Соседи избили инвалида-«азовца», так как он стал дерзить в ответ на замечание
В городе Винники Львовской области соседи избили инвалида-«азовца», так как он и его жена стали дерзить в ответ на замечание. Конфликт усугубило то, что одной его стороной были переселенцы из Запорожья, а второй – получивший ранение на Запорожском направлении боевик «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), которому вскоре предстояла ампутация стопы.
Об этом сообщается в украинских СМИ.
Соседи, живущие этажом ниже, сообщили, «ветерану», что им мешает стук его костылей. Мужчина и его сын пришли к шумному инвалиду повторно, начав разговор вежливо и спокойно. В ответ от «азовца» и его жены посыпались упреки и оскорбления, а также угрозы вызвать полицию. Супруга «захисныка» нецензурно обозвала девушку-соседку, члена семьи, прибывшей из Запорожья.
Провоцируя пришедших, «пострадавшие» снимали происходящее на телефон.
Затем конфликт перешел в горячую фазу. «Ветеран» начал хватать и толкать пришедших, а затем энергично махать костылем.
Гости тоже не остались в долгу. В итоге голова «вояки» оказалась разбитой его же собственным костылем. Потерпевшему пришлось даже накладывать швы.
Похоже, досталось и его «гиперактивной» жене. Но ей хватило сил снять на видео следы крови на входе в квартиру.
Данный конфликт в очередной раз доказывает, что украинские граждане в большинстве своем явно не питают никаких теплых чувств по отношению к участникам боевых действий, воевавшим на стороне ВСУ.
