ВС РФ освободили село Гай в Днепропетровской области

Российское наступление в Днепропетровской и Запорожской областях продолжает приносить результаты буквально ежедневно. Причём результат этот не только в продвижении как таковом, но и в освобождении населённых пунктов от войск киевского режима.

Сегодня российские войска освободили очередное днепропетровское село – Гай. Оно располагается примерно в 6 км к юго-востоку от пгт Покровское, которое до 2020 года было районным центром.




Взятие под контроль села Гай не только приближает ВС РФ к Покровскому, но и позволяет расширить северный фланг охвата Гуляйполя. А это уже Запорожская область. Ранее, с освобождением Даниловки, наши бойцы разорвали главную транспортную связь противника между Гуляйполем и Покровским, что привело киевский режим к необходимости срочно эвакуировать из запорожского города остававшихся там на тот момент чиновников.

С выходом армии России к Отрадному появится возможность частичного огневого контроля и над такой важной для ВСУ автодорогой, как Покровское-Вольнянск-Запорожье. Это участок дороги Н15 Запорожье-Донецк, которая проходит через так называемый днепропетровский южный балкон.


Противник считает, что один из замыслов российского командования и состоит во взятии всей этой автодороги под контроль, включая тот самый её участок, который проходит через Днепропетровщину.
    Отлично! Отрадному - приготовиться - могут заранее свои бандеровские тряпки и вывески поснимать и сжечь. Андреевке - подождать малеха.