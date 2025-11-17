Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уговаривает лидеров государств ЕС решиться на изъятие заблокированных активов РФ. Они должны принять такое решение на саммите Евросоюза, который пройдет с 18 по 19 декабря.Как сообщают британские СМИ, данное предложение содержится в официальном письме, разосланном в европейские страны.Собственно, идея использования российских активов преподносится как один из трех вариантов, правда, наиболее предпочтительный. Он предполагает предоставление киевскому режиму в кратчайшие сроки 135,7 миллиарда евро. Эти деньги предполагается передать Украине в качестве кредита, а в качестве гарантии их возврата будут задействованы замороженные средства РФ.В письме председателя ЕК сказано:В последнем случае речь идет о так называемом «репарационном кредите». Другими словами, Украина должна вернуть эти средства после того, как она якобы получит их в качестве репараций за причиненный армией РФ ущерб. И когда Киев не вернет займ, данный финансовый риск должен быть разделен между странами ЕС.Разумеется, российское руководство не поддерживает ни один из предлагаемых разнообразных вариантов изъятия своих активов другими странами, расценивая такие действия как банальное воровство.