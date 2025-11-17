Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле
Российский удар по портовой инфраструктуре в Измаиле в ночь на 17 ноября привел к масштабным повреждениям, подтвердив уязвимость украинской логистики на Дунае.
Одной из целей стал танкер ORINDA под турецким флагом, который разгружал сжиженный газ. Судно загорелось после попадания дрона, на его борту оставалось около трех тысяч тонн топлива. Пожар вспыхнул мгновенно.
По данным Генуправления морских дел Турции, экипаж из 16 человек был оперативно эвакуирован. Пожарные продолжают тушение, поскольку характер груза создает повышенную взрывоопасность.
Румынские власти, опасаясь возможной детонации, временно эвакуировали жителей села Плауру рядом с границей, однако позже Киев попытался заявить, что оснований для эвакуации нет.
Украинские источники признают повреждение трех пустых барж, двух понтонов и еще двух кораблей – одного под украинским флагом и одного бывшего российского, находящегося под арестом АРМА.
Атака стала частью серии ударов, наносимых по объектам украинской портовой и энергетической инфраструктуры в Одесской области. Помимо судов, пострадало оборудование для перекачки газа.
Российская сторона последовательно демонстрирует, что сможет выводить из строя ключевые логистические мощности Украины, обеспечивая экономическое и военное давление на фоне продолжающейся специальной военной операции.
Информация