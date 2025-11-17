США вывели крупнейшие проекты с участием «Лукойла» в Казахстане из-под санкций
Крупные нефтегазовые проекты Казахстана, в которых есть присутствие компании «Лукойл», официально вывели из-под американских санкций – такую новость озвучило министерство энергетики страны. Из списка убрали сразу несколько объектов, на которых держится значительная часть добычи и экспортных поставок нефти.
В их числе оператор Карачаганакского месторождения, «Тенгизшевройл» и Каспийский трубопроводный консорциум. Решение Вашингтона снимает с этих проектов угрозу экономического паралича и дает им возможность работать в привычном режиме.
Есть еще один момент, который играет на руку и Астане, и самому «Лукойлу». Минфин США продлил компании срок для решения вопросов с зарубежными активами до середины декабря. Также он продолжил действие лицензии, позволяющей проводить операции с болгарскими активами «Лукойла», до конца апреля 2026 года.
Американское управление по контролю за зарубежными активами объясняет все просто: раз казахстанские проекты исключили из санкционного списка, значит, и компании из США, и банки могут снова сотрудничать с ними без страха получить «письмо счастья» от регуляторов.
При этом вопросы вокруг российских активов никуда не делись – они по-прежнему висят в воздухе. Но Казахстану удалось защитить именно свои ключевые проекты, и для страны, чья экономика в большой степени держится на экспорте сырья, это звучит как хорошая новость.
