США вывели крупнейшие проекты с участием «Лукойла» в Казахстане из-под санкций

Крупные нефтегазовые проекты Казахстана, в которых есть присутствие компании «Лукойл», официально вывели из-под американских санкций – такую новость озвучило министерство энергетики страны. Из списка убрали сразу несколько объектов, на которых держится значительная часть добычи и экспортных поставок нефти.

В их числе оператор Карачаганакского месторождения, «Тенгизшевройл» и Каспийский трубопроводный консорциум. Решение Вашингтона снимает с этих проектов угрозу экономического паралича и дает им возможность работать в привычном режиме.



Есть еще один момент, который играет на руку и Астане, и самому «Лукойлу». Минфин США продлил компании срок для решения вопросов с зарубежными активами до середины декабря. Также он продолжил действие лицензии, позволяющей проводить операции с болгарскими активами «Лукойла», до конца апреля 2026 года.

Американское управление по контролю за зарубежными активами объясняет все просто: раз казахстанские проекты исключили из санкционного списка, значит, и компании из США, и банки могут снова сотрудничать с ними без страха получить «письмо счастья» от регуляторов.

При этом вопросы вокруг российских активов никуда не делись – они по-прежнему висят в воздухе. Но Казахстану удалось защитить именно свои ключевые проекты, и для страны, чья экономика в большой степени держится на экспорте сырья, это звучит как хорошая новость.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:20
    Какие то странные исключения и не только для Лукойла но и Роснефти тоже есть.Погарячились ,с кем не бывает .А у ЕС осадочек остался.США сук не рубят на котором сидят ,в отличии от Европы.
    1. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      0
      Сегодня, 16:32
      Дак там наверно пинд.. совские акционеры с нашими в засос целуются.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 16:44
        Цитата: Александр Расмухамбетов
        Дак там наверно пинд.. совские акционеры с нашими в засос целуются.
        За доллар они готовы с самим сатаной целоваться. А если этих долларов много, то такой вопрос даже задавать в тех кругах не принято.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 16:48
        Лукойл самая закрытая компания по акционерам .Она не просто так создавалась .Вполне возможно там полно акционеров американцев - настучали по башке Трампу .Ты что делаешь - лучезарный .
        1. Ua3qhp Звание
          Ua3qhp
          +2
          Сегодня, 16:55
          Лукойл самая закрытая компания по акционерам
          Или самая открытая. 49% акций находятся в свободном обращении на бирже.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -1
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Ua3qhp
            Или самая открытая. 49% акций находятся в свободном обращении на бирже.

            А вы юморист ,однако . wassat drinks
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 18:17
      Уже закрадывается вопрос по акциям Лукойла, возможно их Трамп приобрёл в былые времена.
  2. Melior Звание
    Melior
    +2
    Сегодня, 16:35
    Бабло таки побеждает зло! laughing
  3. николаи Звание
    николаи
    +2
    Сегодня, 16:40
    Если амеры хотят сделать с Казахстаном то же ,что и с Украиной ,то хочу их разочеровать . Знаю казахов хорошо , общаюсь каждыи день .Вдесятером на одного избить это запросто .А вот когда речь идет о жизни и смерти ссат кипятком.Эти воевать не будут .Поиздеваться ,пограбить - да .Южные отличаются от северных ,но ненамного. Говорят друг другу салам ,но жутко друг друга ненавидят .Ближаишие лет 50 - 100 они нам не противники.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:50
    Как бы после визита к Трампу ,Токаев подписал с Путиным договор о стратегическом партнёрстве . laughing
  5. ettore Звание
    ettore
    -1
    Сегодня, 17:04
    Есть еще один момент, который играет на руку и Астане, и самому «Лукойлу». Минфин США продлил компании срок для решения вопросов с зарубежными активами до середины декабря. Также он продолжил действие лицензии, позволяющей проводить операции с болгарскими активами «Лукойла», до конца апреля 2026 года.

    Суверенитет, какой ещё суверенитет?
  6. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    0
    Сегодня, 17:46
    Ничего личного, это просто бизнес.