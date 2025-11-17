Орбан: у Венгрии нет амбиций на Закарпатье, даже если предложит Россия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо сказал: Будапешт не собирается претендовать на Закарпатье – даже если бы Россия вдруг сама предложила «забрать регион». Эта фраза в интервью с генеральным директором немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером.
Заявление Орбана прозвучало на фоне скандала вокруг возможной разведдеятельности Венгрии на Украине. Зеленский раньше говорил, что венгерские спецслужбы через свою агентуру собирали информацию о том, как жители Закарпатья отреагируют на ввод венгерских миротворцев. Киев пошел дальше и обвинил Будапешт еще и в интересе к расположению украинских систем ПВО и воинских частей.
В Венгрии, как и раньше, все подобные обвинения отвергают. В Будапеште говорят, что это необоснованные претензии, и настаивают: никаких скрытых планов по Закарпатью нет. На этом фоне новая реплика Орбана выглядит попыткой публично отгородиться от любых разговоров о территориальных аппетитах.
Почему именно Закарпатье вызывает столько эмоций? Потому что там исторически живет венгерская община, и любой намек на «защиту соотечественников» в таком регионе воспринимается очень чувствительно. Тут нет простых ответов: с одной стороны, у Будапешта есть тема венгров за рубежом, с другой – любая фраза про границы в нынешних условиях выглядит как минимум тревожно.
