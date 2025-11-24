Су-35: казнь египетская
Ну вот скажите, что нам делать с этими неудачниками из Египта? Вообще удивительно, как потомки фараонов, построившие одну из первых империй, могли деградировать до такого уровня. Впрочем, реальных потомков фараонов, коптов, сегодня в Египте не более 8%. Остальные – представители арабов.
В чем разница, пусть разбираются специалисты, у нас на повестке дня несколько иное, а именно — почему военно-торговые отношения зачастую с тем миром складываются так своеобразно. И почему в битве за звание главных неадекватов мира в плане военных закупок бьются именно Индия и Египет.
Я бы вот охарактеризовал как «верх цинизма» то, что творят египтяне.
Мы все помним, обсуждали, как летом египетские военные устроили обструкцию нашему Су-35. В июле якобы произошел «исторический» бой Су-35 и «Рафаля» на суперкомпьютере смоделированный. Тут вообще единственный вопрос – откуда у Египта суперкомпьютер? Ах, французский… Ладно, бывает.
По итогам ковыряния в этом суперкомпьютере, где был намалеван «учебный бой» между «Рафалем» и Су-35, наш истребитель вроде как проиграл. И это дало возможность официальному Каиру заявить об отказе от приобретения российских истребителей. Бой, правда, никому не показали, равно как и каких-либо аналитических выкладок, но это так, к слову.
Надо сказать, поставка Су-35 в Египет была оформлена так называемыми «твердыми контрактными обязательствами». А значит, для разрыва таких обязательств требуются либо очень веские причины, либо…
Кто скажет, что Су-35 в такой раскраске были бы хуже?
По мнению египетских военных, Су-35 имеет ряд «серьезных технических недостатков, препятствующих реализации контракта», а именно: устаревшую РЛС с ПФАР Н035 «Ирбис», критическую зависимость от внешнего наведения, чрезмерный расход топлива и высокий уровень тепловой и радиолокационной заметности.
Охо-хо, ну надо всё-таки верблюда от истребителя отличать…
Я, конечно, не такой эксперт, как погонщики верблюдов из Египта, но, специально взяв данные с сайтов Flightglobal.com и flightradar24.com, сделал определенные выводы. Почему британские? Все просто. Они категорически ненавидят нас, но в плане самолетов стараются быть объективными. И более того, ЛТХ и ТТХ там действительно приводят без искажений.
Устаревшая РЛС Н035 «Ирбис»
Самая мощная из РЛС, выпущенных в этом мире, с самым большим радиусом действия. Интересно, что наш Н035, который стоит в Су-35, моложе французского RBE2, который в «Рафале», лет на 20. Французский радар начали варганить в 1986 году и выпускать в 1997. «Ирбис» ну совсем немного моложе – 2012 год.
«Критическая зависимость от внешнего наведения». То есть самолет с самым дальнобойным в мире радаром нуждается в наведении от самолета ДРЛОиУ. Даже не хочется это комментировать просто потому, что это абсурд.
«Чрезмерный расход топлива»
Ну здесь достаточно просто посмотреть на данные о радиусе действия самолетов.
Вообще у любого современного самолета компании «Сухой» баки — это слабое место
Су-35. На запасе топлива во внутренних баках истребитель способен пролететь 3 600 км. То есть радиус составляет 1 800 км. С двумя подвесными топливными баками по 2 000 литров Су-35 может пролететь 4 500 км. То есть радиус составляет 2 250 км. На высоте 200 метров с дозвуковой скоростью – 1 580 км. Радиус – 790 км.
Очень современный и экономичный весь такой «Рафаль» нереально найти на фото без двух или даже трех бочек под брюхом. Ну иначе он никуда не улетит, бедолага
«Рафаль». Радиус полета 1 800 км. С ТРЕМЯ подвесными топливными баками на 5 700 литров. Естественно, три бандуры цепляются за счет вооружения, поскольку весит всё это не сто грамм. Боевой радиус – 1 390 км с одним ПТБ на 2 000 литров. И у кого теперь расход большой? Или радиус маленький?
Уж если какой-то из самолетов и умеет летать далеко, то это точно не французский. Утверждать, что у Су-35 повышенная прожорливость, можно, но сравнивать его надо не с «Рафалем». С первым египетским автомобилем «Рамзес» вполне сойдет.
Что касается заметности — самолеты из одного поколения. И что там навысчитывали египетские верблюдоводы, сказать очень сложно, поскольку если бы критику развели те, кто умеет строить самолеты, США, Германия, Франция, Великобритания, мы бы обсудили, но Египет…
А если говорить о маневренных характеристиках… О вооружении… Ну действительно, всё не в пользу «Рафаля». Да, в комментариях меня очень часто упрекают в том, что «все самолеты прекрасны». Не все. Вот «Рафаль»… Нет, этот самолет в любимчиках не окажется никогда. По многим причинам, главная из которых — полный небаланс.
Вот тот приснопамятный бой с пакистано-китайскими МиГ-21 и российскими ЗРК С-300, когда четыре «Рафаля» суммарной стоимостью около миллиарда долларов унесли с собой несколько индийских пилотов (их потом посмертно награждали) и веру в возможности индийских ВВС.
И после этого, когда JF-17, которые очень даже МиГ-21 в новой одежде, устроили такое «Рафалям», говорить о том, что Су-35 хуже, ну даже не знаю, какие тут эпитеты можно подобрать, чтобы цензура пропустила. Тут русский великий и могучий расписывается в собственном бессилии.
Однако, если почитать не раз уже цитируемое нами алжирское издание «MENA Defense» (это что-то типа их «Военного обозрения», да), настоящей причиной столь хамского поведения официального Каира является ничуть не ущербность Су-35, а мягкий хребет Египта, на который неслабо так давят Вашингтон и Иерусалим. Если хотите, межконтинентальный геополитический шантаж во всей своей красе.
США не понравился контракт Египта и ПАО «ОАК». Почему — ну тут понятно. И Штаты пригрозили остановкой военной помощи по Кемп-Дэвидскому соглашению, а это, между прочим, 1,3 миллиарда долларов в год. Ну а Израилю, понятное дело, никак не может понравиться усиление ВВС Египта. Это сегодня у них мир и дружба, а завтра запросто с Су-35 может полететь в сторону израильских F-35I, и полететь крепко. Кому нужен такой риск?
Ну и в результате такого давления Каир расплющился и начал искать поводы для того, чтобы «соскочить с контракта». «Потешный» воздушный бой и надуманные технические проблемы стали отличным поводом для сокрытия капитуляции перед силовым давлением США и Израиля.
Вот только фаттех в Египте готовят куда лучше, чем договоры о капитуляции. Но, получив такое политическое и дипломатическое унижение, египтяне зачем-то решили отыграться на ни в чем не повинном самолете и устроили этим летом форменную травлю Су-35.
Самое замечательное в этой откровенно грязной истории, что никаких официальных аналитических выкладок, результатов исследований, экспертных заключений египетская сторона не потрудилась представить или опубликовать где-то в уважаемых профильных изданиях. Был просто устроен мутный вал информации от «источников, имеющих отношение» и, естественно, анонимных.
Но на Западе очень охотно подхватили. Пока их F-35 соревнуются на тему «кто быстрее выйдет из строя», пока F/А-18 один за другим превращаются массово в металлолом, а F-22 догнивают на базах, надо хоть что-то противопоставить самолету, который мало того, что воюет, так еще настолько эффективно, что многих оторопь берет. Возможно, и тех, кто перед этим поливал грязью этот безусловно выдающийся самолет.
А чем еще можно объяснить то, что после летнего грязесметания, направленного на спасение репутации «Рафаля», египетское военное ведомство предложило России в лице ПАО «ОАК» участвовать в конкурсе на покупку 40 истребителей Су-35?
Естественно, в числе других участников будут американский истребитель F-15EX, китайский J-10E и французский «Рафаль». Причем у французов будет определенное преимущество. «Рафали» уже приобретены…
Честно говоря, учитывая, какой лютый бардак представляют собой ВВС Египта, только Су-35 там и не хватало для того, чтобы всё окончательно стало сложно. Судите сами:
- «Рафаль» - 1 модификация;
- «Мираж 2000» - 2 модификации;
- «Мираж 5» - 4 модификации;
- F-16 – 4 модификации;
- F-16 TUSAŞ – турецкая лицензионная копия – 2 модификации;
- МиГ-21 – 4 модификации;
- МиГ-29 – 1 модификация;
- Chengdu F-7 – 1 модификация.
И в этот наборчик еще и самолеты компании «Сухой»… Хотя тогда можно было бы избавиться от ветеранов.
Однако насколько это вообще возможно, сказать трудно. Вообще то, что устроили египтяне, не ново под солнцем. Так принято поступать и в арабском мире, и в африканском, а уж как заворачивают наши клиенты из Индии, какие танцы выплясывают, весь мир от экранов не отлипает неделями.
Причем, надо отметить, что помои льются на технику, которая им в целом нравится. И тут сложно сказать, что является первопричиной, то ли это элемент традиционного восточного (и южного заодно) базара, позволяющий выпросить скидку или какие-то преференции, то ли так работают местные лоббисты, проталкивающие интересы других поставщиков. Возможно, да, элемент торга.
Но в целом это всё смотрится не очень цивилизованно.
И вот появляются алжирцы, которые, мягко говоря, макнули египтян.
Алжир — это крупнейший африканский покупатель сперва советского, а затем российского вооружения. Способный не хуже Индии вытянуть все жилы из продавца, но… с деньгами и покупающий.
Еще в начале прошлого десятилетия алжирские военные испытывали «Рафаль» в противостоянии с Су-30МКА (вариант Су-30МКИ персонально для Алжира), и выводы были совершенно однозначные – превосходство российского самолета неоспоримо. Наверное, потому в составе ВВС Алжира «Рафаль» так и не нашел себе местечка. Хотя в бывшей французской-то колонии… Шансы были.
Итого: более старый Су-30МКА от души навешал «Рафалю». Алжирские военные по результатам учений довольно грубо посоветовали через всё тот же «MENA Defense» египтянам перестать так бессовестно пресмыкаться (на самом деле сказано было не так, но тут уже вопросы цензуры) перед французами, чтобы те наконец согласились продать Египту ракеты «Метеор».
Алжиру хорошо, у него есть Р-37, можно и не такое сказануть.
Кстати, именно Алжир купил 12 из 24 египетских Су-35 сразу после того, как истребители прошли модернизацию на основе богатого опыта боевого применения. Лучший способ продемонстрировать свою независимость и дальновидность. Независимость — это когда покупаешь то, что считаешь нужным, а дальновидность — это когда берешь надолго, рассчитывая на эффективную эксплуатацию.
Вот он, первый. Уже в раскраске ВВС Алжира, на базе Ум-Буаги
Алжир почти со всеми соседями в хороших отношениях, за исключением Марокко. До прямых разборок еще дело не дошло, но в нашем мире ни в чем нельзя быть уверенным до конца, не так ли?
Марокканцы давно перешли на американо-французскую технику, и вот сказать, что их F-16С/D будут хорошо себя чувствовать перед Су-30МКА и Су-35Э, я бы не взялся. F-16С/D в целом хороший самолет, уверенный, но играет несколько в другой весовой категории. И если с 30-м он еще туда-сюда может потягаться, то вот Су-35 имеет слишком большое преимущество.
Вообще с этой покупкой Алжир становится военно-воздушным гегемоном в регионе. Если у Марокко есть более или менее вменяемые ВВС, то вот Ливия, Мавритания, Мали и Нигер ВВС фактически не имеют. И в этом отношении Алжир начинает становиться похожим на Израиль, который в своем регионе тоже может кому угодно устроить неприятности с неба. Устраивает, правда, только тем, кто ответить не может, но в принципе…
В итоге алжирских военных можно поздравить, у них получаются весьма мощные и сбалансированные ВВС.
А вот что там будет с Египтом — вопрос. Чего они еще добавят в свой бардак, именуемый ВВС, то ли американский F-15EX «Eagle II», то ли еще купят «Рафалей». Честно говоря, есть большие сомнения в том, что у Chengdu J-10E есть шансы на победу, раз что покупать Каиру решают в Вашингтоне и Иерусалиме (конечно, F-15 последней версии — это очень даже круто), тут вопрос — как реагировать нашим?
Нам, конечно же, интересна реакция представителей «Рособоронэкспорта» в целом и ОАК в частности. Им, в конце концов, решать, принимать такое сомнительное предложение или нет. Думаю, основное большинство российского народонаселения предпочло бы отправить египтян как минимум пасти верблюдов, а как максимум…
Ну как максимум у нас уже школьники знают этот нелегкий маршрут.
Конечно, доллары и престиж на мировом рынке вооружений – это неплохо, но Су-35 нужны ВКС сегодня. Пока еще есть куда их отправлять, но с того момента, как на Украине все начнет затухать, на эти самолеты однозначно будет спрос. Он уже есть, просто наш мировой «хехемон» в лице США будет вставлять палки в шасси, дабы не дать окрылить ВВС другим странам.
Вот дело только в политике, но там господин Трамп отчебучивает такое, от чего скоро весь мир начнет креститься левой ногой. И одновременно мир понемногу начнет переставать бояться Штатов и их выкрутасов. А значит – поле для работы будет.
Оно звучит как тост (или как план): выбирать клиентов на завтра нужно уже сегодня. И пусть они будут как Алжир, а не как Египет.
Информация