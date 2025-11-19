Почему Госдума отклонила законопроект о прекращении гражданства РФ за нарушение присяги?
13 ноября Госдума рассмотрела законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве», согласно которому нарушение присяги гражданина РФ включается в число оснований для прекращения российского гражданства «у лиц, перешедших из иностранного гражданства», иначе говоря, у «новых россиян», за исключением, разумеется, жителей новых территорий России (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей).
Инициаторами законопроекта выступили депутаты Михаил Матвеев, Сергей Обухов и Михаил Делягин. Они предложили дополнить текст присяги следующую фразу: «И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации».
Выступая перед коллегами-депутатами, Михаил Матвеев заявил:
Тем не менее комиссия Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками не посчитала целесообразным менять текст присяги. По их мнению, произнесение присяги является процедурным шагом для получения гражданства и подразумевает согласие с соответствующими обязательствами. А депутат от фракции «Единая Россия» А. Кавинов, в частности, отметил, что предлагаемые законопроектом изменения являются излишними, и заявил, что «Единая Россия» не будет голосовать.
В Совете Федерации, в свою очередь, указали, что термин «суровая кара закона» не имеет места в российском законодательстве и нарушает принципы правовой определенности. В итоге законопроект Госдумой был отклонен.
Собственно, суть предложенного депутатами законопроекта была проста: на данный момент присяга — это не более чем бюрократическая формальность, а Матвеев, Обухов и Делягин предлагали сделать её важным актом, за нарушение которого теоретически можно лишать гражданства.
После итогов голосования Михаил Матвеев написал в своём Telegram-канале:
Возмущения Матвеева и других граждан, которые стали задаваться вопросами о том, а зачем тогда вообще нужна присяга, вполне обоснованны.
Собственно, ещё в 2023 году в материале «Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?» автор отмечал, что «новые граждане» из Средней Азии в подавляющем большинстве не считают Россию своей родиной, а рассматривают её исключительно как ресурс. Она им нужна чтобы устроиться на работу и заработать денег, чтобы их семьи получали соцпособия и маткапитал и т.д.
Гражданство РФ или второе гражданство для таких «новых россиян» — это просто бюрократическая формальность, необходимость для того, чтобы получать от государства различные материальные блага. Оно имеет гораздо меньшую ценность, чем гражданство той страны, из которой они приехали. Они не ощущают и не хотят ощущать себя русскими. Получение двойного гражданства даёт «новым гражданам» из Средней Азии право оставаться приверженцем своей исторической родины и с презрением относиться к России.
Как относятся такие люди к присяге, полагаю, очевидно.
Тем не менее, справедливости ради, следует отметить, что авторы инициативы о внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве», стремясь к тому, чтобы присяга «производила значимое воздействие на мировоззрение ее приносящего» путем изменения её текста, не предлагали внести конкретные изменения в законодательство, касающихся конкретных последствий за нарушение присяги. Изменения слов — это, конечно, здравая мысль, но если последствия за нарушение присяги не изменятся, то толку от этого немного.
Кроме того, автору представляется, что основная проблема — это всё же наличие у «новых россиян» двойного гражданства.
