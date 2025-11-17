Бои за Мирноград перешли в фазу ликвидационной операции

Бои за Мирноград перешли в фазу ликвидационной операции

Продолжается Красноармейско-Димитровская освободительная операция российской армии. Если Красноармейск (Покровск), по большому счёту, уже освобождён, то бои за Димитров (Мирноград) продолжаются.

На самом деле, происходящее в Мирнограде сложно назвать боями в классическом их понимании. В условиях, когда украинский гарнизон (а точнее, то, что от него осталось) оказался в полноценном котле, бои по факту превратились в ликвидационную операцию. Киев отказался от предложения президента Владимира Путина допустить журналистов, чтобы те убедились в наличии окружения для ВСУ, тем самым предопределив незавидную участь гарнизона. Соответственно, российские войска, продолжают методично уничтожать противника, «оборонительные» действия которого уже потеряли всякий смысл.



И ситуация в Мирнограде свелась уже даже не к вопросу о том, чья возьмёт (это и так очевидно), а к тому, сколько ещё дней осталось мирноградскому гарнизону ВСУ, который уже находится под полноценным перекрёстным огнём – со всех направлений.

Суть «обороны» ВСУ в Димитрове (Мирнограде), если это вообще можно назвать обороной, свелась к хаотичному перемещению огневых точек от одного подвала к другому, от одного этажа к другому. Это нечто напоминающее электронно-дырочную проводимость полупроводников. И эта «физика» сейчас тоже не пользу ВСУ.

Дрейф в сжимающемся пространстве на локальном участке прекращается обычно в тот момент, когда по выявленному зданию с огневой точкой или несколькими такими точками прилетает 152-мм снаряд или боеприпас РСЗО. И так последовательно – от зданию к зданию.

На некоторых участках противник, понеся значительные потери, старается сам покинуть места, которые ещё несколько дней назад казались ему неплохо укреплёнными. А покидает он их после того, как «сильно пригорает» от прилётов многочисленных FPV, буквально не дающих поднять голову. Но только на новых местах ничуть не спокойнее. Типичное состояние котла, все шансы на выход из которого потеряны.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 16:20
    Где то читал, что жалуются на ФАБ3000, ими складывают 9этажки
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 16:25
      это как в том анекдоте : "мыши плакали, кричали, но продолжали жрать кактус" , применимо к ВСУ
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 16:58
        oleg-nekrasov-19 hi , и заметьте про сдачу в плен в статье не слова,да и на просторах инета не слыхать и не видать чтобы , цензура, торопились в плен.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 17:01
          так они в плен не торопятся ,пока БК не закончится и боевая химия ( кстати склады и логистику с этой фармой были недавно наши ВС в Киеве и Днепропетровске) , а потом начинают выть о том , как их "оформило" на ЛБС ТЦК , но воину с 25 бригады ДШВ или 68 егерской ВСУ в этом конечно никт не верит.
        2. Пензяк Звание
          Пензяк
          +1
          Сегодня, 17:24
          А кому нужны пленные?
          Все на утилизацию! Все знают что они творили в Курской области и освобожденных городах Донбасса, а наемных казнить в первую очередь с предельной жестокостью.
        3. Shelest2000 Звание
          Shelest2000
          0
          Сегодня, 18:20
          Так и нечего их брать, упротых наркоманов. Как-то в телеге попалось видео с таким пленным - его трясло в ломке после химии, что боже ж мой. До последнего патрона отстреливался - и зачем такие?
  2. sirGarry Звание
    sirGarry
    +5
    Сегодня, 16:23
    Автору респект за знакомство с курсом физики 10 класса! А пацанам - Успеха и Удачи!!!!
    1. Комментарий был удален.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +14
    Сегодня, 16:26
    Для ВСУ в Димитрове/Мирнограде действительно всё печально. Оставшиеся в живых, бросая раненых, жмутся к северу, но выхода нет. Все попытки ВСУ прорваться снаружи и деблокировать котёл пресечены с большими потерями для них.. В нашем тылу готовится большой эшелон для передачи трупов. Много наёмников. Отличительная черта - отсутствие документов, только шеврон. С теми возиться не будут - сразу в топку.

    Сталинград не Сталинград, но на Корсунь-Шевченковский котёл потянет.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Товарищ Берия
      Сталинград не Сталинград, но на Корсунь-Шевченковский котёл потянет.

      В украинском Генштабе с Вами не согласны, у них рубежи обороны стабильно обороняются, нет никакого окружения. И текст бодрый - все атаки успешно отражаются.
      На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора.
      На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора.

      Таки Вы не доверяете исключительно честной информации от командования ВСУ? Тогда вот ещё и карты боевой обстановки, в подтверждение отсутствия опасности для фортеции, от тех же генералов, неужели и им нет доверия? Люди старались, рисовали, и вот такое отношение к убедительнейшим заверениям о почти перемоге. request
      Слева - карта от 9 ноября, справа - карта сегодняшней обстановки. Ну никакого повода для тревоги, всё же у них хорошо. yes
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +4
        Сегодня, 17:40
        В ставке Гитлера Зеленского все малахольные(с)

        Все контрудары ВСУ сдулись, так как начали отправлять резервы на Днепропетровское и Запорожское направление, которое стало приоритетным, а вот Покровск фактически слили, но солдатам в окружении это не сказали, чтобы они не вздумали сдаваться и спасаться.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 17:49
          Цитата: Товарищ Берия
          но солдатам в окружении это не сказали, чтобы они не вздумали сдаваться и спасаться.

          Предполагаю, что они и сами уже всё понимают, без подсказок. Выбор небольшой - или к Бандере, или плен, если повезёт.
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 16:27
    Не всё так просто
    Обстановка в окружении Покровска и Мирнограда 15-16 ноября .Карта
    Сегодня поступают сводки что РФ уже штурмуют Гришино , так что и эта карта устаревшая
    С потерей этого пункта для ВСУ все будет кончено а пока ,сопротивляются
  5. николаи Звание
    николаи
    0
    Сегодня, 16:28
    Интересно кто там украинцами командует , что они еще сопротивляются ? Может имена , фамилий чьи вылезут ? На 4 году войны добровольно погибнуть желающих мало осталось . Хотя , кого там найдешь под завалами .
    1. О. Бендер Звание
      О. Бендер
      +6
      Сегодня, 16:36
      Сопротивляются скорее всего наемники,у них выбор не велик,а также придерживают с собой всуушников как расходник.Наемышам обещали экстракцию на гвинтокрылах.А они получили кастрацию.Слова звучат схоже а итог разный.
      1. николаи Звание
        николаи
        +1
        Сегодня, 16:46
        Все хотят жить . Наемник приехал заработать денег , а не умереть по дурке .Кто то из руководства их держит в руках и обещает жизнь .Кто то организует оборону , определяет сектора и зоны .Зачем то организовывали операцию отвлечения с высадкой заранее мертвого десанта. Может лет через 5 - 7 узнаем
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 17:27
          Цитата: николаи
          Наемник приехал заработать денег , а не умереть по дурке

          Вот только по глупости место для заработка не то выбрал...

          Ну откуда погонщику мулов из Колумбии что-то знать про Россию, а, тем более, про Украину? Приехал вербовщик, наобещял 10 вёрст до не бес, бал 100 американских президентов подъёмных - и вперёд
          А тут оно вона чо...
          Поехал бы куда-нибудь в Африку - там ФАБами никто его с г..рунтом мешать бы не стал ввиду отсутствия ФАБов. Глядишь - и вернулся бы в Колумбию. А так - какого только говна в украинской земле нет...
  6. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:31
    На предприятие Мирноград зашла ликвидационная комиссия для переделки в Димитров.
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 16:38
    Метрдично и четко чубатые отлетают к бандере и ни какого плена!
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:48
    В плен бы не брали этих выродков.
  9. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 16:51
    В чём суть бессмысленного сопротивления? Неужели чубатых свинопасов так сильно запугали ужасами русского плена?!
    1. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      +3
      Сегодня, 17:16
      В чем суть? Я тоже раньше не понимал, но отмотал назад так лет на 40... У нас частенько крутили эти кадры, как немцев провели по улицам Москвы. А зелик и все утырки тоже помнят эти кадры и боятся, что их пленных по Донецку и Луганску проведут... Это никакой виртуальной перемогой не замажешь. Ради такого зрелища многие иностранные репортеры наплюют на санкции-шманции - весь мир увидит. Поэтому и нет у них, ни окружения, ни окруженных... Потом это всплывет, но то потом...