ЗРАК DefendAir против беспилотников
Проектный облик ЗРАК DefendAir на шасси Boxer с башней Skyranger 30
Бундесвер принял решение о создании и запуске производства перспективного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Комплекс под обозначением DefendAir будет разрабатываться немецким отделением международной компании MBDA. В основу этого проекта лягут ранее представленные изделия и идеи, и за счёт этого планируется сократить время и затраты на разработку.
Идеи и технологии
В последние годы получает особое внимание тема борьбы с беспилотной авиацией, в т. ч. с летательными аппаратами малого и среднего класса. Ведущие компании оборонной отрасли предлагают разные решения этой проблемы, и европейская MBDA не стала исключением. К настоящему времени она представила несколько концептов зенитных средств против БПЛА.
Несколько лет назад компания MBDA Deutschland представила специализированную зенитную управляемую ракету SADM (Small Anti-Drone Missile — «Малая противодроновая ракета»). Её выполнили на базе боеприпаса для переносного ЗРК Enforcer, на тот момент готовившегося к серийному производству. За счёт незначительных изменений конструкции существующее изделие адаптировали к решению новых задач.
В дальнейшем MBDA Deutschland неоднократно демонстрировала ракету SADM на различных выставках. Также показывали макеты пусковых установок и полноценных ЗРК / ЗРАК с использованием такой ЗУР. Предусматривалось самостоятельное использование установок и ракет, а также их интеграция в существующие боевые модули.
Сообщалось, что проект SADM прошёл первые стадии разработки и оправдывает ожидания. При наличии интереса от потенциальных заказчиков, компания MBDA была готова продолжить работы и создать полноценный зенитный комплекс требуемого облика.
Первый заказ
Как теперь известно, ракетой SADM заинтересовались вооружённые силы ФРГ. В недавнем прошлом они провели необходимые переговоры с MBDA и определили условия контракта на проведение работ. 5 ноября 2025 г. Бундестаг одобрил такое соглашение, и 10 ноября состоялось его подписание.
Ракета SADM
Заказчиком по новому контракту выступает министерство обороны Германии в лице его закупочного управления. Исполнителем будет немецкая компания MBDA Deutschland. Основные работы по этому соглашению оценили в 490 млн евро. Также предусматриваются 25 миллионов на разработку дополнительных проектов.
В соответствии с новым контрактом, MBDA Deutschland должна будет разработать полноценный ЗРАК под названием DefendAir. Его основным компонентом станет существующая ЗУР SADM, представленная ранее. Ракету, пусковую установку и приборы управления требуется интегрировать в состав вооружения зенитной самоходной артиллерийской установки Skyranger 30 на шасси Boxer.
Концепт такого ЗРАК демонстрировали ранее, и теперь MBDA должна будет превратить его в полноценный проект. На разработку подобного комплекса и последующую подготовку производства планируют потратить около двух третей выделенных денег. В связи с использованием готовых компонентов, проектирование займёт минимальное время и должно завершиться уже в следующем году.
До конца 2026 г. MBDA начнёт серийное производство новых ЗРАК. Сборку техники освоит завод компании в г. Шробенхаузен. На производство таких машин потратят треть выделенного бюджета, но точное число самоходных комплексов пока не раскрывается. При этом известно, что ранее Бундесвер заказал около 20 «Скайренджеров» на шасси «Боксер». Возможно, именно они пройдут перестройку и получат дополнительные огневые средства.
Судя по планируемым тратам, в будущем должен появиться новый контракт на серийное производство. Вероятно, на этот раз запустят полномасштабный выпуск техники, который позволит покрыть все потребности вооружённых сил и улучшить их противовоздушный потенциал.
Существующий план предусматривает разработку новых вариантов ЗРК / ЗРАК с ракетой SADM на базе других платформ. В частности, упоминается возможность разработки стационарного комплекса для охраны важных объектов. Однако ограниченный бюджет такого проекта указывает на его второстепенный характер. Возможно, разработке стационарного комплекса уделят больше времени после завершения работ по самоходному DefendAir.
Башня Skyranger 30 с пусковой установкой для ЗУР SADM
Технические особенности
MBDA Deutschland уже раскрыла общий облик и основные характеристики будущего ЗРАК DefendAir. Это будет самоходная боевая машина на колёсном шасси, оснащённая полноценной башней с ракетным и артиллерийским вооружением. При помощи пушки и ракет она должна будет бороться с самолётами и вертолётами, БПЛА и высокоточным оружием.
Любопытно, что такой комплекс собирается из готовых компонентов, разработанных в рамках других проектов. Это должно упростить разработку, подготовку производства и дальнейшую эксплуатацию. Однако опубликованный бюджет проекта DefendAir заставляет сомневаться в этом.
Первые серийные DefendAir будут построены на базе шасси Boxer. Это унифицированная колёсная платформа с противопульной и противоснарядной защитой, способная нести разные нагрузки. В новом проекте её оснастят башней Skyranger 30 с расширенным комплектом вооружения. ЗРАК такого облика сможет сопровождать войска и защищать их от нападения с воздуха.
Skyranger 30 представляет собой необитаемую башню с бронированным корпусом, на которой монтируются артиллерийская установка, ракеты и необходимые приборы управления. Башня комплектуется 30-мм автоматической пушкой Oerlikon KCE с дальностью эффективного огня до 2,5-3 км. Предусматривается использование осколочно-фугасных и бронебойных снарядов с возможностью быстрой смены боекомплекта. Техническая скорострельность — 1200 выстр./мин.
В кормовой части башни Skyranger 30 может монтироваться пусковая установка для ракет. В случае с комплексом DefendAir это будет пакет на 9 или 12 транспортно-пусковых контейнеров под ЗУР SADM. В походном положении пакет располагается горизонтально и защищается бронёй башни. Для пуска он поднимается в наклонное положение.
Ракета SADM была разработана на базе боеприпаса от ПЗРК Enforcer. Были сохранены основные технические решения и компоненты, однако конструкцию изделия доработали с учётом новых требований. В результате этого, как утверждается, удалось избавиться от разных проблем и повысить ключевые характеристики.
SADM имеет двухступенчатую конструкцию. «Боевая ступень» представляет собой доработанную ЗУР Enforcer. К ней присоединяется стартовый твердотопливный двигатель. В таком виде ракета имеет длину ок. 1,3 м. Диаметр основной части — 86 мм. Масса — не менее 8-9 кг. Ракета имеет крыло малого удлинения и прямоугольные рули. Стартовый двигатель оснащается собственными стабилизаторами значительного размаха.
Стартовый двигатель обеспечивает выход из ТПК и первоначальный разгон. Кроме того, он позволяет увеличить дальность пуска с исходных 2 км до 5. Высота перехвата — несколько километров.
ЗУР для ПЗРК имеет инфракрасную головку самонаведения. Способ наведения новой SADM не уточняется, однако характерный облик ракеты указывает на сохранение ИК ГСН. Ракета Enforcer оснащается проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 1 кг. С ней используется многорежимный взрыватель.
Компания-разработчик отмечает, что ракеты Enforcer и SADM отличаются простотой и дешевизной. Так, серийный боеприпас для ПЗРК стоит всего 90 тыс. евро. Вероятно, цена доработанной ракеты будет незначительно выше. Ввиду специфики предполагаемого боевого применения, стоимость ЗУР имеет особое значение.
В поисках решения
Таким образом, европейская промышленность продолжает поиски решения проблемы беспилотной авиации. Разрабатываются специализированные системы разного рода, и очередным образцом в этом ряду должен стать ЗРАК DefendAir от компании MBDA Deutschland.
Основные компоненты этого комплекса неоднократно демонстрировались на выставках и получили неплохую рекламу. В течение нескольких следующих месяцев их объединят — и представят первые образцы самоходного ЗРАК. Затем DefendAir должен будет пройти испытания и подтвердить расчётные характеристики. Справится ли он с типовыми целями, пока неизвестно.
