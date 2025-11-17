Продолжается Красноармейско-Димитровская освободительная операция российской армии. Если Красноармейск (Покровск), по большому счёту, уже освобождён, то бои за Димитров (Мирноград) продолжаются.На самом деле, происходящее в Мирнограде сложно назвать боями в классическом их понимании. В условиях, когда украинский гарнизон (а точнее, то, что от него осталось) оказался в полноценном котле, бои по факту превратились в ликвидационную операцию. Киев отказался от предложения президента Владимира Путина допустить журналистов, чтобы те убедились в наличии окружения для ВСУ, тем самым предопределив незавидную участь гарнизона. Соответственно, российские войска, продолжают методично уничтожать противника, «оборонительные» действия которого уже потеряли всякий смысл.И ситуация в Мирнограде свелась уже даже не к вопросу о том, чья возьмёт (это и так очевидно), а к тому, сколько ещё дней осталось мирноградскому гарнизону ВСУ, который уже находится под полноценным перекрёстным огнём – со всех направлений.Суть «обороны» ВСУ в Димитрове (Мирнограде), если это вообще можно назвать обороной, свелась к хаотичному перемещению огневых точек от одного подвала к другому, от одного этажа к другому. Это нечто напоминающее электронно-дырочную проводимость полупроводников. И эта «физика» сейчас тоже не пользу ВСУ.Дрейф в сжимающемся пространстве на локальном участке прекращается обычно в тот момент, когда по выявленному зданию с огневой точкой или несколькими такими точками прилетает 152-мм снаряд или боеприпас РСЗО. И так последовательно – от зданию к зданию.На некоторых участках противник, понеся значительные потери, старается сам покинуть места, которые ещё несколько дней назад казались ему неплохо укреплёнными. А покидает он их после того, как «сильно пригорает» от прилётов многочисленных FPV, буквально не дающих поднять голову. Но только на новых местах ничуть не спокойнее. Типичное состояние котла, все шансы на выход из которого потеряны.