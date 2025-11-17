Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров ЕС решиться на изъятие активов РФ

Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров ЕС решиться на изъятие активов РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров государств ЕС решиться на изъятие заблокированных активов РФ. Они должны принять такое решение на саммите Евросоюза, который пройдет с 18 по 19 декабря.

Как сообщают британские СМИ, данное предложение содержится в официальном письме, разосланном в европейские страны.

Собственно, идея использования российских активов преподносится как один из трех вариантов, правда, наиболее предпочтительный. Он предполагает предоставление киевскому режиму в кратчайшие сроки 135,7 миллиарда евро. Эти деньги предполагается передать Украине в качестве кредита, а в качестве гарантии их возврата будут задействованы замороженные средства РФ.

В письме председателя ЕК сказано:

Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах.

В последнем случае речь идет о так называемом «репарационном кредите». Другими словами, Украина должна вернуть эти средства после того, как она якобы получит их в качестве репараций за причиненный армией РФ ущерб. И когда Киев не вернет займ, данный финансовый риск должен быть разделен между странами ЕС.

Разумеется, российское руководство не поддерживает ни один из предлагаемых разнообразных вариантов изъятия своих активов другими странами, расценивая такие действия как банальное воровство.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:18
    ❝ Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров ЕС решиться на изъятие активов РФ ❞ —

    — Европейские отморозки покушаются на российские замороженные активы ...
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 15:21
    Собака лает - ветер носит. Главный гинеколог ничего не решает. Но и не несёт никакой ответственности. Она может только рекомендовать. Возвращалась бы лучше она в свою основную профессию. Ковырялась бы там, где ей и положено ковыряться. Может хоть какая польза была бы.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 15:21
    речь идет о так называемом «репарационном кредите»

    Как раздражает эта формулировка am О каких репарациях может идти речь не выиграв войны? Гейропейцы реально страх потеряли… когда у них разум вернётся, будет больно, как и всегда.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Охотовед 2
      когда у них разум вернётся

      Да никогда

      Цитата: Охотовед 2
      будет больно, как и всегда

      Думаю, даже больше, чем обычно. Но, как всегда - да - привет!!! Пропал совсем... на кого нынче охоту ведём? hi
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 15:23
    А отдавать придется в том числе с уворованными процентами
    Видимо отдавать в случае чего будет сама Урсула
    Дескать, не дрейфите, товарищи банкиры, я гарантирую своей зарплатой и и своими коррупционными накоплениями
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Сергей Митинский
      Видимо отдавать в случае чего будет сама Урсула

      К моменту когда придётся отдавать, Урсула уйдёт в отставку по собственному желанию ( если раньше её не выкинут).
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        0
        Сегодня, 15:29
        То есть падишах сдохнет
        Или все таки осёл ?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 15:34
          Цитата: Сергей Митинский
          То есть падишах сдохнет
          Или все таки осёл ?

          Скорее всего - "акушерка".
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 15:24
    Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров ЕС решиться на изъятие активов РФ

    Видать, последняя возможность крупно украсть что-то на Украине.
    Будет давить до последнего, пока ей не отвалиться приличный кусок.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 15:26
    У гинеколога всея европы обострения клептомании.
    Клептомания — это психическое расстройство, характеризующееся неконтролируемым, повторяющимся и независимым от материальной нужды влечением к воровству.
  7. newtc7 Звание
    newtc7
    -2
    Сегодня, 15:27
    Изымут конечно изымут, будут долго делать вид что мы так не хотим нет нет нет, а потом скажут «ну вариантов нет украину надо спасать» и изымут.
  9. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров ЕС решиться на изъятие активов РФ

    это как подойти на улице к постороннему человеку и попросить его ограбить другого постороннего человека, а часть награбленного отдать тебе , ненажравшаяся старая воровка
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 15:33
    А чего дырляди боятся?))) она рулит ЕС - то есть ни за что не отвечает. Когда ее выгонят, она скажет : "Всем спасибо - все свободны"))) с вакцинами от КОВИДа уже один раз прокатило.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:39
    " Надо срочно перевести деньги России ,на безопасный и секретный счёт".Получатель УфЛ.( текст письма ,от человека близкого к источнику информации). bully