Соседи избили инвалида-«азовца», так как он стал дерзить в ответ на замечание

В городе Винники Львовской области соседи избили инвалида-«азовца», так как он и его жена стали дерзить в ответ на замечание. Конфликт усугубило то, что одной его стороной были переселенцы из Запорожья, а второй – получивший ранение на Запорожском направлении боевик «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), которому вскоре предстояла ампутация стопы.

Об этом сообщается в украинских СМИ.



Соседи, живущие этажом ниже, сообщили, «ветерану», что им мешает стук его костылей. Мужчина и его сын пришли к шумному инвалиду повторно, начав разговор вежливо и спокойно. В ответ от «азовца» и его жены посыпались упреки и оскорбления, а также угрозы вызвать полицию. Супруга «захисныка» нецензурно обозвала девушку-соседку, члена семьи, прибывшей из Запорожья.


Провоцируя пришедших, «пострадавшие» снимали происходящее на телефон.

Затем конфликт перешел в горячую фазу. «Ветеран» начал хватать и толкать пришедших, а затем энергично махать костылем.


Гости тоже не остались в долгу. В итоге голова «вояки» оказалась разбитой его же собственным костылем. Потерпевшему пришлось даже накладывать швы.

Похоже, досталось и его «гиперактивной» жене. Но ей хватило сил снять на видео следы крови на входе в квартиру.

Данный конфликт в очередной раз доказывает, что украинские граждане в большинстве своем явно не питают никаких теплых чувств по отношению к участникам боевых действий, воевавшим на стороне ВСУ.
24 комментария
  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 13:25
    Вот если бы костыли были из арматуры,тогда победили бы " пострадавшие".
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:30
      украинские граждане в большинстве своем явно не питают никаких теплых чувств по отношению к участникам боевых действий
      а элементарно бьют ! request
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 14:09
        Из жизни животных.Ничего нового..А бывшим запорожцам-хлебайте полной ложкой.Не жалко ни тех,ни тех.
        1. Пауль Зиберт Звание
          Пауль Зиберт
          +2
          Сегодня, 15:12
          Цитата: dmi.pris1
          Из жизни животных.Ничего нового..А бывшим запорожцам-хлебайте полной ложкой.Не жалко ни тех,ни тех.

          Война была равна...
          Сражались два гoвна!
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 15:24
            Николай Дроздов и подумать не мог,что звери до такого опустятся.Он то с любовью..Но это -другая порода..
            1. Пауль Зиберт Звание
              Пауль Зиберт
              +2
              Сегодня, 15:25
              Цитата: dmi.pris1
              Николай Дроздов и подумать не мог,что звери до такого опустятся.Он то с любовью..Но это -другая порода..

              Ошибочка вышла...
              Это был Николай Озеров...
              Автор знаменитого "Гол, х...й, штанга!!!"
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 13:53
      . Соседи избили инвалида-«азовца», так как он стал дерзить в ответ на замечание


      Чому не на фронте инвалид-азовец?С таким мощным костылём ему самое место среди штурмовиков.Опять же характер подходящий - любит дерзить.И куда только смотрит ТЦК?
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Сегодня, 14:06
        Во Львовской области соседи избили инвалида-«азовца»,

        Табличка из зоопарка «Львов - не кормить!» признана хитом в восточных областях Украины.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 15:11
        А вот для ТЦК сей кадр в самый раз.И устроить ток шоу.Кто кого.Костылем.Или мобилизируемого,или владельца оснастки..С размаху bully
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 13:39
    Азовец-то может долго и не протянет - сопьется или сторчится, но вот его жена - вот в чем мина для любых будущих "украин".
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 14:10
      Цитата: faterdom
      Азовец-то может долго и не протянет - сопьется или сторчится, но вот его жена - вот в чем мина для любых будущих "украин".

      Я так понял, что в "зверячем побитии" мужа и получении "персональных лещей" повинна именно жена бандерложка, которая вместо того, что бы решить конфликт по добрососедски, раскрыла свой клюв через чур широко и громко. Их бабы те ещё провокаторши.
      Как показывают большинство роликов о языковых конфликтах, в основной массе все наезды на людей употребляющих русский язык, а не укромову, спровоцированы именно укробабами.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:42
        в основной массе все наезды на людей употребляющих русский язык, а не укромову, спровоцированы именно укробабами.

        так "кастрюля" на голове - это еще с Чили 70-х годов, когда свергали Сальвадора Альенде...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:40
      но вот его жена - вот в чем мина для любых будущих "украин".

      да, "кастрюля" на голове приварена намертво...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:40
    Ну, "навоз" нигде и никогда не любили, так что, вполне ожидаемо.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 14:28
      Цитата: ТермиНахТер
      Ну, "навоз" нигде и никогда не любили, так что, вполне ожидаемо.

      А с другой стороны, соседи те еще... пришли с претензией, что
      им мешает стук его костылей.
      . И что это за переселенцы из Запорожья? Да еще и во Львовскую область! Тут обе стороны хороши.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 13:40
    - Девушка, у вас кастрюли есть?
    - Конечно. И для Вас найдём, и ребёнку подберём.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 13:58
    Территория на которой обитают экзотические животные: бандеро-макаки, скакуны майданные, свины кастрюлеголовые, зелёные гниды и прочая нечисть
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +3
    Сегодня, 14:06
    Ща к победителям приедут "побратымы" со стволами и заставят извиняться на камеру.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:26
      Вполне вероятное продолжение конфликта, наверняка этот "азовец" не простит соседям своё побитие.
  7. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 14:09
    Дедушка с внуком, которых обвиняют в нападении.
  8. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 14:24
    Прекрасное заставочное фото! Рад за Навозцев wassat
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:26
    В итоге голова «вояка» оказалась разбитой его же собственным костылем
    а мне нравится решение
  10. николаи Звание
    николаи
    +2
    Сегодня, 14:34
    Ничего он не доказывает , обыкновенная бытовуха .
  11. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 14:53
    С одной стороны бить инвалидов не хорошо, с другой стороны- так называемые азовцы другого не заслуживают