Почему Госдума отклонила законопроект о прекращении гражданства РФ за нарушение присяги?

Присяга — это клятва. И если ты эту клятву нарушаешь перед Россией, а ты клянешься перед ее народом, значит, это должно приводить к ответственности. Нарушение присяги человеком, который пришел к нам из иностранного гражданства и принял российское, должно приводить к однозначным последствиям. Иначе у нас получается, что мигранты, которые к нам миллионами приезжают за российскими паспортами, произносят священные слова присяги, но они не вкладывают в них никакого смысла абсолютно. Поэтому мы полагаем и настаиваем на том, что отсутствие ответственности за нарушение присяги является недопустимым.

У людей в голове не укладывается, а для чего тогда нужна присяга, если за её нарушение нет никакой ответственности!? Простая бумажка? «Процедурный момент», как сказал при обсуждении законопроекта единоросс Кавинов? Многие мигранты и так с трудом понимают смысл произносимого на ломаном русском языке текста присяги, а теперь и вовсе не будут придавать ему никакого значения. Закон об ответственности за её нарушение отклонен! Какой сигнал посылает Правительство РФ, давшее отрицательный отзыв на законопроект, и Госдума мигрантам, едущим в Россию за гражданством?