Миндич в Израиле, то ещё большой вопрос, кто из них больший идиот.
    И вообще, какие-то Тимуры не такие пошли в наше время. Раньше был Тимур и его команда, а сейчас если не Тимур Иванов, так Тимур Миндич.