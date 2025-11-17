Штурмовики «Севера» взяли Двуречанское к северу от Купянска, далее — Колодезное
Очередной населенный пункт Харьковской области перешел под контроль российских войск, отличились бойцы группировки «Север», освободившие Двуречанское к северу от Купянска. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждает Минобороны.
Великобурлукское направление продолжает потихоньку «трещать», вслед за Бологовкой и Отрадным штурмовые подразделения группировки «Север» освободили и Двуречанское. Как сообщает военное ведомство, село зачищали бойцы из состава 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.
В результате ожесточенных боев штурмовые подразделения 9 мсп 18 мсд 11 АК группировки «Север», сломив сопротивление противника, освободили населенный пункт Двуречанское Харьковской области.
Стоит отметить, что бои за Двуречанское действительно были ожесточенными, сам населенный пункт находится на возвышенности, а у его окраин противник выстроил мощную оборону. Впрочем, врагу это не помогло, наши штурмовики сумели зайти в населенный пункт с северной стороны, после чего зачистили его.
Дальнейший путь подразделений группировки «Север» лежит на Колодезное, а основной задачей войск здесь является Великий Бурлук. Когда этот населенный пункт будет освобожден, то под наш контроль перейдет вся территория между Волчанском и Купянском. А там на Харьков можно замахнуться.
