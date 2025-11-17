Финляндия начала крупнейшие артиллерийские учения в 100 км от России

В Финляндии стартовали крупные артиллерийские учения Northern Strike 225 – самые масштабные с начала 2025 года. Они проходят на полигоне «Роваярви» в Лапландии, который раскинулся примерно в 100 километрах от российской границы. Место знаковое: его считают крупнейшим в западной Европе комплексом, специально подготовленным под тяжелые маневры такого уровня.

По данным финских военных, в тренировках участвуют около 2,2 тыс. человек и примерно 500 единиц техники. К финнам присоединилось и польское подразделение – редкая возможность отработать действия бок о бок в условиях ранней зимы. А зима там, мягко говоря, не сахар: мороз, порывистый ветер, вязкая снежная каша под гусеницами и постоянные помехи для корректировки огня.

На учениях проверяют не только артиллерию как таковую. Большая часть программы посвящена управлению войсками: как бригады подстраиваются под решения штабов, как строится связь между уровнями командования, как быстро идут приказы. Все это теперь имеет новый смысл – Финляндия проводит учения уже как полноправный член НАТО.

На полигоне работают не только финны и поляки. По периметру расставлены общие группы инструкторов и наблюдателей – они следят, где взаимодействие идет гладко, а где есть проблемы, чтобы привести все к единым стандартам альянса.

Параллельно Финляндия усиливает военное присутствие на севере страны. В Миккели уже полноценный рабочий ритм набрал штаб Северного сухопутного командования НАТО – до российской границы оттуда примерно 200 км.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 14:15
    Фины и поляки готовятся к войне как в 1939 году.... у них не правильные выводы от СВО, да не будет больше штыковых атак и артиллерийских дуэлей.... к ледяному северному ветру и грязи добавятся радиоактивный пепел и тишина.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 14:17
      В Финляндии стартовали крупные артиллерийские учения
      Больше снарядов истратят на учениях, меньше достанется Украине.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Silver99
      да не будет больше штыковых атак и артиллерийских дуэлей.... к ледяному северному ветру и грязи добавятся радиоактивный пепел и тишина.

      Для начала по финнам можно было бы парой-тройкой цистерн со спиртом засандалить, а уж потом, если там останутся прямоходячие и ещё будет кому воевать, шлифануть чем то ядрёным. winked (шутка если что)
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: Ныробский
        Для начала по финнам можно было бы парой-тройкой цистерн со спиртом засандалить, а уж потом, если там останутся прямоходячие и ещё будет кому воевать, шлифануть чем то ядрёным. (шутка если что)

        Перцовкой на спирту ! И без закуски !
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:20
    Есть такой " Баренцсерунок"*( Баренцобсервер *норвежский" ) очень озабочен нашими военными базами .После катастрофы в Карелии разместил фото 2024 г базы ВВС РФ " Бесовец" - замучался наши самолёты считать .А если расширить поиск можно многое увидеть ,что у нас там твориться летом 2024 г.Финам и норгам это очень не нравиться.Следят в режиме почти он лайн.Куда то " Нахимов " исчез из Северодвинска 2 ноября ,считают что начался второй этап ходовых испытаний.( фото с Медиапалубы)
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:47
      Финские военные ,в отличие от своих политиков - грамотные.Поставлен вопрос укрепления обороны Финляндии в районе Рованиеми на стыке границ Финляндии, Швеции и Норвегии .Они считают наш удар в сторону Ботнического залива через Рованиеми и чуть севернее очень болезненным.Не только у нас проблемы но и у них .У норгов проблема с логистикой на севере Норвегии ( мосты).Танковая бригада ( которая только формируется ) будет находиться в 250- 300 км от нашей границы. bully Пока так на пару лет.
  3. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    0
    Сегодня, 14:36
    После определённых решений Финляндии определённые решения со стороны РФ также имели место быть.
    Так что Искандеры и прочее интересное оборудование уже дислоцируется там где надо.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:57
      Не один Финский олень больше не должен есть карельский ягель в России.И плотно закрыть от финских " гонцов" за российским спиртным границу. hi drinks
  4. jhang
    jhang
    0
    Сегодня, 15:09
    Что ты делаешь мастер?Убиваю тварей.Геральт,ведьмак.