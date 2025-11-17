Орбан: у Венгрии нет амбиций на Закарпатье, даже если предложит Россия

3 793 25
Орбан: у Венгрии нет амбиций на Закарпатье, даже если предложит Россия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо сказал: Будапешт не собирается претендовать на Закарпатье – даже если бы Россия вдруг сама предложила «забрать регион». Эта фраза в интервью с генеральным директором немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером.

Заявление Орбана прозвучало на фоне скандала вокруг возможной разведдеятельности Венгрии на Украине. Зеленский раньше говорил, что венгерские спецслужбы через свою агентуру собирали информацию о том, как жители Закарпатья отреагируют на ввод венгерских миротворцев. Киев пошел дальше и обвинил Будапешт еще и в интересе к расположению украинских систем ПВО и воинских частей.



В Венгрии, как и раньше, все подобные обвинения отвергают. В Будапеште говорят, что это необоснованные претензии, и настаивают: никаких скрытых планов по Закарпатью нет. На этом фоне новая реплика Орбана выглядит попыткой публично отгородиться от любых разговоров о территориальных аппетитах.

Почему именно Закарпатье вызывает столько эмоций? Потому что там исторически живет венгерская община, и любой намек на «защиту соотечественников» в таком регионе воспринимается очень чувствительно. Тут нет простых ответов: с одной стороны, у Будапешта есть тема венгров за рубежом, с другой – любая фраза про границы в нынешних условиях выглядит как минимум тревожно.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    +2
    Сегодня, 13:16
    Человек хорошо представляет угрозу импорта бандеровщины в Венгрию.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 13:32
      – даже если бы Россия вдруг сама предложила «забрать регион».
      Во время ВОВ венгерский Гонвед поставлял бандеровцам оружие в обмен на продовольствие.
      Немцы оставались при этом "чистыми", а оуновцы подымали свой "международный престиж".
      Орбан схитрил- страна не приняла бы предложение России. А так слишком много потрачено средств, что бы не пойти навстречу пожеланию местных венгров.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        -1
        Сегодня, 14:23
        Цитата: knn54
        Орбан схитрил- страна не приняла бы предложение России.

        В принципе вы правы. Дать гласный положительный комментарий в пользу решения территориального вопроса в пользу Румынии в рамках заданного вопроса, это по сути то же самое, что дать публичное согласие на раздел украины по сговору с Россией, что для любого европейского политика в текущем моменте равно самострелу.
        Однако его отказ от притязаний на эту территорию не затрагивает такую тему, как поступит Венгрия в случае начала этнического конфликта между венграми и украинцами на этой территории. Учитывая то, что этнические венгры проживающие на этой территории давно обзавелись венгерскими паспортами, в случае этнической зарубы Будапешт обязан принять меры к их защите т.е. ввести свои войска. Что то подсказывает то, что если украина начнёт разваливаться, у всех приграничных стран, под тем или иным предлогом, проснётся и "территориальный аппетит".
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:38
      Там, кстати, бандеровщины не было. По крайней мере раньше, люди были вменяемые. Не знаю как сейчас.
      1. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +1
        Сегодня, 14:56
        Цитата: ТермиНахТер
        Там, кстати, бандеровщины не было. По крайней мере раньше, люди были вменяемые. Не знаю как сейчас.

        Истоки бандеровщины в Австро-Венгрии .Там начали взращивать украинство. В Первой мировой.
        Первые концлагеря в Европе более ста лет назад сподобились открыть австрийцы именно для галичан и буковинцев уничтожая дух Галицкой и Подкарпатской Руси. Талергоф, Терезин, ... .
        Кстати, "любовь " венгров к австрийцам, полагаю- историческая. В конце 60-х по советскому ТВ показывали многосерийный приключенческий фильм про борьбу венгров против австрийцев. Не помню названия.
        1. podval57 Звание
          podval57
          0
          Сегодня, 15:34
          Фильм "Капитан Тенкеш".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:22
    ❝ Орбан: у Венгрии нет амбиций на Закарпатье, даже если предложит Россия ❞ —

    — Мнение Украины Венгрию, видимо, не интересует ...
  3. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 13:22
    Не не менжуйтесь венгры," Орбан приде,порядок наведе"- кусочек то лакомый.
    Польша как то раз под шумок Тешин у Чехословакии прибрала,а Венгрия чем хуже?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:27
      Орбан: у Венгрии нет амбиций на Закарпатье, даже если предложит Россия
      Высказывание Орбана очень осторожное....
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Uncle Lee
        Высказывание Орбана очень осторожное....

        Ой! Это все пока. А будет референдум, венгры Закарпатья сами замутят, русины поддержат двумя руками "За". И получится все "по желанию трудящихся". А сейчас не время говорить о своих амбициях.
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:27
    А почему именно Россия должна венграм что то предлагать? Какая то мутная фраза,или это фрицы сами вставили?
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 13:34
    Да не обращайте на него внимания!
    У дяди Вити выборы на носу... вот и тарахтит... шопопало...,
    как ботало не привязанное...
  6. AMG Звание
    AMG
    +2
    Сегодня, 13:40
    А зачем тогда в Закарпатье раздавали венгерские паспорта и сколько их уже выдано?
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 14:18
      Цитата: AMG
      А зачем тогда в Закарпатье раздавали венгерские паспорта и сколько их уже выдано?

      Это на случай референдума, который х.охломадьяры проведут "по доброй воле".
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 13:43
    Если Россия будет хозяином положения - то с трудом себе представляю, зачем бы она предложила кусок своей подконтрольной территории блоку НАТО?
    Так что, Виктор прав, когда отрицает сию гипотетическую ситуевину. Но вот и промедлить ему нельзя - надо брать, пока там еще не Россия, но когда уже будет и не Украина (когда Украина станет спорной субстанцией, недееспособной и погрязшей в разборках). Причем, желательно, чтобы это было при Трампе - он одобрит, или по крайней мере, не осудит.
  8. Shkodnik65 Звание
    Shkodnik65
    +1
    Сегодня, 13:48
    Ну, ещё бы он что другое сказал laughing Слова, слова... Но слово к делу не пришьёшь yes
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:49
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо сказал: Будапешт не собирается претендовать на Закарпатье

    У венгров просто нет такой возможности. Армия у Венгрии небольшая, чисто символическая, никакие боевые действия она толком вести не может. Венгры в Закарпатье, вопреки распространенному мнению, составляют незначительную часть населения- всего около 12 процентов. С остальным населением Закарпатья у венгров отношения напряженные.
  10. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 13:56
    Кто ж напрямую в территориальных желаниях признается? Орбан реалист и прагматик и знает смысл русской поговорки про шкуру неубитого медведя. Когда настанет время и свинорейх падет, тогда он и заявит о своих желаниях, например, провести референдум среди жителей Закарпатья, с предсказуемым результатом
    1. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 14:29
      например, провести референдум среди жителей Закарпатья, с предсказуемым результатом

      В Закарпатье скорее к России присоединятся, чем к Венгрии. С венграми у местных напряженные отношения.
  11. nikon voron Звание
    nikon voron
    -2
    Сегодня, 14:01
    А что Россия что то кому то обещала? Бандеровцы и сами сбегут в Европу . земелька нам и самим нужна.
  12. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:03
    хе, хе - ну давайте уговаривайте меня bully
  13. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 14:25
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо сказал: Будапешт не собирается претендовать на Закарпатье – даже если бы Россия вдруг сама предложила «забрать регион».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на марафоне «Знание.Первые», показал «новую» карту Восточной Европы, на которой части нынешней Украины показаны в составе других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

    На карте видно, что Винницкая область может оказаться в составе Румынии, Ужгород — Венгрии, Польша получит Львов, Ивано-Франковск, Житомир, а остальные регионы присоединятся к России.

    На иллюстрации Одесса, Николаев, Черкассы, Чернигов, Полтава, Днепр, Запорожье, Сумы, Херсон входят в состав РФ. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика на этой карте тоже числится за Россией.
    Украине же, согласно этой карте, останется небольшой кусок территории с центром в Киеве.
  14. Комментарий был удален.
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:42
    Орбан понимает все риски от такого подарунка: в страну могут просочится масса безумного х.охла и будет большой геморрой. Он также понимает что с восстановлением российско-венгерской границы Венгрия не только получит ресурсы по разумным ценам но и может стать восточноевропейским хабом...
  16. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 14:47
    А с какой это радости Россия должна предлагать Венгрии забрать себе Закарпатье? Воюют и гибнут русские парни, а территории будет получать Венгрия? Которая, на минуточку, член НАТО. Россия вдруг захочет передать Закарпатье НАТО? И ради этого воюет? Чтобы так поступить, надо окончательно спятить. Или просто быть предателем. У нас в планах вроде бы нейтральная Украина. Следовательно, и Закарпатье будет в нейтральной стране, а не в НАТО. Хотя я не очень понимаю, почему это Украина должна стать нейтральной, а не дружественной нам страной, как Беларусь, например. Тот факт, что мы с Украиной воевали, ничего не значит. США тоже воевали, да еще как, с Японией. И теперь Япония отнюдь не нейтральная страна, а дружественная США. Почему мы должны занимать такую трусливую позицию, что Украина будет нейтральной? Финляндия с Швецией уже побыли нейтральными. Так и с Укрвиной запросто может случиться. А вот когда там будут наши войска, как у США в Японии или в Германии, такое уже вряд ли случится. Поэтому, хватит прогибаться под этих мразей из США и Европы, надо действовать смело в своих интересах. Мы асе ведемся на их наглость, а за нею толком ничего нет.
  17. Дедок Звание
    Дедок
    -1
    Сегодня, 14:47
    Эта фраза в интервью с генеральным директором немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером.

    вы бы, лучше, всё интервью(целиком, без изъятий) разместили: там очень много занятного сказал Орбан, очень много...