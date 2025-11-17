Грузия планирует отменить выборы за рубежом из-за рисков давления

В Грузии всерьез обсуждают идею отказаться от голосования на выборах за границей – об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. По версии властей, граждане, которые живут и голосуют не дома, будто бы чаще оказываются под «внешним политическим давлением». Тбилиси не может защитить их интересы в других странах, а значит, и результат их голосования становится более уязвимым.

Папуашвили объяснил, что риски вмешательства в выборы среди тех, кто живет за рубежом, намного выше, чем внутри страны. Этот аргумент и лег в основу идеи закрыть зарубежные участки.



История сразу всколыхнула общество. Диаспора ведь традиционно голосует иначе, чем избиратели внутри страны. Достаточно вспомнить пример Молдовы: год назад именно голоса граждан, живущих за рубежом, помогли Майе Санду выиграть президентские выборы. Когда такое происходит у соседей, легко представить, почему грузинская политическая сцена вдруг стала такой нервной.

Оппозиция считает, что инициатива направлена совсем не на защиту избирателей, а на то, чтобы снизить влияние той части диаспоры, которая тяготеет к западному курсу и может изменить расклад на будущих выборах. Власти же продолжают твердить, что речь только о попытке «снизить риски давления» на граждан.

В последние годы власти Грузии критикуют Брюссель за то, что тот устраивает политический диктат. Грузинские власти подчеркивают, что не отказываются от евро интеграции, но не могут допустить, чтобы это шло в ущерб национальным интересам. Но ведь сама суть ЕС и состоит в ущербе как национальным интересам, так и независимости стран, в него входящих.
  1. Shuman Звание
    Shuman
    +5
    Сегодня, 14:00
    А ведь в этом действительно есть смысл. У меня знакомый, уехал в Испанию в 90-е. Иногда общаемся, до сих пор верит, что у нас тут людей с автоматов на улице отстреливают! И не переубедишь.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 14:12
      Как не поверни, а прививка 08.08.08 на Грузию пока еще действует. winked

      Как не поверни, а прививка 08.08.08 на Грузию пока еще действует. winked
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:30
      Цитата: Shuman
      А ведь в этом действительно есть смысл.
      Даже не верится, что у кого-то, а тем более, у грузин (не хочу их обидеть всех скопом. но после 2008-го...), в наше безумное время хватает ума посмотреть по сторонам.

      Да, не демократично. Да, вполне может быть, что их за границей живёт как армян, больше, чем в Грузии. Но в угоду уехавшим гадить у себя дома.

      Если сделают - сильный и умный поступок. От меня лично, в этом случае, хвала им и поздравления.
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +3
    Сегодня, 14:03
    Надо вообще лишать гражданства и права голоса всех, кто выехал на ПМЖ в другую страну. Пусть на местных выборах и голосуют. Думаю, для того же Галкина и Алки Галкиной нет разницы между голосованием на выборах в Думу и в Кнессет.
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Metallurg_2
      Надо вообще лишать гражданства и права голоса всех, кто выехал на ПМЖ в другую страну. Пусть на местных выборах и голосуют.
      Этого мало, надо лишать права голоса граждан живущих в России, но имеющих двойное гражданство.
      1. ergh081 Звание
        ergh081
        +1
        Сегодня, 14:32
        Поддержу, но этого мало. Надо дать небольшое время всем имеющим двойное гражданство для того , чтобы определиться в отношении гражданства РФ. Всех неопределившихся - лишить гражданства РФ со всеми вытекающими лишениями прав
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Metallurg_2
      Надо вообще лишать гражданства и права голоса всех, кто выехал на ПМЖ в другую страну. Пусть на местных выборах и голосуют. Думаю, для того же Галкина и Алки Галкиной нет разницы между голосованием на выборах в Думу и в Кнессет.

      Действительно. Постоянно живет и подчиняться законом другой страны, а гадить своей, это неправильно.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: Metallurg_2
      Думаю, для того же Галкина и Алки Галкиной нет разницы между голосованием на выборах в Думу и в Кнессет.

      Поправочка - упомянутые персонажи имеют паспорта граждан Кипра, куда благополучно сбежали из воюющего Израиля, и где идиллически пребывают в настоящее время. Так что, будут голосовать за кандидатов в кипрский парламент, ежели соизволят захотеть.
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +3
    Сегодня, 14:14
    Право голосования на выборах всех уровней предоставляется токмо гражданам гособразования и его представителям выполняющим поручения за рубежом - дипломатам, работникам агитпрома, окромя граждан гособразования постоянно проживающих за границей. Гражданство токмо одно, а двойного и тройного гражданства быть не должно - о том даже в Библии говорится, а действия вопреки священному писанию есть выступление против.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 14:43
    Вполне логично, если учесть что половина Грузии проживает за пределами страны.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:44
    ❝ Власти Грузии критикуют Брюссель за то, что тот устраивает политический диктат ❞ —

    — «Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков © ...
    ---
    (М. Ю. Лермонтов. Мцыри)

    — «͟С͟о͟л͟н͟ц͟е͟ ͟д͟л͟я͟ ͟Г͟р͟у͟з͟и͟и͟,͟ ͟и͟ ͟у͟ж͟е͟ ͟д͟а͟в͟н͟о͟,͟ ͟в͟о͟с͟х͟о͟д͟и͟т͟ ͟с͟ ͟с͟е͟в͟е͟р͟а͟» © ...
    Эдуард Шеварднадзе*
    ( апрель 1971 год XXIV съезд КПСС) »
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 14:48
    Грузия планирует отменить выборы за рубежом из-за рисков давления

    Правильный план, а оппозиция пусть закатает губу обратно - наверняка рассчитывают на голоса "зарубежников" в свою пользу. Сейчас такая вонь поднимется - мама не горюй, причём в "демократических странах" тоже непременно выразят возмущение "диктаторским режимом", ограничивающим возможность смены правительства на более прозападное. Ну а что, ведь прокатывал такой вариант.
  7. Havoc Звание
    Havoc
    0
    Сегодня, 15:06
    Уважаемый автор сравнивать Грузию и Молдавию не корректно, в Молдавии больше половины населения имеют Румынский паспорт, в Грузии же двойное гражданство запрещено.
  8. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 15:06
    Elections are part of the Self-Governance Process of a people.
    The Governance process serves as instrument to create and develop the way of life people in a country want.
    When you live outside of that country, you have deliberately chosen a way of life and a development that is very different from that of the country.


    People who live outside of a country do not participate and contribute and experience the context of a country that defines the way of life there.

    Ergo, when you leave a country you disconnect from that country with an 1/t_absent function.
    So, it makes sense that a country applies the 1/t_absent function to the election process.


    There is no correct value for t_absent so every country can chose this cut off value by itself.
    A good guidance value is taxes: once you leave your country for > 182 days you are no longer resident and pay no longer taxes there.
    So, the most logical t_absent is 1 year.
    After 1 year you should no longer be eligible for elections.
    There can be a clause that states that for 2 more years you are eligible when you travel to country and vote there within 4-8 weeks before the elections.
    Also people who work in the country but reside in neighbouring countries could stay eligible for elections for 5 years.

    This is a solution that will eliminate 95% of foreign meddling by people who live their way of lives in different societies and countries and have no stake in their home country anymore.

    The trick is to set up a 1/t_absent voting law and communicate properly - but does the government have the sophisticated mindset to do so?