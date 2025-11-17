Финляндия начала крупнейшие артиллерийские учения в 100 км от России
В Финляндии стартовали крупные артиллерийские учения Northern Strike 225 – самые масштабные с начала 2025 года. Они проходят на полигоне «Роваярви» в Лапландии, который раскинулся примерно в 100 километрах от российской границы. Место знаковое: его считают крупнейшим в западной Европе комплексом, специально подготовленным под тяжелые маневры такого уровня.
По данным финских военных, в тренировках участвуют около 2,2 тыс. человек и примерно 500 единиц техники. К финнам присоединилось и польское подразделение – редкая возможность отработать действия бок о бок в условиях ранней зимы. А зима там, мягко говоря, не сахар: мороз, порывистый ветер, вязкая снежная каша под гусеницами и постоянные помехи для корректировки огня.
На учениях проверяют не только артиллерию как таковую. Большая часть программы посвящена управлению войсками: как бригады подстраиваются под решения штабов, как строится связь между уровнями командования, как быстро идут приказы. Все это теперь имеет новый смысл – Финляндия проводит учения уже как полноправный член НАТО.
На полигоне работают не только финны и поляки. По периметру расставлены общие группы инструкторов и наблюдателей – они следят, где взаимодействие идет гладко, а где есть проблемы, чтобы привести все к единым стандартам альянса.
Параллельно Финляндия усиливает военное присутствие на севере страны. В Миккели уже полноценный рабочий ритм набрал штаб Северного сухопутного командования НАТО – до российской границы оттуда примерно 200 км.
