Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле

Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле

Российский удар по портовой инфраструктуре в Измаиле в ночь на 17 ноября привел к масштабным повреждениям, подтвердив уязвимость украинской логистики на Дунае.

Одной из целей стал танкер ORINDA под турецким флагом, который разгружал сжиженный газ. Судно загорелось после попадания дрона, на его борту оставалось около трех тысяч тонн топлива. Пожар вспыхнул мгновенно.



По данным Генуправления морских дел Турции, экипаж из 16 человек был оперативно эвакуирован. Пожарные продолжают тушение, поскольку характер груза создает повышенную взрывоопасность.

Румынские власти, опасаясь возможной детонации, временно эвакуировали жителей села Плауру рядом с границей, однако позже Киев попытался заявить, что оснований для эвакуации нет.

Украинские источники признают повреждение трех пустых барж, двух понтонов и еще двух кораблей – одного под украинским флагом и одного бывшего российского, находящегося под арестом АРМА.

Атака стала частью серии ударов, наносимых по объектам украинской портовой и энергетической инфраструктуры в Одесской области. Помимо судов, пострадало оборудование для перекачки газа.

Российская сторона последовательно демонстрирует, что сможет выводить из строя ключевые логистические мощности Украины, обеспечивая экономическое и военное давление на фоне продолжающейся специальной военной операции.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:46
    ❝ Атака стала частью серии ударов, наносимых по объектам украинской портовой и энергетической инфраструктуры в Одесской области ❞

    «Сериал» необходимо продолжать ...
    (А Эрдогану большой привет!)
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 15:53
      и продолжать этот сериал необходимо в режиме 24/7 , чтобы до талого и охоту отбить и туркам и румынам на перевозку и нефти и газа и вооружения
      Trapp1st
        Trapp1st
        -21
        Сегодня, 16:05
        охоту отбить и туркам
        Что это за аттракцион невиданной смелости? Эрдоган крепко держит за фаберже олигархат РФ.
        Скобаристан
          Скобаристан
          +9
          Сегодня, 16:12
          Кого конкретно держит Эрдоган за то самое ? Какие рычаги у него есть ? И при чем тут олигархи РФ ?
          Trapp1st
            Trapp1st
            -9
            Сегодня, 16:23
            Турция с 2022 года из за позиции Европы и США по СВО, стала одним из ключевых "партнеров" для российских олигархов из-за независимой позиции Эрдогана по санкциям. По мимо параллельного импорта, "окна" дли вывода капиталов из РФ, это позволило перевести туда яхты, джеты, недвижимость и инвестиции на суммы в миллиарды долларов. По данным на 2025 год (на основе отчетов Reuters, Forbes, MEMRI и турецких СМИ). Общий объем российских инвестиций в Турцию вырос на 200–300% с 2022 года, включая $24+ млрд "таинственных" потоков в ЦБ Турции. Роман Абрамович 4 суперяхты (Eclipse, Solaris, Halo, Garçon) — укрытие от конфискации. Eclipse (162 м, 438 млн $) и Solaris (139 м, 474 млн $) стоят в портах с 2022 г, покупка вилл и апартаментов для гражданства; слухи о приобретении футбольного клуба. Сулейман Керимов Строительство жилого комплекса в заливе Гюллюк (Bodrum). Тельман Исмаилов Mardan Palace — крупнейший люкс-отель в Анталии (с 2009 г.). ... Там список очень длинный, ходят слухи что даже самый главный олигарх там свое добро тоже прячет. Т.е. там много чего святого православного, традиционно ценного.
            Монтесума
              Монтесума
              +8
              Сегодня, 16:29
              Цитата: Trapp1st
              Там список очень длинный, ходят слухи что даже самый главный олигарх там свое добро тоже прячет.

              "Словно мухи, тут и там,
              Ходят слухи по домам,
              А беззубые старухи
              Их разносят по умам." (с) laughing
              Alex777
                Alex777
                +2
                Сегодня, 17:40
                Цитата: Монтесума
                А беззубые старухи
                Их разносят по умам.

                good
            tralflot1832
              tralflot1832
              +4
              Сегодня, 16:41
              Тельман Исмаилов это владелец " Чиркизона".А Рому не тронь,это корова Англии.Лихо денди Англии решили распотрошить Фонд Украины, который создан на деньги от продажи Челси Абромовичем ( единственный приемлемый для него вариант) ,после которых с него сняли арест на 7 млрд. Железная логика английских денди - Рома нам денег должен.Украина подождёт ,это не их деньги .А .Сулейманов тоже интересный кадр,поинтересуйтесь его НПЗ и процентом нефтепеработки этих заводов.Дыр для импортозамещения у нас и без Турции хватает.На турках свет клином не сошёлся.
            Лимон
              Лимон
              +2
              Сегодня, 16:43
              Навальный мерт ,но дело его живет.))) называется вали всё в кучу.)))
            topol717
              topol717
              +5
              Сегодня, 16:50
              Цитата: Trapp1st
              это позволило перевести туда яхты, джеты, недвижимость
              У меня одноклассник в Турции Яхту на зимовку оставляет. У него была мечта детства иметь свою яхту. Он её купил, теперь каждую Весну гонит яхту в Крым а каждую Осень в Турцию, так как хранение в Турции стоит в 3 раза дешевле. И да яхта 12 метров если я правильно помню и БУ, он её купил по цене нового японского кроссовера. При том что как я понимаю, яхты в Турции зимовали задолго до СВО.
              Trapp1st
                Trapp1st
                +1
                Сегодня, 16:58
                При том что как я понимаю, яхты в Турции зимовали задолго до СВО.
                Вы реально не понимаете в чем разница между "укрытие от конфискации" и зимовкой.
        ПавелКоссе
          ПавелКоссе
          +1
          Сегодня, 17:36
          Всё дело в том, что управляют дронам не олигархи
      Монтесума
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:16
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        и продолжать этот сериал необходимо в режиме 24/7

        Замечательное, решительное предложение! Осталось только объяснить, откуда взять столько БПЛА для подержания режима 24/7, в условиях наличия многих других целей, не менее важных, для поражения. Диванным стратегам лишь бы громкий лозунг озвучить, а как это сделать, их не касается.
        Волхов М3
          Волхов М3
          +2
          Сегодня, 16:34
          Их волнует только диванный геморрой, а дронствуют от безделья.
    Mister X
      Mister X
      +1
      Сегодня, 16:16
      hi
      Сослепу прочитал в Израиле )
      Думал, за ночь случилось нечто глобальное
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 15:47
    Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле
    Наши не промахнулись ! А танкер-то под турецким флагом....
    knn54
      knn54
      +4
      Сегодня, 15:55
      -А танкер-то под турецким флагом.
      А терминалы греческие...
      Кузнец 55
        Кузнец 55
        +4
        Сегодня, 16:18
        Был когда то турецким город . Полит кровью Суворовцев . И вот теперь , трудами недальновидных политиков , не относиться к России .
      Schneeberg
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 16:57
        -А танкер-то под турецким флагом.
        А терминалы греческие...
        А газ чей? wink
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:55
      под турецким флагом, турецкий танкер привез нефти для бронетехники ВСУ , но при разгрузке прилетело пара "Гераней" и что то пошло не так
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Uncle Lee
      Наши не промахнулись ! А танкер-то под турецким флагом....
      Интересно - после нашего самолёта и денег от "Турецкого потока" у султана хватит дерьма в голове нам за танкер предъявить? А там ещё и "частный бизнес" с "Байрактарами"...

      Они нам ещё за Андрея Геннадьевича Карлова не ответили. Так что посидеть бы султану и посморкаться молча в сопливчик...
      А то "Турецкий поток"-то, поди, куда подороже этого танкера будет. Мы-то не обеднеем, если он пересохнет - тот же Китай возьмёт не столько, сколько надо, а сколько есть.
    Егоза
      Егоза
      +7
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Uncle Lee
      Наши не промахнулись ! А танкер-то под турецким флагом....

      Так некогда было на флаг смотреть! Флаг - маленький, а танкер - большой. Выбрали цель побольше tongue
      Монтесума
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:42
        ТГ-канал "Типичная Одесса".

      Лимон
        Лимон
        +4
        Сегодня, 16:46
        И это правильно! да какая разница чей флаг там.)))
    Alex777
      Alex777
      +1
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Uncle Lee
      А танкер-то под турецким флагом....

      Так это отдельно порадовало.
      Требую продолжения банкета! bully
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 15:53
    Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле


    Прочитал " в Израиле". Подумалось - неужели хуситы?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:02
    Судя по " пых- пыху" на фото - самоподжог.Для получения страховки ,судну 23 года.
    tralflot1832
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 16:10
      Есть ещё вариант ,Герани заходили косяками на причалаы с стороны суши .Повреждения должны быть на правом борту ,а не левом.Криворукое ППО Румынии. Герани у нас что могут уходить в пике как Ю87 ,через крыло ? bully
      Alex777
        Alex777
        0
        Сегодня, 17:44
        Цитата: tralflot1832
        Герани у нас что могут уходить в пике как Ю87 ,через крыло ?

        Могут. И звук такой же.
        https://t.me/milinfolive/160715
  rosomaha
    rosomaha
    +5
    Сегодня, 16:13
    чёт слабо горит...этож газ...жахнулоб так...чтоб неделю тушили..и ВСЕМУ порту капут...пустое место и груды искарёженного железа...он перестал бы существовать
  BrTurin
    BrTurin
    +5
    Сегодня, 16:26
    Сомневаюсь, что СПГ, вести СПГ из Турции, когда есть трубопроводные маршруты, да и как они его там регазифицировали.... скорее СУГ - тот что в зажигалках, баллонах, на автозаправках....
    tralflot1832
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:00
      Борис hi вы как всегда правы на сто процентов ( СУГ) .Причал лысый ,ни каких трубопроводов .Танкер - как простая бензоколонка ,только ещё колонки АЗС не хватает.
      Танкер СПГ пожарников тушить под растрелом не заставишь. laughing
      Кмет
        Кмет
        +1
        Сегодня, 18:11
        Цитата: tralflot1832
        Танкер СПГ пожарников тушить под растрелом не заставишь.

        И электрораспределительные подстанции тоже)) Когда горят - так и говорят: "Пусть догорит, а потом потушим.. Иначе- сами тушите - вот техника"
  Дедок
    Дедок
    +1
    Сегодня, 16:39
    Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле

    если поставки идут СПГ - значит оборудование по приему и регазификации там есть...
    вот оно как...
    интересно, оборудование стационарное или пригнали плавучее...
  К-50
    К-50
    0
    Сегодня, 16:51
    Танкер с СПГ для киевского режима загорелся после попадания дрона в Измаиле

    Хех, жаль не взорвался. Классная бы шутиха-хлопушка была. what wassat