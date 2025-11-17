Грузия планирует отменить выборы за рубежом из-за рисков давления
В Грузии всерьез обсуждают идею отказаться от голосования на выборах за границей – об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. По версии властей, граждане, которые живут и голосуют не дома, будто бы чаще оказываются под «внешним политическим давлением». Тбилиси не может защитить их интересы в других странах, а значит, и результат их голосования становится более уязвимым.
Папуашвили объяснил, что риски вмешательства в выборы среди тех, кто живет за рубежом, намного выше, чем внутри страны. Этот аргумент и лег в основу идеи закрыть зарубежные участки.
История сразу всколыхнула общество. Диаспора ведь традиционно голосует иначе, чем избиратели внутри страны. Достаточно вспомнить пример Молдовы: год назад именно голоса граждан, живущих за рубежом, помогли Майе Санду выиграть президентские выборы. Когда такое происходит у соседей, легко представить, почему грузинская политическая сцена вдруг стала такой нервной.
Оппозиция считает, что инициатива направлена совсем не на защиту избирателей, а на то, чтобы снизить влияние той части диаспоры, которая тяготеет к западному курсу и может изменить расклад на будущих выборах. Власти же продолжают твердить, что речь только о попытке «снизить риски давления» на граждан.
В последние годы власти Грузии критикуют Брюссель за то, что тот устраивает политический диктат. Грузинские власти подчеркивают, что не отказываются от евро интеграции, но не могут допустить, чтобы это шло в ущерб национальным интересам. Но ведь сама суть ЕС и состоит в ущербе как национальным интересам, так и независимости стран, в него входящих.
