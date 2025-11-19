Почему Госдума отклонила законопроект о прекращении гражданства РФ за нарушение присяги?

Почему Госдума отклонила законопроект о прекращении гражданства РФ за нарушение присяги?

13 ноября Госдума рассмотрела законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве», согласно которому нарушение присяги гражданина РФ включается в число оснований для прекращения российского гражданства «у лиц, перешедших из иностранного гражданства», иначе говоря, у «новых россиян», за исключением, разумеется, жителей новых территорий России (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей).

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Михаил Матвеев, Сергей Обухов и Михаил Делягин. Они предложили дополнить текст присяги следующую фразу: «И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации».



Выступая перед коллегами-депутатами, Михаил Матвеев заявил:

Присяга — это клятва. И если ты эту клятву нарушаешь перед Россией, а ты клянешься перед ее народом, значит, это должно приводить к ответственности. Нарушение присяги человеком, который пришел к нам из иностранного гражданства и принял российское, должно приводить к однозначным последствиям. Иначе у нас получается, что мигранты, которые к нам миллионами приезжают за российскими паспортами, произносят священные слова присяги, но они не вкладывают в них никакого смысла абсолютно. Поэтому мы полагаем и настаиваем на том, что отсутствие ответственности за нарушение присяги является недопустимым.

Тем не менее комиссия Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками не посчитала целесообразным менять текст присяги. По их мнению, произнесение присяги является процедурным шагом для получения гражданства и подразумевает согласие с соответствующими обязательствами. А депутат от фракции «Единая Россия» А. Кавинов, в частности, отметил, что предлагаемые законопроектом изменения являются излишними, и заявил, что «Единая Россия» не будет голосовать.

В Совете Федерации, в свою очередь, указали, что термин «суровая кара закона» не имеет места в российском законодательстве и нарушает принципы правовой определенности. В итоге законопроект Госдумой был отклонен.

Собственно, суть предложенного депутатами законопроекта была проста: на данный момент присяга — это не более чем бюрократическая формальность, а Матвеев, Обухов и Делягин предлагали сделать её важным актом, за нарушение которого теоретически можно лишать гражданства.

После итогов голосования Михаил Матвеев написал в своём Telegram-канале:

У людей в голове не укладывается, а для чего тогда нужна присяга, если за её нарушение нет никакой ответственности!? Простая бумажка? «Процедурный момент», как сказал при обсуждении законопроекта единоросс Кавинов? Многие мигранты и так с трудом понимают смысл произносимого на ломаном русском языке текста присяги, а теперь и вовсе не будут придавать ему никакого значения. Закон об ответственности за её нарушение отклонен! Какой сигнал посылает Правительство РФ, давшее отрицательный отзыв на законопроект, и Госдума мигрантам, едущим в Россию за гражданством?

Возмущения Матвеева и других граждан, которые стали задаваться вопросами о том, а зачем тогда вообще нужна присяга, вполне обоснованны.

Собственно, ещё в 2023 году в материале «Новые граждане» России с двойным гражданством – какова их гражданская идентичность?» автор отмечал, что «новые граждане» из Средней Азии в подавляющем большинстве не считают Россию своей родиной, а рассматривают её исключительно как ресурс. Она им нужна чтобы устроиться на работу и заработать денег, чтобы их семьи получали соцпособия и маткапитал и т.д.

Гражданство РФ или второе гражданство для таких «новых россиян» — это просто бюрократическая формальность, необходимость для того, чтобы получать от государства различные материальные блага. Оно имеет гораздо меньшую ценность, чем гражданство той страны, из которой они приехали. Они не ощущают и не хотят ощущать себя русскими. Получение двойного гражданства даёт «новым гражданам» из Средней Азии право оставаться приверженцем своей исторической родины и с презрением относиться к России.

Как относятся такие люди к присяге, полагаю, очевидно.

Тем не менее, справедливости ради, следует отметить, что авторы инициативы о внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве», стремясь к тому, чтобы присяга «производила значимое воздействие на мировоззрение ее приносящего» путем изменения её текста, не предлагали внести конкретные изменения в законодательство, касающихся конкретных последствий за нарушение присяги. Изменения слов — это, конечно, здравая мысль, но если последствия за нарушение присяги не изменятся, то толку от этого немного.

Кроме того, автору представляется, что основная проблема — это всё же наличие у «новых россиян» двойного гражданства.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 04:07
    Всё в нашей жизни регулируется нормами Права и Морали. Если нормы морали это определённые не прописанные нормы поведения, обусловленные воспитанием, традициями, культурными особенностями, национальностью, социальным статусом, поведенческими шаблонами - различными для разных слоёв общества, то нормы Права, обязательны для любого ГРАЖДАНИНА.
    Нормы морали зачастую у нас разные, но нормы права обязаны соблюдать все.
    Вообще любые приобретённые права предполагают за собой и приобретённую ответственность за их нарушения. Предоставление гражданства предполагает приобретение государством ответственности за определённого индивида и приобретение индивидом ответственности перед государством, т.е это определённый договор между государством и личностью. Из этого следует, что невыполнение одной из сторон требований этого договора ведёт к его к расторжению и снятием с себя любых обязательств по нему.
    Касаемо данного случая, если вновь приобретённый гражданин желает пользоваться правами предоставляемыми государством, то соотвественно и государство должно жёстко отслеживать исполнение своих обязанностей гражданами.
    Как гласит народная мудрость, в чужой монастырь со своим уставом не суйся… если новые граждане считаю своей Родиной те страны из которых они приехали, то скатертью дорога в обратный путь, пусть им их историческая родина предоставляет им как права так и обязанности. Мне сложно судить конкретно о данной правовой инициативе, но Формально государство имеет право не только предоставлять но и отнимать гражданство. Живёшь по Закону - добро пожаловать, нет - валите отсюда, живите по своим правилам у себя.
  2. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 04:32
    Проблема в том что сами депутаты не смогут пройти и соблюсти данную присягу. На счет двойного гражданства с автором согласен, и всецело поддерживаю в данном вопросе.
  3. Dometer Звание
    Dometer
    +1
    Сегодня, 04:42
    В принципе иладно. Филологическая мафия опустошила русский язык. Слова либо не значат ничего, либо что угодно.
    В перестройку, помнится (с подачи либеройдов) грезили о "гражданском обществе", но постарались не заметить, что civil society - подразумевает "разоружённое общество", однако слово "гражданин" ("защитник") подразумевает, скорее обратное. История доказывает, что жизнеспособное государство требует двух "уровней" гражданства: "просто гражданин" - то есть "подданый", и Гражданин - основа и защитник государства. В советское время [социальную] роль Гражданина играли Партийцы. А теперь всех совместили в аморфное состояние.
  4. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 04:51
    Кто внёс законопроект? Депутаты от КПРФ и Справедливой России... Кто его блокировал? Депутаты от ЕР, и по некоторым данным ЛДПР.
    Кто у нас обычно поливает грязью СССР за коренизацию и дружбу народов? Точно не КПРФ...
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 05:44
      Цитата: Владимир_2У
      Кто внёс законопроект? Депутаты от КПРФ и Справедливой России... Кто его блокировал? Депутаты от ЕР
      Вот и весь ответ. Коротко и понятно wink wink
  5. Степняк Звание
    Степняк
    -2
    Сегодня, 05:23
    Ну... Тут надо подумать. Дело в том, что гражданство - это ответственность взаимная. Как гражданина перед государством, так и наоборот. Тем более, что в госорганах полно долдоев, способных на любой фортель. Условный какой-нибудь узбек, попавшийся (или подставленный) на наркоте, например, может запросто оказаться участником СВО. Что его ждёт в Узбекистане?
    Дали человеку гражданство - значит признали его своим. А отрекаться от своих как-то не комильфо. Другое дело, что давать это гражданство надо не всем. Ну, а если всё же вышел прокол, то для этого существует уголовное преследование. Как-то так...
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    -1
    Сегодня, 05:36
    Цель мигранта-заработать как можно больше денег. Чтобы потом вернувшись на родину,открыть свой бизнес.И ему неважно на каком поприще он заработает деньги.Те,кто к нам относится с симпатией,гоним у себя на родине.Присяга для мигранта-это контракт на деловую жизнь.Мы еще до конца не осознали опасность безграничной миграции в нашей стране.
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 05:56
      Цитата: Николай Малюгин
      Цель мигранта-заработать как можно больше денег. Чтобы потом вернувшись на родину,открыть свой бизнес.

      Нет, цель осесть на шею народа, русского и других народов России, и паразитировать. Тех кто хочет вернуться заработав - меньшинство.

      Цитата: Николай Малюгин
      Мы еще до конца не осознали опасность безграничной миграции в нашей стране.
      Кто это - мы? Мне вот, даже в солнечной Бурятии, ясно, что массовая, хоть контролируемая, хоть какая, миграция чуждых России и русским элементов никому кроме врагов России - нафиг не нужна.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:39
      Кто это "Мы"?За всех нас,не надо.Простые люди осознали.Даже наверху осознают,но яиц нет -признаться в ошибках и отменить ряд договоров и законов.А норма по лишению гражданства должна быть для всех,не хотящих жить по закону,морали и образу жизни в России
  7. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 06:26
    Чисто декоративная организация... Для многих синекура, для других пафосный отстойник. Когда в государстве вертикаль власти управляется в ручном режиме по другому быть не может.
  8. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 06:36
    Во первых , не надо гражданство России раздавать налево-направо , легко и неответственно , получение гражданства России должно очень результатом преодоления таких критерий как хорошее знание государственного русского языка, знание Истории России , знание основных статьей Конституции России. Всё это должно быть на экзаменационном уровне ходатайствующим , а также должны быть предоставлены документы об финансовой прозрачности и легальности доходов . Это не какой то особо тернистый путь , такой путь преодолевают в подавляющем большинстве стран , и то там мигранты прут миллионами толп и получают гражданство . Если в России эта процедура будет шуточной, декоративной , легко преодолимой , безответственной то в Россию наплыв мигрантов будет подобен нашествию саранчи. Кстати , размножаются они тоже очень быстро и плодовито...